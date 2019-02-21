一個巨星的誕生：大家說新語

【撰文／鄺介文 旅讀中國】

李光耀心中閃著淚光的決定

新加坡係一基於平等原則建立的國家，獨立以後，自然不能「才說嘴，就打嘴」。李光耀引斯里蘭卡歷史為鑑，認定語言政策牽動種族矛盾、種族矛盾拉扯社會棟樑，最是敏感神經。無論扶持任何一種文字作為國語，都有可能引發騷動。縱然華人人口占比四分之三，也有四分之一的不平；即便華人佔比百分之九十九，也有百分之一的不平。

李光耀所追求者，正是那百分之一也不允許的平等。

遭禁與解禁之間：方言死與生

另一方面，移民情結卻也回過頭來助長方言存續。所謂移民情結，指的是因為客居異鄉，外在環境無從接觸傳統，於是自動自發維繫故土文化，比起原鄉，反而保留更多舊有風俗。至今，新加坡仍有為數不少某省某縣同鄉會、南音粵劇演唱會，舞獅龍舟、燒香拜佛比起兩岸來得起勁。語言則是因為政府刻意主導，連帶出現維護方言的反思與浪潮。

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當我們同在一起

歷經兩百餘年華洋雜處的時光，不單單是方言彼此滲透，乃至華語和外語也相互影響，各自形成Singlish與Singnese（結合Singapore與English、Chinese的複合單字）。走訪熟食中心，任誰都能脫口幾句不同省分的方言，廣東人也說Kaypoh（閩語雞婆），福建人也說Gong Hei Fat Choy（粵語恭喜發財），一切自然而然。就這一點看來，臺灣似乎遠遠不及。

然而，那些不經意地說出Char Siew、Bee Hoon、Bak Kut The的新加坡人，其實沒有意識自己說的是粵語、閩語或潮州話，也不曾探究自己吃的是粵菜、閩菜或潮州菜，因為我們這裡是新加坡。曾經，李光耀試圖打破殖民時代的種族區域界線，大張旗鼓地把這些人搬去那裡，那些人搬來這裡，藉此增加不同族群相處機會。如今看來，相處刺激溝通，溝通刺激語言，語言終究才是將心比心、設身處地的管道。

那麼，我們也一起大家說新語吧！

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【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.84；訂閱 or旅讀中國電子版 】