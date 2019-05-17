宮殿╳宴席：京滬高鐵

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【撰文／吳歆宜 旅讀中國】

北京

十三世紀，馬可．波羅抵達元大都時，曾讚嘆北京是座世上無人能出其右的城市。今日，縈繞北京的厚重歷史氛圍，飄盪重檐之上的皇家遺風，依然令來者深自著迷、驚奇萬狀！

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帝王之家．世紀網紅：北京與瀋陽故宮

北京故宮，別名「紫禁城」，是世界現存最大的宮殿，也是盤據北京中軸線上壯觀的城。自明永樂（十五世紀初）落成以來，前後共有廿四位皇帝在此居住、辦公，歷數世紀寒暑，更將在二〇二〇迎來其六百歲誕辰。儘管有著厚重年歲，北京故宮卻並不排斥眾人親近，更在近年來「返老還童」，從高傲威嚴的皇家禁地，搖身成為親切的市民公園。

紫禁城的形象轉變，要歸功於前院長單霽翔，單院長執掌故宮期間，幾番思索：「究竟什麼是最重要的？那些世界之最嗎？其實真正重要的是故宮這座文化機構究竟能給人們奉獻什麼。」

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最終，接近六百年歲的故宮，選擇走進常民百姓生活──透過屢屢脫銷的文物周邊商品、引發排隊熱潮的網美打卡目的地「故宮咖啡」，透過精心籌備的「故宮過大年」、「故宮上元夜」等等活動，每每一登場，都引來驚嘆與排隊人潮。

相對於北京故宮的名氣與人氣，坐落在後金舊都盛京（今瀋陽）的「瀋陽故宮」要顯得低調許多。瀋陽故宮的建造時間晚於博物館對外開放，目前皆列名「國家一級博物館」，不只宮殿建築本身頗有可觀，館藏文物也極為精彩，據統計總數達上百萬件，陸續修復後已分批對外展出。一九八七年，北京故宮與長城、莫高窟等一同躋身中國大陸首批世界遺產景點；二〇〇四年，瀋陽故宮以明清故宮的擴充景點題出申遺並獲通過。

【資訊】

北京故宮

地址_ 北京市東城區景山前街4號

電話_+86-(010) 8500-7938

時間_ 旺季（4-10 月）8:30-17:00、

淡季8:30-16:30

價格_ 旺季RMB 60、淡季RMB 40

皇家園林．外交重地：避暑山莊和外八廟

地處河北承德的避暑山莊，又稱「熱河行宮」，是清朝皇帝的夏季行宮，也是中國大陸現存最大的皇家園林。

山莊始建於清康熙年間，經康熙、雍正、乾隆三代，耗時八十九年緩慢建設，雖然名為山莊，實際上承擔著重要的政治功能，是清朝中期僅次於北京故宮最重要的權力中心，每年夏季陰曆四月至十月間，清帝會在此批奏理政，會見蒙藏各部領袖與外國使節，相當於外交機構。

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為了以宗教減緩民族矛盾，康熙在營造山莊同時，也在周邊建造起十二座藏傳佛教寺廟群，其中八座由清政府直接管理，稱「外八廟」。

廟宇外觀仿照西藏、新疆、蒙古著名寺廟修建，其中安遠廟仿造新疆伊犁「固爾扎廟」、殊象寺仿自同名的五台山「殊象寺」，而普陀宗乘廟則神似拉薩「布達拉宮」，這些寺廟融合漢、藏、蒙三民族特色，既有中式的琉璃瓦、方亭，又有藏式的金頂、梯窗、邊瑪牆，多元並蓄的建築形制，主要目的是希冀藉此攏絡蒙藏少數民族統治階層，增強其對清廷凝聚力，達「一座喇嘛廟，勝抵十萬兵」之效。

【資訊】

地址_ 河北省承德市雙橋區麗正門大街

電話_+86-(0314) 2058-209

時間_ 旺季（4-10 月）07:00-18:00、

淡季8:00-17:30_

價格_ 旺季RMB 145、淡季RMB 90

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