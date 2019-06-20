夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

【撰文／Doris 旅讀中國】

家有恐龍控孩子的爸媽注意啦！侏羅紀公園系列電影近 30 年來不斷翻拍，滋養了對恐龍、考古、侏儸紀好奇與嚮往的一代代孩子，恨不得穿越回遠古世紀的大地，一睹恐龍真面目，這樣的心願除了到博物館裡看大型標本、看看電影過過癮以外，現在也有恐龍主題樂園、主題酒店與恐龍來場親密冒險拉。

中國常州有家以恐龍為主題的大型遊樂園──中華恐龍園，裡頭有間恐龍人俱樂部酒店，將侏羅紀時代的氛圍搬進飯店與房間內，重現億萬年前恐龍的異想世界，不只看到恐龍、摸到恐龍、還可睡在恐龍的巢穴裡，爸媽不妨帶上孩子入住酒店，當一回摩登原始人，探索恐龍世界的神奇奧妙！

© 圖_常州恐龍人俱樂部酒店 分享 facebook

到恐龍的家住一晚

恐龍人俱樂部酒店以穿越侏儸紀的冒險為主題，復原了恐龍時代的面貌，並創造了探險家 D 先生，所有的設施與房型都圍繞著 D 先生的探險而展開，呈現沉浸式的消費場景，在這裡可以登高俯瞰「侏羅紀世界」全貌，也可在影視廳觀賞精彩的恐龍科普片。

一入大堂即是 D 先生的私人博物館，D 先生熱愛考古與探險，這裡展示了他在全世界收集的珍藏，空中有翱翔的翼龍、沙發後有迅猛龍出來打招呼，處處是恐龍化石、模型，並有 AR 互動科技體驗和實物展示，可一覽豐富的恐龍世界。穿梭「時間蟲洞」，還可來到一個栩栩如生的侏羅紀雨林，有著恐龍的低吼與鳥鳴，彷如電影畫面重現。

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住進暴龍洞穴

當然，最吸引孩子的就是酒店裡獨特的恐龍主題房間了！酒店擁有 5 大主題房型外加恐龍人主題膠囊房間，分別為恐龍人部落、霸王龍洞穴、翼龍巢穴、探險家住所、野外探險樹屋帳篷，都與D先生的探險故事有關，每個房間的裝潢、地毯、房號牌、壁燈都是按恐龍主題特別定製的，其中最具恐龍特色的便是霸王龍洞穴與翼龍巢穴。

霸王龍洞穴還有個故事：D 先生因為躲雨意外發現了霸王龍的洞穴，卻發現霸王龍的家被石塊堵住了正犯愁，他善用智謀幫霸王龍解除危機，故受邀到洞穴裡躲雨過夜，卻發現原來看似粗曠的霸王龍家其實細膩無比，這款房型便是還原了霸王龍洞穴的樣貌。而翼龍巢穴則是D先生在荒野迷路時，發現翼龍蛋掉出了巢穴，想到翼龍媽媽會著急，於是努力將蛋護送回到巢穴，翼龍媽媽感謝牠因而邀請招待，D 先生見到翼龍巢穴的龐大與精緻感到驚訝，回到地面仍無法忘懷，故將其重現。

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恐龍洞穴房。© 圖_常州恐龍人俱樂部酒店 分享 facebook

【資訊】

交通_ 高鐵常州或常州北站，到酒店車程 20 分鐘

地址_ 江蘇省常州市新北區河海東路河海東路 60 號迪諾水鎮 20-23 號

電話_+86-(0519) 8518-6688

時間_ 酒店 24 小時開放，兒童俱樂部 9:00-20:00

價格_ 恐龍洞穴房 RMB 899 起、翼龍巢穴房 RMB 1299 起（不含門票）

網站_ www.dinomanhotelchangzhou.cn

小提醒_入住酒店可享恐龍園快速通關權益，入住期間可免費使用兒童樂

園、健身房。

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019.No.88；訂閱 or旅讀中國電子版 】