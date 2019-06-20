銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

【撰文／黃采薇 旅讀中國】

耳機裡正播放到蘇陽的《賢良》，列車緩緩駛進車站。

因為蘇陽，銀川成為中國大陸民謠地圖上始終繞不過開的城市。1985 年，16 歲的蘇陽迷上吉他，開始創作，20 年後終於發行第一張專輯，自此銀川在文藝青年心中有了姓名，混點民謠圈的，都會哼上 2 句「你是世上的奇女子唷／我就是那地上的拉拉櫻唷／我要給你那新鮮的花兒／你讓我聞到了刺骨的香味」，蒼勁歌喉中，嗅得到黃土地的味道。

但除了蘇陽，我還有更多造訪銀川的理由。

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尋找唐古特

西元 1227 年，66 歲的成吉思汗在戰爭前線倒下了。這位在西征過程中幾乎所向披靡的戰爭之神，好運氣似乎用到了盡頭──他率領的蒙古鐵騎在賀蘭山腳下遭到「唐古特」部隊重挫，大汗本人也病倒。自知命不久長，成吉思汗征服和復仇的慾望卻不因生命力漸退而消減，根據《蒙古秘史》的描述，他在病榻前命令蒙古軍隊每次飲酒前必須高喊：「殄滅無遺，以滅之、以死之！」為的是讓每一位蒙古將士，都記住這刻深入骨髓的血海深仇。

大汗之死無疑推進了軍隊攻城節奏，一個月內，蒙軍已然破城，接下來只有漫天的喋血殺戮。唐古特的滅亡極其慘烈，依照出身波斯的伊兒汗國丞相拉施德丁在著作《史集》當中的記載，「國王和居民全部遭屠殺」，整個部族就此消失在歷史長河裡。近乎種族滅絕式的灰飛煙滅，讓這個曾在中國西北雄霸一方的王國蒙上了神秘色彩，在中學歷史課本裡，唐古特有一個更為人熟知的名字：西夏，其 1000 年以前的首都「興慶府」，就是現在的銀川，1000 年以後，我來到這裡，嘗試在漫天黃沙中，尋找這失落國度留下的蛛絲馬跡。

西夏皇陵。© 陳一年／CTPphoto 分享 facebook

承天寺，西夏國地標

老城區鼓樓附近的承天寺，是揭秘西夏的起點。這座 11 層、高 66 公尺的閣樓式磚塔，背後承載的卻是一場場的皇室血案。

西元 1147 年，西夏開國君主李元昊已經在位超過 15 年，他覬覦太子妃美貌，欲娶兒媳為新老婆。時年 16 的太子寧林格嚥不下奪妻之恨，冬季某日聽聞父親喝得爛醉，悄然入宮割下父親的鼻子後逃走。李元昊年少時便英武果敢，開朝代、建皇宮、創文字、鑿李王渠廣耕種，這樣叱吒風雲的人物，卻在幾個時辰以後因失血過多，窩囊地死於色令智昏的骨肉相殘慘劇中。

李元昊駕崩後，太子寧林格因為弒父被處死，一地雞毛的西夏皇室最後推舉李元昊唯一還在世的兒子、出生不滿一年的幼子李諒祚即位，是為夏毅宗。為了祈求「幼登宸極」的小皇帝「聖壽以無疆，俾宗而延永」，皇太后建造了「承天顧命」的佛塔作為皇家寺廟，高 11 層、65 公尺的 8 角形閣樓式磚塔，一直保留了 600 多年，最後毀於清朝乾隆年間的寧夏大地震。現在看到的，是兩百年前的重修的古蹟，完整保留了西夏建築的特色，和武威的護國寺、張掖的臥佛寺並稱西夏 3 大佛教聖地。

夜市裡的小吃攤。© 陳一年／CTPphoto 分享 facebook

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019.No.88；訂閱 or旅讀中國電子版 】