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挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

遍覽名江 名湖 名山 名城:杭黃高鐵 串起慢遊的愜意

2019-04-15 15:00or旅讀中國

【撰文／何沐恬　旅讀中國】

東起杭州、西至黃山的「杭黃高鐵」，已於二〇一八年十二月底全線通車。這一段高鐵運行距離並不特別長，僅跨浙江、安徽兩省，線路全程共兩百六十五公里（浙江境內一百八十五公里，安徽境內八十公里），旅客最快能在一個半小時內，穿梭十個站點，就像從臺北到高雄一般。

那麼，這段鐵路的亮點究竟在哪裡呢？首先，杭黃高鐵新建富陽、桐廬、建德、千島湖、三陽等五個車站，終結了浙江西部不通高鐵的歷史。此外，從「山寺月中尋桂子，郡亭枕上看潮頭」的杭州到「丹崖夾石柱，菡萏金芙蓉」的黃山，這一段路程可說處處皆是旅遊亮點，沿線共有七個5A級風景區，包含西湖、西溪溼地、千島湖、績溪龍川、古徽州文化旅遊區、黃山、西遞宏村等等，還有十多處著名森林公園，串聯起名城、名江、名湖、名山。其中，績溪為古徽州六縣之一，以徽派文化的保存聞名，每年都吸引大量喜愛文化體驗的遊人；而千島湖是上海和杭州的「後花園」，千餘個大小島嶼散落湛藍湖面，早已成為許多旅客尋幽訪勝的首選目的地。此外，杭黃高鐵沿著富春江而建，正是水墨長卷《富春山居圖》描繪的所在，乘著高鐵盡覽元朝畫家黃公望筆下的錦繡風光，豈不快哉！

© 柯柄鐘／CTPphoto
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結合自然、人文景觀與工程突破

正因為杭黃高鐵一路經過的自然與人文風景極具特色，當初建設鐵路時，便在沿線各站點的設計中大量融入徽派、吳越文化及當地的地理歷史符號，以發揚地方特色。舉例來說，富陽站內，遊客可見黃公望的《富春山居圖》製成了一巨幅壁畫，供大眾欣賞；桐廬站的站體建築遠看像一座山丘，搭配站前廣場的帶狀水池，將半山半水的城市特徵融入了設計理念，似有富春江與大奇山的神韻；而三陽站則是集徽派民居與現代建築的風格為一體⋯⋯。搭乘杭黃高鐵，出入站時細心留意每個站點的設計巧思，也是旅途中的一大樂趣。

至於鐵路工程技術方面，可以特別注意途經桐廬縣的線路。此段線路全長卅四公里，橋梁與隧道占比高達八成一，包含富春江特大橋及桐廬隧道等重點工程。其中長達廿一公里的橋梁建設，更應用了滬通長江大橋、五峰山長江大橋等工程施工中的經驗。例如建設富春江大橋時，針對河床厚卵石、河流高流速的特殊地質，於樁基施工時，採用先進技術，並透過設置抗拔樁，並加強設計鋼棧橋和平臺，成功抵御了二〇一五年三次特大洪水的沖擊。當高鐵奔馳穿越人稱「全國最美縣城」的桐廬縣，乘客安坐在平穩的車廂內凝望窗外悠悠山水，背後是眾多工程人員的辛勞與努力，才得以成就一趟趟豐富美好的旅程。

杭黃高鐵開通後，與合福、滬杭、杭甬、寧杭等高鐵網相連，若從武漢出發，四個多小時即可到黃山、千島湖等熱門景點，而從上海、寧波、南京等地出發，也只需要約莫兩小時，可說是一條整合旅遊目的地的觀光休閒路徑。六百多年前，黃公望將他所信仰的道家哲學寄託在富春江的清朗美景中，而生活總是匆忙急迫的現代人，在縮短交通時間的同時，平添了定點慢遊的愜意，不妨沿著鐵路安排一趟靜心之旅、尋找屬於自己內心的《富春山居圖》。

杭黃高鐵。© 視覺中國
杭黃高鐵。© 視覺中國
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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.86；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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