把餐廳做成景點 文化火鍋翹楚：小龍翻大江

【撰文／Doris 旅讀中國】

來成都，一定要去吃火鍋，來成都也一定要去寬窄巷，而滿足火鍋與寬窄巷的交集解答便是「小龍翻大江」。這是一家把餐飲店經營成觀光景點的硬實力文化火鍋，擁有超高顏值的浮誇裝修、聲光視覺滿點的文化表演、以及紅艷噴香的美食誘惑，開業即霸屏各大社交網路、並接待過無數明星，就連貝克漢也曾造訪。來這裡，除了看不到熊貓外，四川必體驗的文化名片：吃火鍋、聽川劇、喝川茶、看變臉等皆可一次滿足。

小龍翻大江是近年成都崛起的文化火鍋新名片，為著名火鍋品牌「小龍坎」的旗艦升級版，在成都目前有寬窄巷子店、春熙店兩店，皆是落址觀光最盛的景區，標誌其弘揚中國文化傳播的使命感。寬窄巷子店為 3 層高的中式建築，裝修上，匯集川西古風元素，集小橋流水、亭臺樓閣、雕梁畫棟於一身，一進門便是長橋臥波、藏雲吐霧的標誌性巨龍，許多觀光客就擠在這，好似登基瘋狂拍照，2、3 樓則有近 500 多個餐位、數 10 個主題包廂穿插其間，一步一景、一窗一畫，大氣恢弘的用餐環境，讓它成為許多成都本地人招待外地朋友的首選，因為請客倍有面子。

同心圓鍋。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

融會古今特色，超潮 Rap 表演

一般來說餐廳附設的表演多半是僅是點綴，但小龍翻大江卻是誠意十足，幾乎有售票演出的實力，每晚 7 點在四合院中庭演出，長達 40 分鐘，不少人專程離座觀看，堪稱精彩紛呈，不僅只是單純表演串接，而是找來專業表演團體，設計小龍尋神龍的表演主題，劇情式貫連巴蜀各個文明精粹，一路行雲流水，從採椒少女、峨嵋功夫、龍行茶藝、水袖舞蹈、舞龍耍旗，巴蜀文化一一展演，基本功夫拳拳到位，中間更有一段現代Rap，將傳統文化結合現代流行表演拉出一波高潮，甚至川劇變臉也有蜘蛛人元素，並不時穿插乾冰、噴火、仙女棒，偶而表演全餐廳繞場，將氣氛炒熱到極致。

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滿滿儀式感！巴蜀特有風味食材

小龍翻大江的鍋底為老成都風味，使用花椒、辣椒和豆瓣，加上自製牛油與湯底，配比不同的翻炒火候，成就了專屬辣味。在菜色上也是設計的儀式感十足，鍋體本身採小鍋套大鍋的同心圓設計，象徵圓滿。必點的「小龍翻大江」綜合拼盤，外觀即透著豪俠之氣，上菜時更有點睛互動儀式，先點左眼象徵身體健康、再點右眼象徵財源滾滾，最後點天靈蓋寓意龍騰四海，龍船上承載著牛舌、扇貝、大片肥牛、牛肉滑和蝦滑等等，猶如一船濃縮的滿漢全席，每一樣都讓人垂涎。

玫瑰鮮肉丸。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

《 or旅讀中國 》2019. No.90；訂閱 or旅讀中國電子版