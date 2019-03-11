平天下之前：纖體與玉容

【撰文／甘炤文 旅讀中國】

儘管長期協助皇帝襄理朝政，慈禧卻維持相對規律的生活作息。據一些老太監的回憶，慈禧經年早睡早起，除卻嚴寒的冬日，平素她在梳洗及用膳過後，喜歡離開寢宮隨處散步、鍛鍊體態，這項習慣幾已成例行公事，坐實了「流水不腐，戶樞不蠹」的道理。

另一方面，愛美的慈禧亦頗著重容貌的保養。之所以能青春長駐，主要歸功慈禧勤於打理自身門面，她擁有許多自製的化妝品及保養品，每日至少耗費兩到三個鐘頭在穿扮上；此外，她也格外著重淨身潔體的過程，據言其沐浴的熱水必先以玫瑰花調製出香氛，宮女更須備置百來條毛巾供作擦澡使用。

© 視覺中國 分享 facebook

外在的修護尚且如此，「內服」的工夫同樣不可少。每天上午七時伊始，一日三頓外加兩場「點心時間」的御膳，使得慈禧得以充分攝取各類營養；尤其午、晚宴，偌大的餐桌上動輒鋪列百餘道佳餚，只不過品項乍見紛繁，依大清祖制，就算慈禧個人對某道料理情有獨鍾，猶須恪遵「吃菜不許過三匙」的規約──之所以如此，一來是避免皇室成員的口味喜好曝光，從而減低投毒害命的機率；二來也杜絕有心人士投其所好，藉著美食精饌求進或邀寵；三來這條古以有之的明訓可謂歪打正著，與當代健康專家倡議的「少量多餐」原則暗相呼應。

除卻大內用膳，慈禧也進一步將賞味的觸角延伸至外交場合。聽政期間，為了同外國政治勢力建立良好關係，她開始積極學習西餐禮儀，並多次設宴款待各國公使夫人及其家眷；傳教士赫德蘭在《一個美國人眼中的晚清宮廷》書中，嘗言及清廷在安排餐宴細節方面的神速進步：「康格夫人在美國公使館宴請格格們之後，宮裡更加重視學習外國的禮儀……後來再進宮參加宴會時，都是既有中國菜，又有西餐。」歷經咸豐、同治、光緒三代皇帝，甚至一度與她共同垂簾的慈安也先一步離世了，與時俱進的慈禧卻依舊穩居高位，實際掌握大清國祚及至古稀之年。

看樣子，她由裡而外持之以恆奉行的「修身」之道，著實功不可沒！

© 視覺中國 分享 facebook

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.85；訂閱 or旅讀中國電子版 】