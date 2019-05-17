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上海豆腐渣工程！都心廠房坍塌 活埋工人10死

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43or旅讀中國

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【撰文／吳歆宜　旅讀中國】

安徽

安徽位處華東腹地，地跨淮河、長江、新安江三大流域，是中國上古文明的先河，乘載徽州、吳越、皖江等多元文化。紛雜方言與殊異民情，造就極佳旅遊資源。

奇松怪石．徽學寶庫：黃山

黃山位處安徽省南部，以奇松、怪石、雲海、溫泉「四絕」著稱，也是中國大陸三大區域文化（藏學、敦煌學、徽學）起源地之一。有意思的是，黃山原本不稱黃山，而名黟山（黟，音同衣，意黑），因本地鄰近區域，盛產青黑色的大理石而得名，也有一說指黃山山體「峰岩青黑，遙望蒼黛」。

黟山之名一直延用至唐代天寶年間，西元七四七年，篤信道教的唐玄宗聽聞軒轅黃帝曾在此煉丹成仙，因此更名為「黃山」，後人考證，黃帝修道之說乃臣子為獻殷勤刻意杜撰，但「黃山」之名已傳之久遠，成為著名的山水勝境。

黃山。© 視覺中國
黃山。© 視覺中國
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黃山之秀美，連閱歷名山大川無數的旅行家徐霞客都為之傾心，不只兩次登臨，極言黃山有「泰岱之雄偉、華山之險峻、衡嶽之煙雲、匡廬之飛瀑、雁盪之巧石、峨嵋之清秀」，還留下「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」盛讚。上世紀九〇年代，黃山接連入選中國大陸第一批國家重點風景名勝區、聯合國世界遺產名錄，是繼泰山之後，第二處自然與文化雙重遺產。

【資訊】

地址_ 安徽省黃山市黃山區湯口鎮

電話_+86-(0559) 5580-001

時間_07:00-17:00

價格_ 旺季(1/21-11/19) RMB 190、

淡季RMB 150

黃山腳下．桃源淨土：皖南古民居

皖南古民居中，最著名的兩處為：西遞、宏村。兩村皆位於黃山腳下，村中散落有明清時期建成的徽派古民居百餘處，保留了十八世紀鄉村風貌。

西遞原名「西川」，因村落臨河而名，後村西設有驛站，古稱「鋪遞所」，復得名「西遞」，是現今保存最完整的徽派建築群；宏村則是奧斯卡最佳外語片《臥虎藏龍》取景地，影片的爆紅使得徽派院落走到全球觀眾眼前，青山環繞，綠水迤邐，粉牆黛瓦的意境悠遠，彷彿入了山水幻境，名家畫中。

© 視覺中國
© 視覺中國
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千禧年之際，西遞與宏村共同入選世界文化遺產名錄，成為徽派民居建築的代表，有「桃花源裡人家」、「世界最美村莊」美稱，漫步此處，時不時可見到藝術院校學子在此寫生作畫，還有海內外攝影愛好者一步一勾留，創作拍攝無數。

【資訊】

宏村、西遞

地址_ 安徽省黃山市黟縣宏村鎮、西遞村

時間_7:30-17:30

價格_RMB 104

江西

江西，江南以西，省境內有著長江支流贛江貫穿，還有大陸第一大淡水湖——鄱陽湖，也稱為「贛鄱」大地。自古名山古蹟眾多，廬山、三清山、龍虎山名列世遺，聲名遠揚。

文人隱遁．政商雲集廬山

廬山位處江西省九江市南郊，是古代著名山岳，也是近代政商名流爭相前往的避暑勝地。據統計，歷代以來歌詠廬山的詩歌辭賦總數達四千餘首，在此留下遺跡軼事的名人眾多，有陶淵明隱於山麓西林寺：「採菊東籬下，悠然見南山」，也有周敦頤、朱熹在此興學開課、著書立說，更有李白、蘇東坡等遊覽以後，留下大量詩作。

李白《望廬山瀑布》寫景色壯闊，「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」；蘇東坡《題西林壁》，「 橫看成嶺側成峰， 遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」不只描摹山景， 還蘊含人生哲思， 皆是傳世佳作。

© 黃焱紅／CTPphoto
© 黃焱紅／CTPphoto
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近代以來，廬山一度曾為國民政府夏都，政商名流雲集，包括蔣介石、宋美齡、蔣經國、毛澤東、周恩來、鄧小平、越南國父胡志明等人，都在廬山牯嶺擁有私人別墅， 其中以觀音橋別墅（中正行宮）、美廬（蘆林一號）最為出名，現已經劃歸為重點文物保護單位，定時對外開放參觀。

【資訊】

地址_ 江西省九江市南郊36公里（鄱陽湖畔）

電話_+86-(800) 8692-511

時間_ 全天

價格_ 旺季(4/1-11/31)RMB180、淡季RMB 135

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.87；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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