名山古城：高鐵出遊預備起！

【撰文／何沐恬 旅讀中國】

事先訂票

1_上中國鐵路官方網站www.12306.cn註冊並登錄後即可購票。填寫任何資料使用簡體字並與臺胞證字樣相符最為保險。手機或平板電腦，也可以下載鐵路12306 App（從中國鐵路網站或蘋果App Store下載），該App提供國鐵各類列車的時刻表，以及購票、退票、改簽等服務。

2_購票為實名制，須提供本名、臺胞證號、生日、手機號碼等資訊，同一車次同一證件只能購買一張車票，幫同行友人一起買也要輸入友人的證件號碼與基本資料喔！

3_查看車班的座位銷售狀況，確定有位子就可以預定車票了。以實名成功預定後，須在45分鐘內支付票款，必須使用銀聯卡或支付寶、微信支付。

4_若沒有銀聯卡或支付寶，可以到攜程網繁體中文版網站 www.ctrip.com.hk 或下載攜程App 購票，便可以使用境外的信用卡了，而且連絡方式只要提供電郵，沒有大陸手機號碼也沒關係，不過攜程會收取人民幣20-40 元左右的手續費。當然現場排隊買票也是一個選項，但售票窗口常常人滿為患，不僅在發車前30分鐘就停止售賣該班次車票， 而且也不能保證有座位可買。

5_成功支付票款後，要到車站窗口現場取票。記得攜帶取票號碼、臺胞證前往取票。現在雖然已有自助取票機器，但有時無法讀取臺胞證資料。

6_拿到票，記得核對票面上的姓名是否有誤。若要退票、變更到站、改簽（行程不變但改時間），除了補差額外，發車前15天內需酌收5%-20% 手續費。此外，若在中國鐵路官方網站購票、改簽、退票不能晚於開車前2小時，若在2小時內，需要到車站售票窗口辦理。

全線採人臉識別系統，但持臺胞證仍須走人工查驗通道。© 視覺中國 分享 facebook

列車「掃碼點餐」服務，點餐後二十分鐘內送餐到座位。© 視覺中國 分享 facebook

車站現場

1_今年杭州東站、杭州站、杭黃鐵路沿線各站進站口都新安裝了自助實名制驗證機，即人臉識別系統，掃描身分證和臉就能進站，加快進站速度。但是持臺胞證購票者仍須走旁邊的人工查驗通道。高鐵站進站門口處有專人負責檢查乘客資料，像機場海關一般。他們會核對票、證、人，正確無誤才能進站。

2_進站後接著進行安檢，行李全部都要進安檢機器掃描，個人也要通過安檢門並接受安檢人員以金屬探測器掃描，不得攜帶易燃、易爆、管制刀具等危險物品上車。攜帶行李不超過20公斤。不僅是高鐵，即使是搭地鐵、客運班車、普通鐵路都需要經過安檢，因此務必提早前往候車！

3_通過安檢門後，找到車次指示牌，按照車票上的車次找到對應的進站大廳候車。聽到進站廣播就可以到檢票閘口前面排隊了。注意，發車前3分鐘就停止檢票！

4_檢票後到達月臺。月臺很長，而高鐵靠站時間很短，必須提前到自己座位的車廂門口排隊。

© 吳歆宜／旅讀中國 分享 facebook

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.86；訂閱 or旅讀中國電子版 】