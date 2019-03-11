勿忘影中人：上戲與梳妝

【撰文／甘炤文 旅讀中國】

都說愛美是女人的天性，這點同樣適用於慈禧身上。學者陳捷先在《慈禧寫真》一書中，率先替讀者勾擘出一名富麗雍容的后妃形象：「她夏天喜歡穿繡滿大朵紅牡丹的黃緞袍，繡袍外面常罩上一件華麗的魚網形披肩，由三千五百粒珍珠製成……又喜歡戴珠鐲、玉鐲以及寶石戒指等物。……鞋上也有珠珞及各色名貴寶石。」如此珠光寶氣的穿扮，不僅凸顯出她愛好奢華、耽於物質享受的本性，也側面烘托出慈禧對於自身容貌的重視。

或正緣於此，當慈禧接觸到繪像、攝相等足以存留人身形象的技藝時，便由衷產生一股狂熱。她除了禮聘美國畫家凱薩琳‧卡爾替自己繪製多幅個人肖像，更動輒傳旨御前女官德齡的胞兄裕勳齡入宮，為她掌鏡拍照，現下完好傳世的數十幀慈禧相片，大部分均出自其手。

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儘管畫面中慈禧的衣容總是無比華貴，然而觀者一定注意到：這些時刻的慈禧泰半是不茍言笑的。除了受到彼時「人物攝相」的潮流風向所影響，作為二度垂簾聽政的聖朝皇太后，行為舉措本就須表現出符合傳統禮教的懿德，因此在畫家和攝影師面前擺出莊肅而端凝的「國母」形象，自也就不難理解了。

另一方面，正如同咸豐帝雅好戲曲、就連「北狩」期間也不改其樂，慈禧同樣承繼了先帝的這項興趣。當時在宮廷中，即設有專門的訓練班，訓練太監搬演文武戲，工匠更設法精益求精，製作出和戲文內容相應的機關布景；作為戲臺下最重要的觀眾，慈禧本人不僅通音律、能創作劇本臺詞，還能隨興唱上幾齣，堪稱箇中行家。曾任職寧壽宮的老太監耿進喜就如此回憶道：「老太后可甚麼都懂，甚麼都會，崑腔、二簧全成。」

誠如眾所周知，到了晚年，篤信佛法的慈禧一度認為自己乃觀世音菩薩的當世托變，於是在現存的多幅檔案照片中，不難發現在荷花與竹林背景的交掩下，慈禧如何煞有介事地張致，化身為頭戴毗盧帽、手持淨瓶的南海觀音──還有什麼比融會上戲、梳妝這兩項愛好，更加能體現「老佛爺」玩物的神髓？

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【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.85；訂閱 or旅讀中國電子版 】