自屯墾中蛻變而來：亞心之都烏魯木齊

【撰文／陳浪】

走在熙熙攘攘的街道上，櫛比鱗次的高樓大廈，川流不息的人潮車潮，眼前的一切繁華是打從踏上絲路旅程以來，鮮少見到的景象。在市區的某些轉角，甚至給人一種身處北上廣的錯覺，但迎面而來一張張的異域面孔，又在在暗示著遊人，這裡是新疆、這裡是烏魯木齊，那座全世界距離海洋最遠的大城。

許多未曾造訪過烏魯木齊的人，多對於它有所誤解，總以為烽火連天、風聲鶴唳是它揮之不去的宿命。但其實現在的烏魯木齊，居住人口數百萬，經濟前勢及治安狀況良好，更是一帶一路政策推動下，現代絲路中一大重要據點，早已不同於大家的刻板印象。但若把時間推回至清朝，今時今日它所享有的繁華，恐怕也是當時的人無法想像的。畢竟烏魯木齊的大規模開發，要追溯到乾隆年間。取「啟迪教化」之意，烏市最早經命名為迪化，是因應屯墾發展而誕生的產物，在那之前它不過是塊無人聞問的蠻荒之地。直至清光緒十年（西元一八八四年），新疆正式建省，將迪化列為省會，順應地成為政治中心，自此走上迅速發展的道路，之後更用蒙古語烏魯木齊（意為優美的牧場）脫胎換骨，以嶄新的樣貌呈現後人面前。

遠眺大漠中繁華之城

若想找一個制高點，將烏魯木齊大漠拔起的繁華盡收眼底，紅山公園及雅瑪里克山森林公園是兩個較佳選擇，前者位處市中心，後者則需要多些腳程，都是不可錯過的好去處。紅山公園乍看之下，並不特別，但登上位於最高點的遠眺樓，若是天氣良好，除了車水馬龍的城市風景之外，還能見到遠處那海拔五公尺餘，喻為神居之所的博格達峰。城裡的樓再高，終究高不過連天雪嶂，這幅壯麗的景致，對於劍指遠方的旅人是種提醒，可千萬別迷了路，失了魂，短暫休整後，眼前尚有漫漫長途。

但老實說，大部分的遊客普遍不會在烏魯木齊停留太長的時間，與其說這裡是新疆的旅遊熱點，景點不多的它更像交通樞紐，而絲路也在此粗略地分為北向與南向：往西北途經伊寧，可從霍爾果斯口岸離境，踏上哈薩克的土地；往西南則能經冀庫爾勒、阿克蘇，抵達南疆的重要大城喀什，若是冒險精神十足的旅人，還可試試走上穿越塔克拉瑪干沙漠的寂寞公路，往更遠的和田、且末前進。

圖／陳浪、王銘偉◎旅讀中國 分享 facebook

探尋西域輝煌史

既然在烏市的時間有限，那首選不應錯過的景點，想當然爾便是收藏無數絲路瑰寶的新疆博物館。攤開西域歷史的長頁，那些早已傾頹覆滅的王國，無論曾經多麼輝煌，在滾滾塵土中所留給後世的線索實屬有限，一代又一代的考古學家往往在解謎的過程中，又發現新的謎團，而這些異域風情濃烈的遺物，如今多半安放在這已經走過一甲子歲月的國家級博物館。一樓展區以「找回西域昨日輝煌」為題，豐富的史料陳列足夠讓西域迷大呼過癮，許多盜墓小說中提及的古國，或許我們終生無法抵達，但至少在這裡，能藉由出土的文物，和幾張泛黃的照片，去拼湊對於遙遠國度的想像。除此之外，二樓的乾屍展廳更是聲名遠播，因為那正是鼎鼎大名的樓蘭美女長眠之地。

一九八〇年出土於羅布泊地區的樓蘭美女，距今已沉睡近三千八百多年，透過後人利用科學技術復原出的想像圖，遊客可以清楚地看到年約四十五歲的她，面部有著鮮明的西域人特徵，至於是否真如傳說中美若天仙，則留待眾人自行評價，但整體保存狀況良好的她，與其說是死去，更像是睡了場長覺，靜靜地封印於時光之中，大夢大眠，千年不醒。這也讓本已夠神秘的樓蘭古國，再添傳說色彩。

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【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.84；訂閱 or旅讀中國電子版 】