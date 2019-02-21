親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
az旅遊生活
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

衝關注搶錢！ 瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家自揭投資心法

一個巨星的誕生：大家說新語

2019-02-21 08:54or旅讀中國

【撰文／鄺介文 旅讀中國】

李光耀心中閃著淚光的決定

新加坡係一基於平等原則建立的國家，獨立以後，自然不能「才說嘴，就打嘴」。李光耀引斯里蘭卡歷史為鑑，認定語言政策牽動種族矛盾、種族矛盾拉扯社會棟樑，最是敏感神經。無論扶持任何一種文字作為國語，都有可能引發騷動。縱然華人人口占比四分之三，也有四分之一的不平；即便華人佔比百分之九十九，也有百分之一的不平。

李光耀所追求者，正是那百分之一也不允許的平等。

遭禁與解禁之間：方言死與生

另一方面，移民情結卻也回過頭來助長方言存續。所謂移民情結，指的是因為客居異鄉，外在環境無從接觸傳統，於是自動自發維繫故土文化，比起原鄉，反而保留更多舊有風俗。至今，新加坡仍有為數不少某省某縣同鄉會、南音粵劇演唱會，舞獅龍舟、燒香拜佛比起兩岸來得起勁。語言則是因為政府刻意主導，連帶出現維護方言的反思與浪潮。

圖／麥翔雲 旅讀中國、視覺中國
圖／麥翔雲 旅讀中國、視覺中國
分享

當我們同在一起

歷經兩百餘年華洋雜處的時光，不單單是方言彼此滲透，乃至華語和外語也相互影響，各自形成Singlish與Singnese（結合Singapore與English、Chinese的複合單字）。走訪熟食中心，任誰都能脫口幾句不同省分的方言，廣東人也說Kaypoh（閩語雞婆），福建人也說Gong Hei Fat Choy（粵語恭喜發財），一切自然而然。就這一點看來，臺灣似乎遠遠不及。

然而，那些不經意地說出Char Siew、Bee Hoon、Bak Kut The的新加坡人，其實沒有意識自己說的是粵語、閩語或潮州話，也不曾探究自己吃的是粵菜、閩菜或潮州菜，因為我們這裡是新加坡。曾經，李光耀試圖打破殖民時代的種族區域界線，大張旗鼓地把這些人搬去那裡，那些人搬來這裡，藉此增加不同族群相處機會。如今看來，相處刺激溝通，溝通刺激語言，語言終究才是將心比心、設身處地的管道。

那麼，我們也一起大家說新語吧！

圖_麥翔雲 旅讀中國、視覺中國
圖_麥翔雲 旅讀中國、視覺中國
分享

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.84；訂閱or旅讀中國電子版

分享

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

百歲老路的回春：歷史底蘊與文藝時髦俱進

2019-02-21 08:54

桃符盡書吉利：年的畫

2019-02-21 08:54

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

自屯墾中蛻變而來：亞心之都烏魯木齊

2019-02-21 08:54

山景青翠 風景獨好：美麗江西

2019-01-14 09:17

水調無錫 致在有無間

2019-01-14 09:17

無錫旅遊情報

2019-01-14 09:17

話江南 先話太湖水；太湖美 美在太湖水

2019-01-14 09:17

品味 山澗：天下第二惠山泉

2019-01-14 09:17

冰凍三尺非一日之寒：走入「冰河」世紀

2019-01-14 09:17

那些老字號與新字號：三堂課 一路微遊上海

2018-11-14 08:55

生生世世桃花藏：夢迴林芝．波密

2018-11-13 17:06

幻設的太虛：神魔桃花

2018-11-13 17:06

輪迴的塵修：僧侶桃花

2018-11-13 17:06

迷人的新舊融合：明星閨蜜踩澳門

2018-11-13 17:06

高原上的信仰之城：朝聖西寧

2018-11-13 17:06

網美時代：上海打卡地圖

2018-10-26 09:10

悄然如下過雷雨的午後：上海素凱泰酒店

2018-10-26 09:10

2018澳門美食年：明星閨蜜食遍澳門

2018-10-26 09:10

絲路之始：盛世 自西安啟程

2018-10-26 09:10

放眼中國新媒體：逮住彎道超車的機會 站上短視頻電商的風口

2018-10-26 09:10

世界複製品畫圈中的富士康：大芬油畫村

2018-09-26 09:31

在草莽中長出浪漫：文藝青年愛上深圳的三個理由

2018-09-26 09:31

瀘沽湖：最後的溫柔鄉・女兒國

2018-09-22 08:15

懸崖上的花園：恩施大峽谷

2018-08-30 14:41

土皇帝的驚世花園：湖北．恩施．土家族

2018-08-30 14:41

臺灣最後食品「手工加工」業：雕在餅上，吃在心上

2018-08-30 14:22

杜月笙誕辰一百三十週年紀念：海上明月生

2018-08-30 14:22

理解「遠方」的起點：青海西寧

2018-08-30 14:22

八百里秦川 十三朝古都：西安──博物館尋奇

2018-08-30 14:22

四十年GDP上翻八千倍：地表上的經濟奇蹟

2018-09-26 09:31
看更多

熱門文章

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

2019-02-20 15:39

世界新工廠

2019-02-19 10:05

戀戀港都 遇見幸福

2019-02-20 13:01

延續老旅社的生命力 讓相遇是為了重逢 鶴宮寓

2019-02-20 15:26

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37

2019駁二小夜埕Max. Mix. Match

2019-02-20 13:01

用天使視角飛越高雄

2019-02-20 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top