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挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

兩江一湖：乘高鐵徜徉山水之間

2019-04-15 15:00or旅讀中國

【撰文／何沐恬　旅讀中國】

富陽站

六百七十年前，黃公望以《富春山居圖》訴盡幾代文人歸隱田園的美好寄託。事實上，富春江的文人足跡早在距今千餘年前即已開始。南朝吳均〈與宋元思書〉曾讚揚「自富陽至桐廬，一百許里，奇山異水，天下獨絕。」凝望清澈的江水與兩岸的高山，耳邊聽得蟬鳴不斷、鳥鳴啁啾，使追求飛黃騰達的人、忙於處理政務俗事者，都停止了追求而流連忘返──「鳶飛戾天者，望峰息心；經綸世務者，窺谷忘反。」

龍門山下，孫權後代的隱居所

富陽位於浙江杭州西南，如墨色般詩意的富春江橫貫全境。東漢時，隱士嚴子陵暢遊江畔龍門山，讚道：「此地山清水秀，勝似呂梁龍門。」此山可說是富陽群山之冠，海拔一千多公尺，峰巒重疊，氣象萬千。這裡的景色，可不只古代人喜愛，近代文學家郁達夫在〈龍門山題壁〉詩中也如此讚美：「天外銀河一道斜，四山飛瀑盡鳴蛙。明朝我欲扶桑去，可許硯邊泛釣搓。」喜歡徒步健行的遊人，可挑戰登頂，全程大概費時四至五小時，臺階較陡，建議自備飲水乾糧，以補充體力。

山腳下的龍門古鎮，至今已存在超越千年。鎮上九成居民都姓孫，原來此地是三國時期吳國霸主──孫權的故里，其後代子孫多定居於此。如今，古鎮仍保持明清時期的建築風格，充滿歷史與歲月的痕跡。

© 建德攝影協會／王建彔
© 建德攝影協會／王建彔
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走進古鎮，沿著鵝卵石鋪就的老街前行，兩旁古舍相連，廳堂錯落有致，巷弄千迴百轉。古鎮以兩座孫氏宗祠為中心，另外保留了孫氏廳堂四十多座、牌樓三座，以及古寺與古塔。漫步龍門溪邊，看當地婦女浣衣，充滿了樸實的生活感。古建築精華則在硯池附近，只見一圈守護古鎮居民百年的明清古樓，靜靜地倒映在幽幽池水上。

穿梭於宛如迷宮的小弄中許久，終於轉進寬三公尺多的老街，不禁油然而生「柳暗花明又一村」的驚喜感。老街的店鋪大多為前店後坊，仍保留著明清街市的獨特韻味。來到這裡，別忘了嘗一嘗著名的「孫權麵筋」──將鮮肉、筍乾、韭菜、胡蘿蔔切成細粒，調味並攪拌均勻做餡，包進麵筋做成乒乓球大小的團子，然後以沸油炸成金黃色，口感外脆內嫩，十分爽口。這是龍門祭祖的上等供品、招待來訪客人的必備菜餚。

© 麥翔雲／旅讀中國
© 麥翔雲／旅讀中國
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富春江畔，打造建築版富春山居圖

二〇一一年，《富春山居圖》在臺北的故宮合璧展出，富陽區受此事啟發，決定打造一個可供大型藝術展覽的場館，期待有一天「無用師卷」也能回到富春江來展出。這樣的決心打動了建築普立茲克獎獲獎者王澍，他費時五、六年為富陽區精心打造出一座「橫看成嶺側成峰」的建築版《富春山居圖》──「富春山館」。

當年為富春山館選址時，便特意落腳在江畔，與富春山水遙相呼應。在此可遠眺富春江緩緩東去，一如千百年來詩人與畫家所見的景緻。

山坡形的屋頂、小橋狀的走廊和後方綿延的青山融為一體，建築群似乎成了黃公望《富春山居圖》的局部。穿過以毛竹打造的長廊之後，主基調為青、灰、白色的牆面映入眼簾。立面的石塊，全部是由富陽當地工人手工打鑿而成，因而呈現有機的形狀，帶有一點質樸感。從當地老屋上拆下的紅色老瓦，拼成雲朵圖案嵌進牆面，有如天邊雲彩。富春山館的建築材料大量運用了浙派民居常見的黃瓦、青石、鵝鑾石，而建築體的山形意象無處不在。當遊人一層層往上，最後走出屋頂、回望富春江，就能感受到爬上山頭、登高望遠的震撼。

富春山館集「公望美術館」、「富陽博物館」和「富陽城建檔案館」於一體。進入博物館主廳，有精緻的動態圖展示富陽區人文歷史，此外並設置了5D電影展示富春江美景，雖然只有十分鐘，但座椅會搖動，模擬船隻行走江面的動態感，還會灑下細小的水滴，如臨其境。

© 謝光輝／CTPphoto
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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.86；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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