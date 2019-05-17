達人帶路：玩轉世遺

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【撰文／吳歆宜 旅讀中國】

世界遺產總數已經破千，怎麼取捨最聰明？

對於不同需求的旅人，有不同玩法。最好先明確這一趟旅行的目的，是喜歡閱讀與學習，或只是單純想要一趟美食美酒假期？深度團跟觀光團的目的是不一樣的，懷抱不同需求旅客，可能在一模一樣的行程中得到完全不同的收穫。

很多人的思維是：我一輩子只來一趟，很多地方一定要去，這也沒錯。旅遊這件事太個人了，追求深度或走馬看花的旅程沒有高低優劣，只需要搞清楚「我這一趟到底想要什麼」，不必為了符合社會期待勉強自己；至於想在旅程中收穫更多的朋友，可以選擇達人帶路的深度團，也許一趟景點數量較少，但走完一趟往往會很難忘。

資深領隊兼作家馬繼康。© 陳育陞／視覺中國 分享 facebook

面對一個沒去過的新地點，大家如何做功課？

現在線上線下旅遊資源非常豐富，可以透過各種方式獲取行前知識，我的作法是：先透過網路獲取目的地的基本資料，對該地點有一個框架式的瞭解後，再從中針對關鍵字去做搜索、大量閱讀書籍文獻。實用網站可參考「維基百科」，另外中國大陸央視的紀錄片，也是很好的資料來源，針對蘇州園林、皇家陵寢都有一系列運用動畫重建的影片資料，網上就能搜尋得到。

除此之外，我還習慣以目的地發生過的歷史來對照近期國際局勢、時事，這樣一來，景點就不只是景點，而是切身相關的歷史場景。

莫高窟。© 梁銘／CTPphoto 分享 facebook

長年下來，以世遺為主題的旅行，總共去過幾處呢？

我一直沒有刻意去追求蒐集景點，也不會因為常見的「此生必去的一百個景點」、「年度旅行目的地」等榜單而開啟一趟旅行。我對世界遺產的偏好是自然而然的，源自學生時期對歷史、地理、生物等科目的喜愛，表現在旅遊地點的選擇上就是歐亞非，包括早年網路旅遊資訊不豐富時，許多人不敢自助遊的東南亞、南亞等地，久而久之，發現其中很多地點正巧都是世界遺產。

一般主打景點數量的世界遺產旅行，與「主題式」有何區別？

俗話說「貪多嚼不爛」，建議不要囫圇吞棗走完，「集點式」的玩法，即使去過了也很可能印象薄弱。與其一網打盡全部走完，不如好地針對某一朝代、某一類別去深入瞭解。比如到了北京，可以鎖定同一個歷史脈絡，今天我對明朝感興趣，那就去明長城、明十三陵、明朝皇帝辦公居住的紫禁城，至於考古遺址周口店北京人、工程奇蹟京杭大運河，不妨留待下次。