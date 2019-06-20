5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

【撰文／Doris、陳育陞 旅讀中國】

近年來隨著中國大陸開放二胎政策、旅遊消費頻次的增多以及《爸爸去哪兒》、《媽媽是超人》等親子綜藝節目的火爆，母嬰商機串聯而成的產業鏈迎來爆發式的成長，其中親子酒店的增速更是引人注目。目前越來越多的父母，樂於帶著孩子出遊，透過旅行，與孩子一起增長見識、培養感情，而圍繞其中為親子族群而規劃的都市休閒、戶外踏青、親子遊玩的旅遊產品與服務成為市場的新熱點，與之相應的軟體及服務也蓬勃發展。

山水、文化、財力、偶像、軟體的 5 五大助力結合在一起，去一趟中國大陸，很可能讓下一趟親子遊有意外收獲。

最受歡迎：主題樂園

主題樂園與偶像的組合是近年親子遊的一大趨勢現象，尤其結合動漫、卡通、神話傳說等與主題樂園，對於孩子有巨大的吸引力，往往能催生一家多口的集體消費，比如上海迪士尼樂園、珠海長隆海洋王國、安吉Hello Kitty 樂園、常州恐龍園、三亞亞特蘭提斯等都是相當成功的案例，各主題樂園巧妙植入孩子熟悉的主角，讓遊客入園的同時身臨其境，猶如化身主人翁來場華麗且夢幻的冒險，相關衍生配套的親子酒店往往緊鄰或置入樂園之中，規畫完善，從房間、家具、床鋪、備品、浴袍、餐點等，該有的夢幻繽紛與偶像主角置入都執行到位。

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玩具、影視等則是另個亮點，如陪伴孩子成長、同時也在大人心中有一席之地的樂高玩具，近年為親子家庭在世界各地打造的超級室內遊樂園，讓全家可以在此動手動腦，感受創造樂趣，目前中國大陸已擁有上海、瀋陽 2 家探索中心，並持續開展大型戶外樂園與主題酒店計畫。Discovery 探索極限也挾帶熱門探險節目的影視魅力，在浙江莫干山開闢實境主題公園，結合戶外運動、生態旅遊與科學教育，將探索頻道的精神從線上貫穿到線下，成為學齡親子遊的打卡新熱點，也為親子遊的目的地注入健康、活力的新樣貌。

紮根山水：向大自然學習

向田野靠攏也是許多媽媽想給孩子的學習禮物，往原始森林、自然濕地、湖光水景、大漠風光等山水走，不但有益身心，也讓孩子能暫時遠離水泥叢林。大陸的大山大水和秘境自然也成了親子飯店的目標地之一，再加上設置小動物專區、菜園、農場等等，讓待慣城市的孩子有機會在旅行中，透過餵養動物，種植、採摘植物、湖畔垂釣等互動，學習大自然的偉大與奧妙，如北京雲峰山童話樹屋、內蒙古蓮花酒店、崑山陽澄湖費爾蒙酒店、杭州西溪花間堂、上海周莊原舍童廿等都是其中代表。

砸錢升級：兒童遊樂設施成標配

和臺灣許多著名五星飯店一樣，看好親子遊趨勢，大陸各大酒店近年無不大力拓展兒童相關服務，兒童遊樂設施機成標配，其中兒童泳池、挖沙池是最受家長青睞的設施，看似簡單但為小人兒大愛，可輕鬆在此幫孩子大放電，後續回酒店房間即可安享一個好眠。

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因此已問世之酒店，在無法大幅更動格局的情況下，採改裝親子主題房間、升級兒童備品、開發兒童餐點、添購兒童遊樂設施等；新開設之酒店，在設計時即以親子需求為考量，配置大型兒童室內樂園、室外兒童遊樂設施、與從孩童需求設計的專屬房間等，並且趨勢往天然、有機、無動力靠攏。

如 2018 年的大熱網紅親子民宿原舍童廿，民宿房間內有孩子專屬的盥洗臺、馬桶座、雙層小木屋，民宿外另設有近 5 萬平米的無動力樂園設施，從沙池、滑梯、攀網、跑道、通通都有，多為原木設計，只在必要處使用金屬，並將塑膠比例降到最低，為近年親子民宿酒店的高顏值代表。

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019.No.88；訂閱 or旅讀中國電子版 】