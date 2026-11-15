快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

追逐台東藍　沿著海岸尋訪秘境　收藏太平洋的湛藍風景

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：水靜葳，攝影：蔡孝如】

快意車行南迴公路，眼前湛藍的太平洋如畫卷般展開，我們沿著台9線追逐「台東藍」。沿途不只有遼闊的海灣景色，還藏著視野絕佳的海景公路、充滿藝術巧思的裝置，以及遠離人潮的海岸秘境。跟著沿線停靠幾處特色景點，感受南迴公路一路相伴的蔚藍風光。

　

華源山區斜坡海景道路

位於太麻里秀山產業道路上，順著蜿蜒山坡一路向下開，眼前盡頭即是遼闊的太平洋與華源海灣美麗弧線共構的漸層夢幻藍色大海。

地點：搜尋「華源海灣海景」　

注意事項：道路狹窄會車不易，若狹路相逢請互相禮讓。

　

金崙「在斜坡上瞭望」

這座作品為2021年南迴藝術季留下的精彩藝術裝置，隱身於金崙地勢較高的斜坡上，寓意從現代金崙部落穿越時空廊道進入舊部落起點。以竹編交織疊砌的眼睛如鷹的銳利深遠，守護著山林河谷與部落，以絕佳視角眺望「全台最美高架橋」金崙大橋和蔚藍太平洋美景！

地點：台東縣太麻里鄉金崙村斜坡地帶，搜尋「菲卡樂露營區」，旁邊即為作品。

　

瀧溪秘境海灘

位於多良與大溪之間的瀧溪海岸，以「絲綢咖啡」作為定位參考，穿越馬路即抵。這裡遠離熱門觀光人潮，保有最純粹的自然風貌。旅人可以在此靜聽太平洋浪花拍打礫石的聲音，感受被海風拂過的悠閒與沉靜，是探索南迴海岸線時不可錯過的隱藏版秘境。

地點：搜尋「絲綢咖啡」約台9線410K附近

　

台9線399K至397K｜全台最美下坡公路

位於台9線南迴公路太麻里華源段，被譽為全台最美下坡公路。由南向北行經太麻里街區後，這一段蔚藍海岸宛如向著太平洋滑下的溜滑梯，眼前如彎月般的華源海灣呈現寶石藍色大海滾上白浪的絢爛，天清氣朗時還可眺賞都蘭山美景。

地點：台東縣太麻里鄉台9線399K至397K處

　

金崙涵洞＋沙灘

穿過金崙村落底端、金崙車站旁的拱形涵洞，映入眼簾的是別有洞天的礫石沙灘與無邊際的蔚藍太平洋。隧道口的框景將藍天、大海與陰影組合成獨特的視覺結構，走進沙灘還能近距離欣賞金崙大橋跨越海岸的雄偉姿態，以及遊客堆疊的鵝卵石塔。

地點：台東縣太麻里鄉金崙村（金崙車站旁海側），搜尋「金崙海灘」

　

《追逐台東藍》11月號2026第404期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

相關新聞

北投不只有溫泉　從百年梅庭到藝術眷村　感受老聚落的創意新生

北投不只有溫泉，也藏著值得細細探訪的歷史建築與自然景觀。沿著北投溪畔漫步，可以走進日式洋風別莊「北投梅庭」，欣賞融合傳統工藝與時代記憶的建築細節；接著前往終年煙霧繚繞的地熱谷，感受大屯火山群的地熱景觀，再走訪保留眷村生活痕跡、如今有藝術團隊進駐的北投中心新村，從不同角度認識北投的歷史與日常風景。

追逐台東藍　沿著海岸尋訪秘境　收藏太平洋的湛藍風景

快意車行南迴公路，眼前湛藍的太平洋如畫卷般展開，我們沿著台9線追逐「台東藍」。沿途不只有遼闊的海灣景色，還藏著視野絕佳的海景公路、充滿藝術巧思的裝置，以及遠離人潮的海岸秘境。跟著沿線停靠幾處特色景點，感受南迴公路一路相伴的蔚藍風光。

把台東山海吃進日常　從在地小米到部落料理　感受土地滋味

台東的風土，隱藏在山海與飲食細節中。從瀧溪舊宿舍改造的鐵道秘境「双亭院」、金崙站旁酥軟Q彈的「鹿燈下小米甜甜圈」，到多良眺望太平洋的「向陽薪傳木工坊」，在地職人結合小米、刺蔥與木藝，將土地餽贈轉化為舌尖饗宴，帶你以味蕾走讀台東。

日本深秋療癒之旅　泡湯賞楓　收藏山林靜謐時光

坐在客房內的景觀窗前，窗外的紅葉與溪谷，有如巨型畫作般在眼前展開，我一口一口咖啡慢慢地享受著；轉身，換上了浴衣走向大浴場，將自己沉浸在戶外露天溫泉風呂中，讓溫熱的泉水包覆全身，耳畔不時傳來河川潺潺的流水聲，還有眼前橘色帶紅的楓葉，迎風微微搖曳的姿態。那一刻，時間隨水煙飄起的緩慢，盡情書寫著那份獨屬於秋日「靜心」的奢華，連呼吸都跟著好生鬆軟了起來。

韓國清州慢旅　從百濟古城到韓屋咖啡　感受古都新舊交融日常

韓國旅行除了首爾、釜山，位於忠清北道的清州也是值得探索的城市。這裡不僅有全球晶片巨擘SK海力士，也擁有名列世界三大名泉的椒井氣泡礦泉水。蘊藏豐富歷史的清州，同時散發著文青氣息與生活煙火氣，從熱門韓劇取景地、歷史遺跡到璀璨夜景與道地美食，都能感受這座城市獨有的慢活步調。

Jambo肯亞！Jambo辛巴！　造訪《獅子王》電影靈感取經之地

那首「啊～茲半亞！媽媽咪，吉娃娃～」的磅礡旋律響起、一輪紅日從榮耀石後方冉冉升起的畫面，幾乎是我們童年對非洲大地的最初印象。長大後，肯亞始終是人生清單上最野性純粹的一筆，在真正啟程前，浪漫憧憬背後更多的是對未知的忐忑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。