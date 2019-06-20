親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

【撰文／Doris、陳育陞 旅讀中國】

挑對親子酒店，旅程就成功一半。一家好的親子酒店，以關注孩子旅遊需求為出發點，統籌了親子雙方的旅遊需求，大人小孩在旅途中都能感到享受與愜意，全家人滿意，酒店自己也能成為旅行目的地。

挑選房間大、床鋪大的酒店

房間空間儘量選在 40 至 60 平方公尺（12 至 18 坪）以上，空間大，小孩才可以不受拘束地奔跑玩耍。配備大的雙人床，或可合併的雙人雙床，才可以全家睡在同個床上。更有預算的家長可選擇親子房型，一般會有專屬的孩子床鋪空間，孩子會更開心。

確認酒店評價，避免踩雷

現在訂酒店多數會在訂房平臺上進行，如攜程網，建議選擇評論多於 300 條、評分高於 4.5 分，且為家庭出遊的旅客評價，可較客觀的評估酒店評價。

© 圖_原舍．童廿 分享 facebook

做好行前詢問，打包事半功倍

提前致電酒店，確認是否提供接送服務、是否有寶寶床或沙發以及額外的棉被、是否提供玩具租借、是否有兒童洗漱用品、是否可以提早入住或延遲退房。如是專業的親子酒店，一般都有完善的育兒設備，就可少帶一些行李，讓打包事半功倍。

也可確認酒店提供哪些遊樂設施與軟性服務，比如是否有繪本館、兒童俱樂部、兒童泳池沙坑、親子托管等。不少家長會把兒童泳池或沙坑列入酒店選擇考量，因為是育嬰放電神器，只要放孩子下去玩即可耗去大半天，孩子累了回房就能乖乖入睡。

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019.No.88；訂閱 or旅讀中國電子版 】