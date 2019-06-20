親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

2019-06-20 14:25or旅讀中國

【撰文／Doris、陳育陞　旅讀中國】

亞特蘭蒂斯酒店以頂級奢華度假飯店，占地 20 萬平方公尺的亞特蘭蒂斯水世界遊樂園，與一晚要價近新臺幣 50 萬元的水下套房等熱門話題不斷，同時結合購物、健身、水療及世界名廚餐廳進駐，光是在度假區內玩樂大吃、享受飯店設施，便讓人回味不已，雖說奢華、七星級等關鍵字總讓人以為要價高昂，但入住酒店，房價即含亞特蘭蒂斯水世界、失落的空間水族館門票，高貴不貴，非常適合親子同遊。

重現失落的亞特蘭蒂斯

度假村以傳說中消失的亞特蘭蒂斯大陸之謎為主題，亞特蘭蒂斯是什麼呢？西方傳說中，亞特蘭蒂斯是一個擁有高度文明的國度，由海神波塞冬創建，他將島國劃分成 10 區給 10 個兒子，10 兄弟最初誠實善良，後因國富兵強四處侵略，而觸怒眾神之王宙斯，令亞特蘭蒂斯被大海淹沒，成為失落千古的迷城。

© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店
© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店
分享

西元前的世界是否真的有「亞特蘭蒂斯」我們不得而知，但度假村以此為靈感，圍繞著這個主題而開展的設計卻是壯闊不已，規劃有亞特蘭蒂斯主樓、失落的空間水族館、亞特蘭蒂斯購物大道、海豚灣劇場、海神塔、公主塔及嬉水童趣等，提供現代人震撼心靈與視覺的遊玩樂趣。

讓成千上萬海洋生物包圍

位於飯店主樓的「失落的空間」水族館，便是旅客必訪的打卡之地，這裡還原了古城亞特蘭蒂斯的神秘遺跡，並擁有迷宮般的地下隧道，可欣賞連綿的水下景觀，遊客們可以與 86000 多尾， 超過 280 種海洋動物近距離接觸，包括來自極地的白鯨，各種鯊魚、深海魚類及其他奇特的海洋生物，此外還可參加潛水活動與牠們互動、以及適合親子同樂的泛舟餵魚等。如是住店客人，推薦晚上閉館前來逛，遊客相對少，體驗感會好很多。

與海洋動物親密互動

園區亦主打海洋標籤、與動物親密互動更是一大特點，整個景區都有深度體驗活動可參加，如在海豚灣，不只可觀看表演，還可以自費選擇與海豚共遊，還有「海豚樂趣拍照」，這可不是單純的合照，而是可以與海豚海獅親密接觸擁抱，長達 30 至 45 分鐘的體驗！

© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店
© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店
分享

也可選擇在鯊魚湖中「與鯊共舞」，遊客只要配戴專用呼吸頭盔，即可在數百尾鯊魚、珍奇魚類圍繞下，體驗漫步在珊瑚叢中的奇思妙感，滿八歲即可以參加。即便是主打遊樂設施的「水世界」也有「餵食鰩魚」、「海底漫步」等體驗活動，餐廳群亦有「海底餐廳」可以讓遊客一邊享用美食一邊欣賞海底景觀。

縱身一躍，挑戰雙重驚魂

然而最令大小朋友瘋狂熱愛的，便是有各種瘋狂水上設施、可以近距離與鯊同行的的亞特蘭蒂斯「水世界」了！「水世界」主要分海神塔、公主塔等區域，海神塔多為刺激項目，最著名的設施就是「海神之躍」，從近 8 層樓高的頂端，幾乎垂直的滑道縱身一躍，就已經夠刺激了，然而通過滑道會再經過一段鯊魚池隧道，大批鯊魚在身邊游過，可說是雙重驚魂！

而更勇敢的挑戰者可以嘗試號稱三秒落地的「放手一搏」，站在 24 公尺高的透明發射艙，俯瞰腳下的水上公園時，瞬間墜落，最高時速達 82.8 公里。招牌項目「鯊魚穿越」是相對和緩一點，從相對平緩的滑道進入鯊魚池隧道，隨著水流緩緩前進，感受讓鯊魚圍繞的新奇。

對於帶著兒童家庭旅遊的遊客，可考慮「公主塔」的遊戲，，另有「海洋帝國」，配備廿一條不同功能的迷你滑道，各個年齡段的孩子都能玩。而面積達 7000 平方公尺的「漂流河」，可坐上皮筏一路經過湍流、波濤和瀑布，欣賞水世界的熱帶水景。

© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店
© 圖_陳育陞/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國、RF123、各家景區、酒店
分享

【資訊】

交通_自行從機場打車前往，費用每車約 RMB 135，車程約 50 分鐘。

地址_ 海南省三亞市海棠灣海棠北路

電話_+86-(898) 8898-6666　

時間_10:00-20:00，暑假延長至 20:00

價格_ 如入住酒店，海景雙床房每晚 RMB 1,844 起，下榻期間則可無限次遊玩水世界與水族館。單購景區門票，水族館每人 RMB 188。水世界每人 RMB 358，孩童票每人 RMB 258。各項體驗項目：極限浮潛每人 RMB 358、餵食鰩魚每人 RMB 168、海豚樂趣拍照每人 RMB 458 不等。

網站_www.atlantissanya.cn

【完整內容請見《or旅讀中國》2019.No.88；訂閱or旅讀中國電子版

分享

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

相關新聞

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25

5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

2019-06-20 14:25

親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

2019-06-20 14:25

夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

2019-06-20 14:25

銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

2019-06-20 14:25

文化搭臺 經濟唱戲

2019-05-17 08:43

完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

2019-05-17 08:43

陵寢╳古文明：西成高鐵

2019-05-17 08:43

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43

宮殿╳宴席：京滬高鐵

2019-05-17 08:43

達人帶路：玩轉世遺

2019-05-17 08:43

遍覽名江 名湖 名山 名城:杭黃高鐵 串起慢遊的愜意

2019-04-15 15:00

輾轉流連《富春山居圖》：以黃公望的眼光遊覽富春江

2019-04-15 15:00

兩江一湖：乘高鐵徜徉山水之間

2019-04-15 15:00

兩江一湖：建德東站

2019-04-15 15:00

名山古城：績溪北站

2019-04-15 15:00

名山古城：高鐵出遊預備起！

2019-04-15 14:59

勿忘影中人：上戲與梳妝

2019-03-11 07:54

古都新味 攀越舌尖之巔

2019-03-11 07:53

平天下之前：纖體與玉容

2019-03-11 07:52

真真假假話慈禧：謎樣老佛爺

2019-03-11 07:52

太后心事：垂簾後方的秘密生活

2019-03-11 07:51

國家京劇院當紅老生：傳統與創新的拿手好戲──于魁智

2019-03-11 07:50

百歲老路的回春：歷史底蘊與文藝時髦俱進

2019-02-21 08:54

一個巨星的誕生：大家說新語

2019-02-21 08:54

桃符盡書吉利：年的畫

2019-02-21 08:54

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

自屯墾中蛻變而來：亞心之都烏魯木齊

2019-02-21 08:54

山景青翠 風景獨好：美麗江西

2019-01-14 09:17

水調無錫 致在有無間

2019-01-14 09:17

無錫旅遊情報

2019-01-14 09:17

話江南 先話太湖水；太湖美 美在太湖水

2019-01-14 09:17

品味 山澗：天下第二惠山泉

2019-01-14 09:17

冰凍三尺非一日之寒：走入「冰河」世紀

2019-01-14 09:17
看更多

熱門文章

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top