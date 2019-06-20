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or旅讀中國

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25or旅讀中國

【撰文／Doris　旅讀中國】

近年來親子出遊，越來越受到市場重視，各種專為親子包裝的超夯樂園、特色飯店、生態體驗等如雨後春筍般大量出現，沖繩、香港、新加坡、馬來西亞都是很熱門的目的地，而中國大陸的海南島、上海迪士尼、珠海長隆⋯⋯也漸漸成為臺灣人親子出遊的選擇之一。

本期《旅讀中國》首次以親子遊作為報導主題，蒐羅近年中國大陸最新最夯、口碑最佳的旅行目的地，實際盤點下來，發現玩法比想像中更多元有趣，囊括夢想樂園與人文野趣勝地，無論硬體設施與軟體服務都有亮點之處！

© 安吉帳篷客．溪龍茶谷度假酒店
© 安吉帳篷客．溪龍茶谷度假酒店
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如果是怕麻煩或是零經驗的新手父母，首次出遊可考慮海島型出遊，選好一家飯店，或是一站全包的懶人度假方法如 Clubmed，吃喝玩樂一價全包，還有人幫忙帶小孩。如果是熱愛樂園的家庭，不只迪士尼，常州的恐龍園、珠海長隆的海洋王國都能把孩子樂翻。

如果是喜愛益智與挑戰的家庭，近年亦引進許多知名品牌的探索樂園，如樂高探索中心的積木天地、DISCOVERY 的極限體驗。如果是為了玩中學的家庭，更有大把的體驗課程等著大家探索，不管是大漠風光、森林遊學、非遺皮影、少數民族學藝等等應有盡有。

由於大陸地大物博，本次探點僅限上海周邊、北京、三亞、四川、內蒙等，希望能提供親子家庭出遊新選擇，歡迎跟著我們的報導一起輕鬆、省心，開啟這趟最 FUN 親子遊紙上之旅！

【完整內容請見《or旅讀中國》2019.No.88；訂閱or旅讀中國電子版

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or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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