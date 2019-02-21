百歲老路的回春：歷史底蘊與文藝時髦俱進

【撰文／Avy◎終生瑜伽習者，曾旅居英、美、泰，熱愛旅行與生活中美好事物。】

市區舊房改造的前兩個階段，是以「大動遷」的拆為主，常常熟悉的街道，一夜間全部的店家就關門歇業等待舉遷，效率高地讓人措手不及。到了第三階段，上海市政府轉為「留／改／拆並舉、以留為主」，特色建築如石庫門和弄堂里巷等等，作為城市重要的文化載體，必須保留，肩負起承襲歷史命脈與維護城市肌理的使命。

而其中修築於一九〇七年，全長近三公里、原名為「巨籟達路」的巨鹿路改造，尤其受到矚目。巨鹿路本身有充滿故事的老房子，帶有老克勒風情的花園洋房、老式弄堂和海派風格的里弄交錯並列，在梧桐葉的綠蔭下，各式精品咖啡館、設計師店鋪與買手店坐落其中，是上海具文藝氣息的馬路之一，也是外派人士和海歸華人最愛的居住區。

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而坐落在這一百一十二年歷史巨鹿路上的「JULU758」，則是城市有機更新的最新案例。原址為建於一九六〇年的上海儀電廠，是新中國建立後的首批工廠，充滿歲月滄桑的水泥牆與千瘡百孔的立面，散發舊時代的氣息。對於承接此專案的原構國際設計來說，如何透過設計手段，尊重歷史風貌，在更新中融合當地生活，保留在地居民的熟悉感，並復甦社區機能，是改造的關鍵。

為了保留建築的歲月痕跡，摒棄了華麗亮眼的造型與建材，同時讓主建築隱匿在主街道之內，以工業極簡風的獨棟水泥建築搭紅磚塔，打造令人耳目一新但又可感受舊文化樣貌的複合創意園。改造後的「JULU758」園區，內部以開放的鋁架、日光白燈、裸露無修飾的水泥牆地為主體，保留原本工廠氣息，同時融合現代極簡風格，目前已吸引瑞士新潮環保品牌、滬上最大精釀啤酒餐廳、空間美學館、文創書店與生活概念集成店的入駐，以商品為載體，販售新的美學風格與生活方式。

午後暖陽在梧桐樹影間若隱若現，街上一兩隻小貓閒散地躺在地上曬太陽，一旁麵包房的咖啡香蔓延而來。歷史風貌是不可再生的文化資產，透過思考、重組與再建，使建築和場所重獲生機，居民也在新的場域中，找到更為舒適的存在。

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【info.】

JULU758

交通_公交 49、311「延安中路銅仁路站」

地址_上海市靜安區巨鹿路 758 號

【完整內容請見《 or旅讀中國 》2019.No.84；訂閱 or旅讀中國電子版 】