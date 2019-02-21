桃符盡書吉利：年的畫

【撰文／王遠昌◎中國新聞攝影學會會員】

除舊迎新的陰曆新年，是海內外華人最重要、最具有凝聚力的傳統節日。

為此，數千年來創造出無數充滿魅力的民俗方式，年畫便是其中之一。宋時開始，年畫由守護神門畫，逐步演化成著色、套色的木版刻印年畫，在中國繪畫史上開了木版年畫的先河。因此，宋朝都城開封府的朱仙鎮（今開封市祥符區朱仙鎮）木版年畫，一直獲年畫專家譽為中國木版年畫之鼻祖。明清時代，朱仙鎮年畫的製作達到鼎盛，天津楊柳青、蘇州桃花塢、山東濰坊、四川綿竹、陝西鳳翔等年畫產地幾乎是同時崛起，齊頭進入了輝煌期。其中尤以輝映南北的年畫重鎮楊柳青和桃花塢的年畫最為珍貴，世人稱為「南桃北柳」。

瑰寶年畫源起朱仙鎮

曲兒聽祥符調，美味兒豆腐乾，喝的是竹竿青酒，講的是英雄信義，在開封城南二十公里的朱仙鎮，雖偏居古都一隅，古時卻名列「中國四大古鎮」之一，成就其美譽的便是興於此並流傳千古的木版年畫。

朱仙鎮木版年畫內容，大多取材於大眾熟悉的歷史故事、神話傳說。印製手法主要是雕版水色套印，六版一套，有的多至九版，紅、黃、綠、紫的套色，豔麗誇張。人物形象頭大身小，看上去土頭土腦，憨得可愛。尹老說，多數人物臉部採用白臉、紅眼皮，這是特有的手法，也是朱仙鎮木版年畫代表性的畫風。

圖／王遠昌、盧大中◎旅讀中國、CTPphoto 分享 facebook

尋找失落的桃花塢

「桃花塢」即現今蘇州市桃花塢大街及其周邊地區，為吳文化的根源之地，也是蘇州文人雅士聚集之地。在清乾隆年間的鼎盛時期，這裡聚集著數百名畫工和印刷工匠，年畫每年銷量可達百萬張，不僅隨運河行銷全國，還遠渡重洋流傳到日本、英國，影響了日本浮世繪的生長，獲譽為「東方古藝之花」。

浸透情感的楊柳青

「桃花寺外桃花口，楊柳青邊楊柳青。」春節期間，來到位於天津市西青區的楊柳青鎮時，一幢幢雕梁畫棟的仿古建築立即映入眼簾。

古色古香的明清街上，玉成號、義成永、古柳祥、華雲齋等目不暇接，年畫作坊一家挨著一家，似乎回到了清乾隆年間「家家點染，戶戶丹青」的景象。

如今，年畫已經從時令商品變成了工藝品，改良與創新是面臨的新課題。年畫藝人都明白，勾、描、刻、印雖然耗時耗力，這其中，有綿密的生活滋味，有豐沛的情感和審美情趣，有代代相傳的諄諄叮囑，更有年文化淋漓盡致的表達和炎黃千百年來的夢想。

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【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.84；訂閱 or旅讀中國電子版 】