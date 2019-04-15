輾轉流連《富春山居圖》：以黃公望的眼光遊覽富春江

【撰文／何沐恬 旅讀中國】

山清水秀，如墨如畫的富春江，橫貫浙江省杭州市西南富陽區。江水兩岸，春夏秋冬各個時節景色大不相同，素有「天下佳山水，古今推富春」之美譽。

中國傳世名畫之一《富春山居圖》，正是元朝畫家黃公望以富春江為背景，寄託他恬淡靜雅的道家思想的代表之作。畫中，山水布置疏密有致，墨色濃淡乾濕並用，秀潤但氣度不凡、變化極豐，後世讚譽為「畫中之蘭亭」、「山水畫第一神品」。

攤開長卷，看黃公望的人生境界

這幅名畫的作者黃公望，年輕時曾做過小官，中年因受牽連而入獄，出獄後成為全真教道士，給人算命維生，並師從幾位著名書畫家習畫。

黃公望自元至正七年（西元一三四七年）開始繪製《富春山居圖》，這時的他已經快要八十歲了。跋尾自述是在至正十年（一三五〇年）八十二歲時所寫，當時畫作尚未完成，因此他很可能到八十六歲去世之前，都還不斷增修這幅長卷。

八十多歲的修行人，早已看淡世間榮辱，將生命寄情於山水之中。而《富春山居圖》所描繪的，亦不只是風景本身，墨色與留白之間，寄託了他一生的回顧與領悟。畫中，幾道無人的小徑，暗示著此處確有人跡，卻相當幽靜，帶出中國傳統文人的漁樵情節。那些因為各種原因，漁樵耕讀隱居於江湖之外的文人，或許成為在屈原投河自盡以前，吟唱「滄浪之水清兮，可以濯吾纓。滄浪之水濁兮，可以濯吾足」的漁夫；又或許像諸葛亮一樣，從躬耕壟畝轉而出仕。人的精神，既可以超脫，也可以入世，然而士大夫對這種晴耕雨讀、豁達人生的境界，其嚮往不言而喻。

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富春山居，親身走進文學與歷史

透過晚近文史工作者對地方風土的研究，當年三國鼎立、風風火火的時代一結束，東吳大帝孫權的後代、魏武帝曹操的後代、蜀漢先主劉備的後代，為避戰亂，竟陸續悉數移居到錢塘江中游的富春江一帶，村落之間距離不到一百公里。三國的爾虞我詐、戰略騙局，結束在後代隱姓埋名於富春山居的樸素日子之中，不禁感嘆此地正是人間仙境。江畔村落炊煙裊裊，民居牆面斑駁，農民勤勤懇懇地耕作，百年來似乎凍結了時光，來到這裡只覺不知今夕是何夕，無怪乎三國後代皆選擇了這座「桃花源」作為落腳之處。

事實上富春江一帶的景色吸引了古往今來許許多多文人墨客，那飄渺的山嵐與和緩的江面，讓人感到生活所需僅是那麼簡單，而心靈的平靜才最是難得。文人墨客以景抒情，將感嘆化為文字詩篇，富春江沿岸因此充滿豐富的歷史與文學故事。

適逢黃公望冥誕七百五十週年，杭黃高鐵的通車亦連通了富春江、新安江、千島湖等著名景區，名畫《富春山居圖》的景色似乎又離遊人更近了些。不妨讓自己置身其中，更深刻地理解詩詞與畫作所欲傳達的意境、文人執筆與畫家舞墨時的真切心情。

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【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.86；訂閱 or旅讀中國電子版 】