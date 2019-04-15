兩江一湖：建德東站

【撰文／何沐恬 旅讀中國】

遠行的詩人，似乎懷着愁心，然而在這廣袤而寧靜的宇宙之中，高掛夜空的明月，正映在澄清的江水中，此刻和舟中的自己是那麼親近，於是不得志的寂寞似乎也尋得了慰藉。

建德素有「錦峰繡崐嶺、山水之鄉」的美譽，古往今來，除了孟浩然，還曾博得沈約、李白、杜牧、范仲淹、郭沫若等文人墨客的讚譽。讓人心情平靜的風景，有助於精神昇華，或許玉泉寺、大慈岩等佛剎選址於此，也有這樣一層原因。

白霧橫江，晨曦山青

與下游「嚴子陵釣台」景區並列為富春江兩條經典遊船線路的「七里揚帆」景區，也位處著名的富春小三峽「七里瀧」航道上。行舟經過嚴州古城梅城鎮附近，可見隔江南北的山峰各有一座七層寶塔，分別為南峰塔和北峰塔，它們夾岸對峙直沖凌雲，此景名為「雙塔凌雲」。其中葫蘆峽谷一段，是夏季漂流（泛舟）的熱門地點。在水流間觀賞兩岸風光，有如畫卷攤開、散點透視的空間型態。望向遠方，不禁感嘆蘇東坡著名的詞句「遠山長，雲山亂，曉山青」跨越百年時空依然那麼到位──只見遠山連綿，白雲繚繞，晨曦山青。

富春江溯至更上游，分為蘭江和新安江。新安江在下涯鎮附近的河段有罕見的「江霧」奇觀，雖然一年裡多數時候，此地景色並無特殊，但每逢夏季河水水溫與氣溫落差較大時，江上會瀰漫起大片江霧，出現「白霧橫江」奇景。

下涯美景。© 建德攝影協會／王建彔 分享 facebook

千年古鎮，富比杭州

而在富春江、新安江、蘭江三江匯合處，坐落著千年古鎮梅城鎮。北枕烏龍山，南臨三江口，梅城歷來曾為睦州、嚴州州治及建德縣治所在地，自三國時期置縣以來，已有一千七百多年的歷史。著名古典小說《水滸傳》、《儒林外史》、《官場現形記》、《金瓶梅》等都曾描述過梅城的人文山水。杜牧、范仲淹、陸游、劉長卿在此任職為官，為梅城留下許多詩文，傳誦至今。

「梅城」之名，來自於其古城牆臨江一段築成梅花形。早前航運發達，曾經富比杭州，並以城內「弄堂」 文化著名。然而目前鎮上只剩下沿江的城牆、城樓，及少數街道、牌坊尚有些古味。古城牆邊設有嚴州文化公園，可遠眺三江口及對岸的南峰塔，而城門上「嚴州」兩個大字，訴說著歷史的光輝。

繞進巷弄轉轉，不妨買點嚴州酥餅、玉米餅等小吃嘗嘗。嚴州酥餅原名嚴州干菜燒餅，是建德傳統的名點，擇肥豬肉與干菜拌勻做成餡料，在麵餅外塗糖汁和油，撒上黑白芝麻，放入燒餅爐中用炭火烤熟，吃起來又香又酥脆。鎮上以「方順和」燒餅店最為著稱。

梅城望新安江。© 謝光輝／CTPphoto 分享 facebook

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.86；訂閱 or旅讀中國電子版 】