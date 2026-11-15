把台東山海吃進日常 從在地小米到部落料理 感受土地滋味
【文：水靜葳，攝影：蔡孝如】
台東的風土，隱藏在山海與飲食細節中。從瀧溪舊宿舍改造的鐵道秘境「双亭院」、金崙站旁酥軟Q彈的「鹿燈下小米甜甜圈」，到多良眺望太平洋的「向陽薪傳木工坊」，在地職人結合小米、刺蔥與木藝，將土地餽贈轉化為舌尖饗宴，帶你以味蕾走讀台東。
從台鐵舊宿舍走進原鄉風味
由台鐵舊宿舍改造而成的「双亭院」位於瀧溪車站旁的小徑，坐在樓高兩層的屋內即可欣賞火車呼嘯而過的畫面。老闆蔡元和憶及，約在2020～2021年，他和女友兩人花了1年時間開車從基隆一路向東，尋找類似澳洲墨爾本風格且「沒有人」的荒涼地點來開店，最終選定這處連部落的人都不太進去的廢棄荒宅，打造成獨特的鐵道秘境咖啡餐廳。結合南迴、原鄉部落天然食材，將小米、刺蔥、雨來菇、紅藜、馬告、在地蜂蜜等融入餐點與甜點，呈現台東土地的多元風味，並不斷開發新菜色，每期提供6至7種風味餐，燉煮入味、入口即化的晚崙西亞牛，馬告奶油雞胸風味餐、日式咖哩、小米粽（吉納福 cinavu）和手工甜點提拉米蘇都是人氣必吃。
多良海景與南島木藝基地
多良車站往上一個彎，來到坐擁太平洋無敵海景的「向陽薪傳木工坊」。原鄉天使文創協會總幹事林秀美以「一個工作就是一個家庭」為信念深耕在地，從台北移居台東，透過木工藝與部落走讀傳承南島文化、提供在地就業機會。這處以閒置多年的多良國小打造成的南島文化與工藝創生基地，藉由具在地特色的木藝文創品、風格家具、阿底旦文化故事館導覽、特色餐飲與部落探索體驗，傳遞南島族群與自然共生的生活智慧與工藝美學。招牌餐飲有特調月桃檸檬、洛神花茶、太麻里在地自產手沖咖啡、刺蔥水餃，明年初將推出充滿野趣的戶外烤肉「太平洋晚餐」。
南迴小米現炸純粹口感
鄰近金崙火車站的「鹿燈下小米甜甜圈」憑藉純粹在地風味，成為台東必訪的道地美味。老闆堅持選用南迴一帶，如：大武、良溪、大溪等在地種植的優質小米。她透露小米甜甜圈好吃的關鍵在於黏稠度與嚼勁的拿捏，小米比例高一點，黏稠度和嚼勁就會比較好。鹿燈下不僅搭上藍皮解憂號合作、吸引網紅打卡，更結合「雜貨店兒子」金崙深度導覽行程提供甜甜圈、洛神花茶，最高紀錄一天賣出上千個。
店家資訊
双亭院
地址：台東縣太麻里鄉36-5號
電話：0903-043-139
時間：10:00-19:00（週三休）
FB：Shesayscafe
地址：台東縣太麻里鄉金崙村151-1號
電話：0925-695-292
時間：11:00-18:00
FB：deer430
地址：台東縣太麻里鄉多良村多良村2鄰15號
電話：089-771-481
時間：09:00-17:00（週二休）
FB：向陽薪傳木工坊-技藝樂校
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