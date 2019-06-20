三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

【撰文／Doris、陳育陞 旅讀中國】

亞特蘭蒂斯酒店以頂級奢華度假飯店，占地 20 萬平方公尺的亞特蘭蒂斯水世界遊樂園，與一晚要價近新臺幣 50 萬元的水下套房等熱門話題不斷，同時結合購物、健身、水療及世界名廚餐廳進駐，光是在度假區內玩樂大吃、享受飯店設施，便讓人回味不已，雖說奢華、七星級等關鍵字總讓人以為要價高昂，但入住酒店，房價即含亞特蘭蒂斯水世界、失落的空間水族館門票，高貴不貴，非常適合親子同遊。

重現失落的亞特蘭蒂斯

度假村以傳說中消失的亞特蘭蒂斯大陸之謎為主題，亞特蘭蒂斯是什麼呢？西方傳說中，亞特蘭蒂斯是一個擁有高度文明的國度，由海神波塞冬創建，他將島國劃分成 10 區給 10 個兒子，10 兄弟最初誠實善良，後因國富兵強四處侵略，而觸怒眾神之王宙斯，令亞特蘭蒂斯被大海淹沒，成為失落千古的迷城。

© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店 分享 facebook

西元前的世界是否真的有「亞特蘭蒂斯」我們不得而知，但度假村以此為靈感，圍繞著這個主題而開展的設計卻是壯闊不已，規劃有亞特蘭蒂斯主樓、失落的空間水族館、亞特蘭蒂斯購物大道、海豚灣劇場、海神塔、公主塔及嬉水童趣等，提供現代人震撼心靈與視覺的遊玩樂趣。

讓成千上萬海洋生物包圍

位於飯店主樓的「失落的空間」水族館，便是旅客必訪的打卡之地，這裡還原了古城亞特蘭蒂斯的神秘遺跡，並擁有迷宮般的地下隧道，可欣賞連綿的水下景觀，遊客們可以與 86000 多尾， 超過 280 種海洋動物近距離接觸，包括來自極地的白鯨，各種鯊魚、深海魚類及其他奇特的海洋生物，此外還可參加潛水活動與牠們互動、以及適合親子同樂的泛舟餵魚等。如是住店客人，推薦晚上閉館前來逛，遊客相對少，體驗感會好很多。

與海洋動物親密互動

園區亦主打海洋標籤、與動物親密互動更是一大特點，整個景區都有深度體驗活動可參加，如在海豚灣，不只可觀看表演，還可以自費選擇與海豚共遊，還有「海豚樂趣拍照」，這可不是單純的合照，而是可以與海豚海獅親密接觸擁抱，長達 30 至 45 分鐘的體驗！

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也可選擇在鯊魚湖中「與鯊共舞」，遊客只要配戴專用呼吸頭盔，即可在數百尾鯊魚、珍奇魚類圍繞下，體驗漫步在珊瑚叢中的奇思妙感，滿八歲即可以參加。即便是主打遊樂設施的「水世界」也有「餵食鰩魚」、「海底漫步」等體驗活動，餐廳群亦有「海底餐廳」可以讓遊客一邊享用美食一邊欣賞海底景觀。

縱身一躍，挑戰雙重驚魂

然而最令大小朋友瘋狂熱愛的，便是有各種瘋狂水上設施、可以近距離與鯊同行的的亞特蘭蒂斯「水世界」了！「水世界」主要分海神塔、公主塔等區域，海神塔多為刺激項目，最著名的設施就是「海神之躍」，從近 8 層樓高的頂端，幾乎垂直的滑道縱身一躍，就已經夠刺激了，然而通過滑道會再經過一段鯊魚池隧道，大批鯊魚在身邊游過，可說是雙重驚魂！

而更勇敢的挑戰者可以嘗試號稱三秒落地的「放手一搏」，站在 24 公尺高的透明發射艙，俯瞰腳下的水上公園時，瞬間墜落，最高時速達 82.8 公里。招牌項目「鯊魚穿越」是相對和緩一點，從相對平緩的滑道進入鯊魚池隧道，隨著水流緩緩前進，感受讓鯊魚圍繞的新奇。

對於帶著兒童家庭旅遊的遊客，可考慮「公主塔」的遊戲，，另有「海洋帝國」，配備廿一條不同功能的迷你滑道，各個年齡段的孩子都能玩。而面積達 7000 平方公尺的「漂流河」，可坐上皮筏一路經過湍流、波濤和瀑布，欣賞水世界的熱帶水景。

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【資訊】

交通_自行從機場打車前往，費用每車約 RMB 135，車程約 50 分鐘。

地址_ 海南省三亞市海棠灣海棠北路

電話_+86-(898) 8898-6666

時間_10:00-20:00，暑假延長至 20:00

價格_ 如入住酒店，海景雙床房每晚 RMB 1,844 起，下榻期間則可無限次遊玩水世界與水族館。單購景區門票，水族館每人 RMB 188。水世界每人 RMB 358，孩童票每人 RMB 258。各項體驗項目：極限浮潛每人 RMB 358、餵食鰩魚每人 RMB 168、海豚樂趣拍照每人 RMB 458 不等。

網站_www.atlantissanya.cn

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019.No.88；訂閱 or旅讀中國電子版 】