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挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

名山古城：績溪北站

2019-04-15 15:00or旅讀中國

【撰文／何沐恬　旅讀中國】

跟著胡雪巖穿越古道

據史料記載，徽杭古道早在唐代即已存在。沿途山勢險峻，南北夾峙，中有逍遙河水蜿蜒其間。古道西起徽州績溪縣，經江南第一關、西寺飛瀑、馬頭嶺、雪堂嶺、藍天凹，東至浙江省臨安區，位於清涼峰國家級自然保護區北側，全長約二十公里，曾經是徽州人前往滬、杭等繁華地區的捷徑。有人說，明代抗倭名臣胡宗憲曾飼養一條黑犬作為信使，黑犬嘴中銜着胡宗憲寫的信，往來皖浙之間，而動物的直覺帶領牠找到一條皖浙之間最近而且最易穿行的路，那便是徽杭古道，於是胡宗憲便命人沿線將這條便道勘修了一番。

千百年來，求學、為官、經商者穿行於古道間，多少小人物從這條路開始一生的奮鬥，並通往成功。據說，晚清紅頂商人胡雪巖也是走這條路，從家鄉績溪出來闖盪。現在保存最完整的一段，正是績溪縣境內的槃山石階小道，整段古道上較好的風景都集中在此。從狹長的石板路往上爬，一旁就是數十公尺深的懸崖，崖下怪石嶙峋、潭水明淨，可說是徽杭古道的精華。

太極湖村。© 視覺中國
太極湖村。© 視覺中國
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若從績溪端開始徒步，要走到江南第一關才是真正的古道起點，亦是售票處所在。海拔四百多公尺的江南第一關，是徽杭古道重要關隘。清代太平天國侍王李世賢曾率軍來到這裡，讚為天險，因此得名。關腳岩口亭，匾上寫著「徑通江浙」幾個大字，出亭後過江南第一橋，沿山道前行到一岔路口，左邊往徽杭古道，右邊往逍遙谷。去往逍遙谷的路是沿溪新修的，可以玩水，走起來較輕鬆，但會錯過古道經典的江南第一關，於是便拾級登關。眼見北岩的石壁，由人工鑿開，嵌入長約兩公尺的花崗石板，築成石棧道，宛若天梯，直往白雲深處去。跨過一千四百級階梯之後，來道頂端，即為江南第一關隘口，往下俯視方才走來的棧道，甚是壯觀。

從棧道終點施茶亭之後就只有一條山路了，如今已修得平坦好走。繼續往下雪堂的方向，目標徽杭古道最高點藍天凹。這是古道中風景最美的地方，也是清涼峰自然保護區主道的入口，較資深的徒步玩家，會連清涼峰一併挑戰，不過這樣一來勢必要事先規劃預定住宿山中的客棧。

徽杭古道穿越整體大約只需五、六小時左右，但也有許多遊人選擇在藍天凹下榻或是租帳篷，享受難得的野外生活，清晨起個大早欣賞日出。若三月下旬徒步徽杭古道，會趕上滿山的杜鵑花盛開，到了春夏之交，則有油菜花，青山多了色彩點綴，煞是好看。

徽杭古道附近的太極湖村。© 視覺中國
徽杭古道附近的太極湖村。© 視覺中國
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由血緣與地緣凝聚的胡氏村落

徽州山多田少、地形封閉，因此血緣與地緣形成的家族關係相當緊密，展現出難以置信的團結與凝聚力。困苦的環境讓徽州子民不得不出外經商打拼，然而徽商只要功成名就，必定返鄉扶困濟貧、回饋故里。而行走江湖、見過世面的徽商，知道讀書是翻身的捷徑，所以特別重視後代的教育──這說明了皖南地區山間分布的眾多古鎮村落，何以會修建那麼多的宗祠與學堂建築。

這些大大小小的古鎮，雖然因為分享了相同的文化與地理特徵，整體氛圍多有相似，卻仍擁有各自的歷史故事與特色建築，值得遊人細細品味。

徽杭古道經典的盤山石階小道。© 視覺中國
徽杭古道經典的盤山石階小道。© 視覺中國
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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.86；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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