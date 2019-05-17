完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

【撰文／吳歆宜 旅讀中國】

梵淨山／2018 通過自然遺產

梵淨山位於貴州省銅仁，屬武陵山脈主峰，最高處鳳凰金頂海拔兩千七百公尺，為雲貴高原向湘西丘陵過度帶第一高峰，因地處偏遠，生態保存完好，是瀕危動物黔金絲猴最後棲息地。

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可可西里／2017 通過自然遺產

中國大陸四大無人區之一（另三處為羅布泊、羌塘、阿爾金山）， 平均海拔四千五百公尺，不宜人居，因此保留原始自然狀態，是三江源珍禽異獸：雪豹、藏羚羊、野犛牛、黑頸鶴的家鄉。

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花山岩畫／2016 通過文化遺產

壯族祖先駱越人所遺壁畫，分布在桂南左江流域壯族聚居地的江河轉彎處，壁畫創作於西元前五世紀至西元二世紀之間，距今兩千五百年，是中國大陸南方銅鼓文化現存的唯一例證。

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鼓浪嶼／2017 通過文化遺產

鼓浪嶼是廈門市西南方海域上的島嶼，面積僅一點七八平方公里（略小於臺北市中正區加大安區），卻有著「海上花園」、「萬國建築博覽會」、「鋼琴之島」之美稱。由於十九世紀初期，曾歷經英、美、德、日等十三國通商、傳教，因此遍布優美的歐風別墅聚落，二〇〇五年經《中國國家地理》雜誌列為「中國最美的城區」，二〇一七年獲選為世界遺產項目。

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神農架／2016 通過自然遺產

位處湖北省西北區，因華夏始祖炎帝神農氏在此搭架採藥， 親嘗百草的傳說而得名。本區地貌峰嶺連綿、生態環境與世隔絕，是中原腹地最接近洪荒時代原始景觀的區域之一，也是植物學、動物學與生態學上的重要物種藏寶庫。每年五月過後，此區山泉奔騰、鮮花爭艷，適宜尋幽避暑；十一月過後到來年春天， 則是素裹銀裝、漫山雪白，別有一番清冷寂寥。

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.87；訂閱 or旅讀中國電子版 】