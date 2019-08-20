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評／中共將旅遊當政治武器 卻為台灣創造機會

李佳芬牽手風波 他還原真相：是我要李慶隆這樣做的

玉芝蘭：融會東西的融合川菜

2019-08-20 09:46or旅讀中國

【撰文／Doris　旅讀中國】

將川菜做出藝術境界

在多元的廚藝經驗與個人文化涵養的蘊冶下，造就蘭師傅在料理海納百川的包容性格，與振興川菜的本心。他的廚藝，型態上是川菜，但融合的風格非常突出，兼匯了宴席料理與西餐技法的縮影，將川菜表達得更精緻，提升到有如懷石料理的高度與藝術境界。

追求食材本真，再以調輔料定神

蘭師傅的料理哲學講究「以湯定味，以食材定格，以調輔料定神」，先弄懂食材本真，保留匠人對於天然本味的掌握與堅持，再以調味定神，展現川廚玩味的本領。在蘭師傅看來，世間所有的味道都可以歸納成 3 種標準：「自然之味」、「自然調和之味」、「調和之味」，所謂「自然之味」指的是食材本身的滋味；「自然調和之味」則指如火腿、腐乳之類，以兩種或以上食材經調和發酵衍生的新的味道；而「調和之味」則指多種食材相互作用或調味後的複雜味道。

掌握這 3 種味道標準，再以「一味加一味，一味增一味，一味減一味、一味護一味」的烹調理念，就能掌握川菜廿四味，甚至高出廿四味的百變滋味。而玉芝蘭的菜譜也是由此以不同的搭配與調味，由餐前茶、開胃冷菜、過中、熱菜、小吃、座湯，一一鋪展，高低起伏層層相扣，有如交響樂譜呈現豐富的味蕾體驗。

頗具中國風，細膩典雅的用餐環境。© 圖_陳育陞/旅讀中國
頗具中國風，細膩典雅的用餐環境。© 圖_陳育陞/旅讀中國
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蘭桂均師傅。© 圖_陳育陞/旅讀中國
蘭桂均師傅。© 圖_陳育陞/旅讀中國
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不只是大自然的搬運工，中式烹調展現食材別樣滋味

這次前來採訪蘭師傅，品嘗到師傅原創的「都江堰蟳魚子醬蝦凍膏」，勘比中國式分子料理。蘭師傅選用個頭較大的鮮蝦，將蝦腦、蝦黃與蝦肉一起剁碎熬煮四小時，完整釋放蝦的精華，再凝結成膏狀，搭配都江堰本地產的蟳魚子醬，襯著四川風味的芝麻脆餅一起呈盤，鮮橘的蝦凍誘人食欲，宛如果凍狀態的高湯，入口便是海味爆發，直上腦門，鮮美不已，雖是品蝦，卻勘比海膽，令人印象深刻。

但對於我的食後感想，蘭師傅笑著解釋兩者有所不同，日本人吃新鮮海膽，是屬於大自然的搬運工，吃的是食物本身的鮮味。而蘭師傅做蝦膏凍是中國烹調文化的展現，重點是要表達食物的韻味，是透過火侯的烹製與時間的推移，而達成廚師想表現給食客的效果。蘭師傅說烹調的藝術是活的，烹小鮮如治大國，須根據個人的理解去活用，而中國的烹調技藝，便是能表達食物的另外一面。

都江堰鱘魚子醬蝦凍糕。© 圖_陳育陞/旅讀中國
都江堰鱘魚子醬蝦凍糕。© 圖_陳育陞/旅讀中國
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江湖一絕，坐杠大刀金絲麵

蘭師傅的另一門絕活，就是在江湖上近乎失傳的「坐杠大刀金絲麵」，這是一種透過坐杠反覆壓摺出來的麵，出來的麵皮薄得可以透字，這種麵細滑無比，製作過程不加水，只用土雞蛋黃，成品乾到可以用火點燃。

蘭師傅解說坐杠並不是川菜獨有的技法，廣東的竹昇麵、江蘇的跳跳麵也是類似的原理。我們有幸目睹蘭師傅製作麵條，從和麵、醒麵、打麵到切麵，全程至少要 40 分鐘，猶如太極拳法般行雲流水，需經過「6 推 6 壓」，將推、壓、捲、拉、摺的過程反覆重複 6 次，直到麵糰愈來愈平，愈來愈薄，直至薄可透光，才能以大刀切麵。而在切麵時，為了不破壞麵皮的平整，須以觀音平掌壓麵，而並非平時切菜時的鷹爪，一不小心失神可能就會濺血，非常考驗個人的專注力。這樣繁複的工序，使得很多人放棄了這門手藝，在市面上已很難看見，幸而蘭師傅鍥而不捨地保留下來。

鹹鮮清雅的大刀金絲麵。© 圖_陳育陞/旅讀中國
鹹鮮清雅的大刀金絲麵。© 圖_陳育陞/旅讀中國
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從蘭師傅的料理，可以看到匠人在廚藝融會的創意，對於食材與調味的掌握與理解、以及保存傳統的追求，付出心力，反覆費時耗神只為了做好一件事的熱誠，若這樣的精神能開花結果，川菜的未來很值得期待。

or旅讀中國》2019. No.90；訂閱or旅讀中國電子版

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or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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