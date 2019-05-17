陵寢╳古文明：西成高鐵

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【撰文／吳歆宜 旅讀中國】

西安｜幽冥大軍．數位重生：秦始皇陵

秦始皇陵是中國第一位大一統帝王嬴政的陵寢，建於距今兩千兩百餘年前。一九七四年，由此出土的兵馬俑墓葬群，曾震驚中外，公認為世界第八大奇蹟、「二十世紀考古史上的偉大發現」。

儘管已修復的陶俑大軍已經數量龐大，但據科學探勘，秦始皇陵周邊地下遍布俑坑總數達六百零一座，現以人力挖掘出土的僅只是千軍萬馬的冰山一角。

二〇一七年，秦始皇帝陵博物院與「百度」合作的「秦始皇兵馬俑數位博物館」正式上線，該計畫運用「矩陣全景成像」技術，以千張文物照片拼接成三百六十度高畫質環景，讓遊客仿如置身大軍之中，甚至能看清楚每一尊將士的面容表情。

除線上博物館外，針對親臨現場的遊人，也推出虛實交錯的「手機AR實境導覽」服務，憑手機現場掃描二維條碼，便能在螢幕上親睹陶俑剛剛完工時面容清晰、彩衣明豔的原貌，還能「透視」土堆下軍隊布陣，一覽消失兩千年的秦王地宮！

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成都｜武林場景．避暑勝地：青城山

青城山位於四川省都江堰市，與都江堰水利工程相距不遠，兩處一同列入世界文化遺產。

此山之所以名為青城，歸因於地理位置優越、氣候溫潤，植被終年常綠，而有「青城天下幽」美稱。加以海拔較高、林蔭蒼翠，在四川名山中與「劍門之險、峨嵋之秀、夔門之雄」齊名。

受惠於岷江帶來川西北高山融雪，此區終年氣候清涼，成為歷代知名避暑處所，許多民國權貴與港臺明星，蔣中正、于右任、張大千、徐悲鴻等人，都曾在此留下足跡。有意思的是，台灣人熟悉的金馬影后林青霞，其名便取自「青城女俠，霞光萬丈」兩句字首，據傳影后母親是武俠小說迷，懷孕的時候甚至夢見青城山旁彩霞雲靄繚繞，因此以之取名，後來，林青霞自發捐款修建青城山下的青城小學（現改名青霞小學），成就一段佳話。

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成都｜童話世界．隱藏仙境：九寨溝

九寨溝位處四川省西北部岷江上游、岷山山脈南段，隸屬於阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣，由於獨特的水景絕色，與豐富生態資源，此地早在一九九二年便列入《世界自然遺產名錄》，二〇一七年強震後，此區關停重建中，如欲前往最好事先查閱景區管理局網站確認。

景區主要由縱深五十公里的三條山谷組成，分別以藏語音譯命名為樹正溝、日則溝、則查窪溝，溝中遍布大小海子一百零八個，每年九至十月，燦爛金黃的彩林映入碧藍海子，將九寨溝妝點成七彩童話世界。

二〇〇七年以後，除原本三條路線，另有第四條「扎如溝」有條件地對外開放，扎如溝口位於九寨大門一點五公里處，由此需再乘車九公里，不同於此前三溝以水景作為賣點，後者主打原始森林植被，景色藏在大山深處，需要嚮導領路，耐心探察，才能開啟這座神奇的植被寶庫。