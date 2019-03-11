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4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

古都新味 攀越舌尖之巔

2019-03-11 07:53or旅讀中國

【撰文／甘炤文　旅讀中國】

北京廚房

挾帶著前大阪、北京麗思卡爾頓酒店中餐廳總廚等光環，「北京廚房」由名廚古志輝所開設，主打質量俱精的粵式菜餚，旁及其他特色料理。以「大眾化的名人食堂」自許，餐廳積極研發各式菜譜，無論是酥嫩多汁的高溫爆燒三層肉、清香爽口的野菌貢菜餃抑或平民美點楊汁甘露，均廣受消費市場好評；當中尤以費時耗力的「老火煲」湯盅最為出色，除了選粹當令食材，幾經細火慢燉調製出來的稠瀰風味令人嘗後不忘，初來乍到的饕客儘管一試。

【資訊】北京廚房

交通_乘地鐵一號線至大望路站下車，步行約六分鐘可達。

地址_北京朝陽區建國路87號SKP商場六層

電話_+86-(010) 6530-7905

時間_11:30-14:30（週六及週日至15:00）；17:00-22:00

© 麥翔雲/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國 、中新社
© 麥翔雲/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國 、中新社
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淮揚府．遊園驚夢

「遊園驚夢」以位列中華八大菜系之一的淮揚風味作為料理招牌，來客踱入店中、尚未親炙佳餚，餐廳整體的空間布置即令人恍若瞬間置身小橋流水相映的江南園林風景。餐廳為人稱道的精饌美食輩出，從大煮乾絲到燒黃魚，從獅子頭到豆腐羹，調味均細緻、雋淡且餘韻裊裊，也因菜品的價格相對實惠，儘管開業不過兩年，卻儼然成為京城饕客口耳相傳的名店。

【資訊】淮揚府．遊園驚夢（中糧廣場店）

交通_乘140路公車至北京站口東站下車，步行約四分鐘可達。

地址_北京朝陽區建國門內大街8號中糧廣場C座一層

電話_+86-(010) 6528-5579

時間_11:00-14:00；17:00-21:00

麥翔雲/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國 、中新社
麥翔雲/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國 、中新社
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三清潭燒鵝

在烤鴨當道的北京，三清潭卻能突破重圍、反向以「燒鵝」樹立起名聲，顯見其真材實料的底蘊！為求製作出燒鵝料理的精細口感，餐廳特選用廣東黑棕鵝為肉料，並以冰鮮方式北運，從而確保其質地。除卻油光赤亮的燒鵝，遵循古法烹飪的滷水拼盤、蘿蔔牛腩煲、響螺湯以及點心榴槤酥等，同樣受到食客一致的推崇。

【資訊】三清潭燒鵝

交通_乘635路公車至幸福三村站下車，步行約八分鐘可達。

地址_北京朝陽區三里屯路太古里北區B1樓

電話_+86-(010) 6468-6432

時間_11:30-14:30；17:30-21:30

麥翔雲/旅讀中國、CTPphoto、視覺中國 、中新社
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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.85；訂閱or旅讀中國電子版

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or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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