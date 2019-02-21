文藝周莊：慢行詩意水鄉

【撰文／劉書甫◎旅讀中國】

遊藝水鄉‧真文青之旅

周莊，集中國大陸水鄉之美，有江南水鄉之美的特點，古今多少文人志士把周莊變故鄉。自西晉始，即有文學家張翰因蒓鱸之思而歸隱；有唐代詩人劉禹錫、陸龜蒙寓居釣遊於南湖園；民國後，文學革命團體「南社」成員於迷樓轟飲夜傳杯，留下膾炙人口的文學作品《迷樓集》，而愛國詩人葉楚傖就誕生在此。

往後，更有臺灣作家三毛與周莊文人張寄寒的故事傳為佳話；名畫家楊明義、吳冠中，陶醉在周莊的小橋流水間，創作如夢似幻的水墨和油彩畫作。當然，還有開啟國際大門，讓世界認識了周莊之美的作品──陳逸飛的雙橋畫作《故鄉的回憶》，許多人認識了周莊，是因為認識了它的橋。

有詩畫，當然也有佳音。走進茶樓，臺上有男女表演評彈；走過河邊，古琴聲縈繞在明末清初的老宅子裡；當小鎮入夜，鎮外的水鄉實景歌舞表演《四季周莊》才正要開始；而又有哪個初次來訪周莊的人會料到，這樣的水鄉小鎮裡，竟還藏了一座輝煌的古老大戲臺唱著崑曲水磨腔？原來，周莊早就是個老戲迷。

古今文化名家留下文化活動的蹤跡，正是周莊的內在精神，也是周莊人的文化資產和驕傲。現在，就跟著知名畫家的美麗畫作，和融合視覺與聽覺享受的曲藝，懷抱一顆詩中有畫的文學之心，一起到大陸第一水鄉來一趟真文青之旅。

圖／王銘偉、盧大中、麥翔雲◎旅讀中國、CTPphoto 分享 facebook

將周莊帶向世界的筆尖：雙橋與陳逸飛《故鄉的記憶》

最能體現周莊古鎮小橋流水神韻的，是雙橋。

顧名思義，雙橋是由兩座橋組成的，一座是世德橋，一座是永安橋。

世德橋呈圓拱型，永安橋呈平直狀。雙橋一拱一平，樣子很像一副古時人家使用的鑰匙，因此雙橋又叫鑰匙橋；這副鑰匙並不封鎖任何東西，反而打開了周莊的未來。雙橋一拱一平，構成了一個直角，水在此交會，成為周莊的中心，也成為周莊的代表。多少年了，雙橋依舊碧水泱泱，綠樹掩映，兩側黛瓦粉牆作背景，鎮民與遊人往來，船娘吟哦，伴著搖船欸乃一聲穿越石橋洞。安靜與宣嚷，都不減一分它們為周莊帶來的魅力。

一九八四年，旅美畫家陳逸飛還是個在紐約留學的上海青年，他以雙橋為素材創作了題為《故鄉的回憶》的畫作，連同其他的作品展出於美國西方石油公司董事長阿曼德‧哈默的畫廊，畫中的江南風光與小橋流水震撼了西方世界的觀眾，引起了媒體與藝術界的評論。阿曼德‧哈默以高價買下《故鄉的回憶》，並於到訪大陸時將畫送給了鄧小平，成為佳話。隔年，這幅畫設計成郵票，由聯合國郵局發行成為聯合國協會的首日封。原本默默無名的周莊，藉著雙橋走向了世界，世界從此認識了周莊之美，領略到水鄉的風情。這把「鑰匙橋」成為打開了周莊與世界聯繫的大門，畫家陳逸飛則可謂將周莊這顆江南明珠拭去塵埃、重現光亮於世的第一人。

圖／王銘偉、盧大中、麥翔雲◎旅讀中國、CTPphoto 分享 facebook

裝載畫家印象的紀念館：逸飛之家

陳逸飛除了是著名的畫家之外，也是導演和視覺藝術家。美國《藝術新聞》讚譽陳逸飛是「一個浪漫的寫實主義者，作品流露強烈的懷舊氣息，瀰漫其中的沉靜於寂靜氛圍尤其動人。」他非常喜愛周莊，多次到訪周莊，一幅《故鄉的回憶》使這個江南小鎮名揚世界，許多人慕名前來周莊一遊，就是為了要看看雙橋之景。

陳逸飛於二〇〇五年逝世，因著對周莊的深情，不但將自己的雕塑作品捐給周莊，也在周莊成立工作室──逸飛之家。逸飛之家內展示了他的畫作、生前的客廳、書房的擺設與用具，以及許多相片記錄，也與服飾設計結合，增設「旗袍會所」，讓旅客在此訂製專屬自己的旗袍，與陳逸飛過去的服裝事業相呼應。

【資訊】

地址_江蘇省崑山市周莊鎮蜆江街11號

時間_08:30-16:00

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【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.84；訂閱 or旅讀中國電子版 】