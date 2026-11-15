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北投不只有溫泉　從百年梅庭到藝術眷村　感受老聚落的創意新生

聯合新聞網／ 行遍天下
▲中心新村承載著軍眷家庭數十年來的溫情記憶。
▲中心新村承載著軍眷家庭數十年來的溫情記憶。

【圖／文：田欣雲】

北投不只有溫泉，也藏著值得細細探訪的歷史建築與自然景觀。沿著北投溪畔漫步，可以走進日式洋風別莊「北投梅庭」，欣賞融合傳統工藝與時代記憶的建築細節；接著前往終年煙霧繚繞的地熱谷，感受大屯火山群的地熱景觀，再走訪保留眷村生活痕跡、如今有藝術團隊進駐的北投中心新村，從不同角度認識北投的歷史與日常風景。

　

沿溪漫步｜從草聖書法到地熱谷

循著北投溪畔的中山路上行，來到建於1930年代末的「北投梅庭」。這座順應山坡地形興建的日式洋風別莊，外門左右柱上，還掛有草聖于右任親筆題寫的「梅庭」二字門牌，散發著濃濃的人文氣息。

溪畔和洋別莊解密

下午三點剛到，平日定時導覽開始，跟著導覽員腳步，我細細聆聽建築工法的奧秘。比如建築圍牆採用了在地著名的「唭哩岸石」，這些內含石英結晶的石材，在陽光照射下閃閃發亮，耐高溫、耐強酸，最適合北投的硫磺環境；室內則飾有優雅的八角窗、極具支撐力的「洋小屋組」木造屋架，以及格狀藻井天花板裝飾物。有別於上層的木架構，地下室設有鋼筋混凝土（RC）建造的防空避難室，見證二戰期間的烽火歲月。

▲北投梅庭上層是和洋混合風格的日式木構架建築。
▲北投梅庭上層是和洋混合風格的日式木構架建築。

▲北投梅庭圍牆以唭哩岸石建造。
▲北投梅庭圍牆以唭哩岸石建造。

霧氣蒸騰人間仙境

離開梅庭，步行不遠便可抵達地熱谷。這裡曾被稱為「地獄谷」或「鬼湖」，是北投溫泉的另一個重要源頭。高達攝氏90度的青磺泉不斷湧出，讓整個山谷水面終年煙霧瀰漫，宛如仙境。在地熱谷入口處，是由三軍總醫院北投分院輔導營運的「地熱谷小舖」（地熱谷庇護工場）。這裡由身心障礙夥伴們親切地提供咖啡、紀念品販售與導覽諮詢。不妨在此選購以白磺、青磺、鐵磺等三種溫泉結晶「湯花」，製作而成的溫泉湯花皂與袋裝溫泉粉，把北投地熱的精華帶回家。

▲地熱谷溫泉露頭終年蒸氣瀰漫，泉質為酸性硫酸鹽氯化物泉，俗稱青磺泉。
▲地熱谷溫泉露頭終年蒸氣瀰漫，泉質為酸性硫酸鹽氯化物泉，俗稱青磺泉。

▲地熱谷小舖是觀光型庇護工場，裡頭販售具北投特色的紀念品。
▲地熱谷小舖是觀光型庇護工場，裡頭販售具北投特色的紀念品。

▲溫泉湯花皂成分內含北投溫泉結晶「湯花」及植物精油。
▲溫泉湯花皂成分內含北投溫泉結晶「湯花」及植物精油。

DATA｜北投梅庭

地址：台北市北投區中山路6號　

電話：02-2897-2647

時間：週二至週日 10:00-18:00（週一休館）

地熱谷小舖（地熱谷庇護工場）

地址：台北市北投區中山路30-10號2樓（地熱谷公園內）

電話：02-2895-0556　

FB：地熱谷小舖庇護工場

時間：週二至週日 09:00-16:30（週一休館）

　

溫泉眷村｜老聚落重獲藝術新生

順著新民路斜坡漫行向上，我來到了全台灣唯一保存完整的溫泉軍醫眷村「北投中心新村」。這裡前身為日治時期陸軍衛戍病院北投轉地療養所的附屬設施，戰後改制為三軍總醫院北投分院眷舍，承載著軍眷家庭數十年來的溫情記憶。

▲遊客中心前的旅服廣場設置了木質休憩座椅，成為鄰里閒話家常的溫馨角落。
▲遊客中心前的旅服廣場設置了木質休憩座椅，成為鄰里閒話家常的溫馨角落。

傾聽人情味眷村故事

走在錯落的窄巷間，兩旁呈現雨淋板木造日式房舍、磚造擴建與被村人戲稱為「心村101」的三層水泥老屋。由於早年眷舍沒有私人浴室，村內保留了極具特色的公共溫泉澡堂。工作人員與我分享，昔日婆婆媽媽們端著臉盆聚在這兒洗澡、聊八卦，唯有孩子們才能真正下池「泡湯」，勾勒出獨一無二的眷村生活樣貌。

▲園區內保留舊時眷村意象，讓遊客認識眷戶生活。
▲園區內保留舊時眷村意象，讓遊客認識眷戶生活。

▲當年的溫泉公共浴室空間經規劃修復後，對外開放參觀。
▲當年的溫泉公共浴室空間經規劃修復後，對外開放參觀。

藝術家進駐聚落創意盛放

今天的中心新村，充斥著當代創意與活力。村內常設展記錄著眷戶生活演變；小賣店「心村行」可吃到窗花饅頭（南瓜、黑糖、芋頭等花瓣造型）配懷舊酸梅湯，讓人用舌尖品嘗樸實的眷村日常。透過 「心村聚落共創計畫」，如今已有許多藝術團隊進駐村內。採訪時，我參觀了由視覺藝術家Hsing與作家兼攝影師Louis共同成立的「Atelier H|L 川工作室」。Hsing說，工作室以兩人名字縮寫、發音，融合北投溫泉水意象「川」為名 ，一樓設有展出繪畫、陶藝作品空間，並經營著選書極具品味的獨立書店，歡迎舊雨新知前來體驗無壓力的陶藝手拉胚。

▲「Atelier H|L 川工作室」由藝術家Hsing（右）與攝影師Louis共同創立。
▲「Atelier H|L 川工作室」由藝術家Hsing（右）與攝影師Louis共同創立。

DATA｜北投中心新村

地址：台北市北投區新民路22巷9號

電話：02-2891-0804

時間：週二至日10:00-18:00(週一休館)。部分區域修復至12月初，請參考官網公告

網址：beitouheartvillage.taipei

Atelier H|L 川工作室

IG：atelierhl_

消費：手拉坏體驗每人500元，時長約40分鐘，須預約

　

《追逐台東藍》11月號2026第404期

　

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