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把台東山海吃進日常　從在地小米到部落料理　感受土地滋味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲餐廳位於太麻里鄉瀧溪火車站旁。
▲餐廳位於太麻里鄉瀧溪火車站旁。

【文：水靜葳，攝影：蔡孝如】

台東的風土，隱藏在山海與飲食細節中。從瀧溪舊宿舍改造的鐵道秘境「双亭院」、金崙站旁酥軟Q彈的「鹿燈下小米甜甜圈」，到多良眺望太平洋的「向陽薪傳木工坊」，在地職人結合小米、刺蔥與木藝，將土地餽贈轉化為舌尖饗宴，帶你以味蕾走讀台東。

　

從台鐵舊宿舍走進原鄉風味

由台鐵舊宿舍改造而成的「双亭院」位於瀧溪車站旁的小徑，坐在樓高兩層的屋內即可欣賞火車呼嘯而過的畫面。老闆蔡元和憶及，約在2020～2021年，他和女友兩人花了1年時間開車從基隆一路向東，尋找類似澳洲墨爾本風格且「沒有人」的荒涼地點來開店，最終選定這處連部落的人都不太進去的廢棄荒宅，打造成獨特的鐵道秘境咖啡餐廳。結合南迴、原鄉部落天然食材，將小米、刺蔥、雨來菇、紅藜、馬告、在地蜂蜜等融入餐點與甜點，呈現台東土地的多元風味，並不斷開發新菜色，每期提供6至7種風味餐，燉煮入味、入口即化的晚崙西亞牛，馬告奶油雞胸風味餐、日式咖哩、小米粽（吉納福 cinavu）和手工甜點提拉米蘇都是人氣必吃。

▲双亭院咖啡餐食是一間由台鐵舊宿舍改建的特色文青咖啡與原民風味餐館。
▲双亭院咖啡餐食是一間由台鐵舊宿舍改建的特色文青咖啡與原民風味餐館。

▲店裡養鴨和貓咪，充滿悠閒田園風。
▲店裡養鴨和貓咪，充滿悠閒田園風。

　

多良海景與南島木藝基地

多良車站往上一個彎，來到坐擁太平洋無敵海景的「向陽薪傳木工坊」。原鄉天使文創協會總幹事林秀美以「一個工作就是一個家庭」為信念深耕在地，從台北移居台東，透過木工藝與部落走讀傳承南島文化、提供在地就業機會。這處以閒置多年的多良國小打造成的南島文化與工藝創生基地，藉由具在地特色的木藝文創品、風格家具、阿底旦文化故事館導覽、特色餐飲與部落探索體驗，傳遞南島族群與自然共生的生活智慧與工藝美學。招牌餐飲有特調月桃檸檬、洛神花茶、太麻里在地自產手沖咖啡、刺蔥水餃，明年初將推出充滿野趣的戶外烤肉「太平洋晚餐」。

▲天使之翼以180度開闊的太平洋與蔚藍海岸為背景，是著名的打卡拍照勝地。
▲天使之翼以180度開闊的太平洋與蔚藍海岸為背景，是著名的打卡拍照勝地。

▲手工刺蔥水餃、月桃檸檬茶、洛神花茶是餐廳招牌餐飲。
▲手工刺蔥水餃、月桃檸檬茶、洛神花茶是餐廳招牌餐飲。

▲向陽薪傳木工坊結合原住民文化、漂流木再生與地方創生等特色。
▲向陽薪傳木工坊結合原住民文化、漂流木再生與地方創生等特色。

　

南迴小米現炸純粹口感

鄰近金崙火車站的「鹿燈下小米甜甜圈」憑藉純粹在地風味，成為台東必訪的道地美味。老闆堅持選用南迴一帶，如：大武、良溪、大溪等在地種植的優質小米。她透露小米甜甜圈好吃的關鍵在於黏稠度與嚼勁的拿捏，小米比例高一點，黏稠度和嚼勁就會比較好。鹿燈下不僅搭上藍皮解憂號合作、吸引網紅打卡，更結合「雜貨店兒子」金崙深度導覽行程提供甜甜圈、洛神花茶，最高紀錄一天賣出上千個。

▲鹿燈下小米甜甜圈已成為在地人氣小吃。
▲鹿燈下小米甜甜圈已成為在地人氣小吃。

▲小米甜甜圈較一般甜甜圈更Q彈有嚼勁。
▲小米甜甜圈較一般甜甜圈更Q彈有嚼勁。

　

店家資訊

双亭院

地址：台東縣太麻里鄉36-5號

電話：0903-043-139　

時間：10:00-19:00（週三休）

FB：Shesayscafe

　

鹿燈下小米甜甜圈

地址：台東縣太麻里鄉金崙村151-1號

電話：0925-695-292　

時間：11:00-18:00　

FB：deer430

　

向陽薪傳木工坊

地址：台東縣太麻里鄉多良村多良村2鄰15號

電話：089-771-481　

時間：09:00-17:00（週二休）

FB：向陽薪傳木工坊-技藝樂校

　

《追逐台東藍》11月號2026第404期

　

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