日本深秋療癒之旅　泡湯賞楓　收藏山林靜謐時光

【圖／文：溫士凱】

坐在客房內的景觀窗前，窗外的紅葉與溪谷，有如巨型畫作般在眼前展開，我一口一口咖啡慢慢地享受著；轉身，換上了浴衣走向大浴場，將自己沉浸在戶外露天溫泉風呂中，讓溫熱的泉水包覆全身，耳畔不時傳來河川潺潺的流水聲，還有眼前橘色帶紅的楓葉，迎風微微搖曳的姿態。那一刻，時間隨水煙飄起的緩慢，盡情書寫著那份獨屬於秋日「靜心」的奢華，連呼吸都跟著好生鬆軟了起來。

說到日本的秋天，向來都不只是季節的更迭而已，對我來說，它更是一場關於色彩、氣味、味蕾和時光的美學盛宴。特別是在走過無數深秋的喧鬧後，最讓人念念不忘的，依然是在楓紅落葉之間，找一家對味的溫泉旅宿，泡進氤氳湯泉裡，再用一席豐盛的秋蟹饗宴，為秋日畫下完美句點。因此，我特別將多年尋得的私房心頭好，用一家一特色的方式，整理書寫在這篇私藏「口袋裡的深秋浪漫」筆記中。

▲日本東北和北海道的秋日，除了楓紅，還多了銀杏的金黃貴氣。

▲秋日的味蕾，「蟹」是主角，鍋物則是暖心的美好。（圖片提供：La Vista 阿寒川）

還記得第一眼邂逅「界 秋保」飯店，微風偶爾吹動布幔，陽光斜斜地灑落，簡單雅緻的色彩，活脫脫映照出日本獨樹一幟的文化空間美學，讓我的嘴角不由自主地微笑著，好生喜歡。





山林美景入畫 低調不張揚的巧思

走進大廳，落地窗將窗外的景緻與陽光共舞的畫面延攬入室。在等待Check-in的空檔，我靜靜坐在窗前，開始享受這份緩下來的美好。而當打開房門的那一刻，忍不住脫口讚嘆：「他們也太懂『借景』的浪漫了吧！」行李一放，我就坐上那張湛藍色的大沙發，時尚雜誌才會出現個性色彩和大自然的呼吸，就這樣被優雅地打包進了房間裡。原以為和室裡擺上大面積的湛藍沙發會顯得突兀，沒想到巧妙的黃金比例搭配，反而最讓我著迷。翻看飯店資料才知道，這色彩設計靈感來自當地秘境磊磊峽的「紺碧深淵」。對於溫泉旅館，我一直有個很私人的標準，那就是在進門那瞬間，有沒有感覺到「對，就是這裡了」的觸動。而「界 秋保」給了我這個標準答案。飯店坐落在俯瞰名取川的絕佳位置，工作人員微笑著告訴我，這條名取川四季都在說故事：「春天說透光感的嫩翠，夏日說涼風徐徐，秋天說紅葉漫漫，冬天則什麼都不說，只給你一片雪白。」娓娓道來的在地故事、映入眼簾的色彩、熱得剛好的茶飲潤喉……這些都讓旅行的浮躁，就這麼輕輕緩了下來。

▲大廳的極簡雅緻設計，讓窗外的楓紅轉身成主角，也讓住客一秒擁抱了秋日繽紛。（圖片提供：界 秋保）

▲色彩和視覺的衝突在此卻意外和諧，還帶了在地的巧思。（圖片提供：界 秋保）





傾聽自然天籟 穿越千年歷史共鳴

這裡的溫泉浴場不大，內湯有兩種，一是自家源泉直引的「熱湯」，另一是讓身心都能放鬆的「溫湯」。我在熱湯裡撐了幾分鐘，讓肌肉先鬆緩後再移去溫湯，身體才真的緩下來；而露天風呂則是我的最愛。小而雅緻的設計帶自然簡約風，泡在裡頭聽著溪流聲，一抬頭，看見樹葉透光的靈動感，嘴角又是一抹微笑上揚。秋保溫泉的歷史超過了1,500年，據說歷代天皇與仙台藩主伊達政宗都曾在此療癒身體。我浸泡在舒服的湯水中，不禁天馬行空地想著，我不是天皇，也不是藩主，我們卻能泡在同一個地方的溫泉裡。這種跨越時代的「共浴感」，帶點荒謬的想像力，有點好笑有趣，卻又讓人升起一股微微的感動。而泡完湯後，在休息室裡恣意地享受著免費4種不同在地水果風味的冰棒，哎呀呀，說有多爽快，就有多爽快啊！

▲日式的「款待之心」，不是刻意，而是日常最美的風景。（圖片提供：界 秋保）

▲源泉直引的「熱湯」來頭不小，有1,500年歷史。（圖片提供：界 秋保）

離開東北，我口袋裡的溫泉飯店名單，有幾個都在更北方的北海道。其中在阿寒摩周國立公園秘境，那裡也藏著另一個我的心頭好，關於「隱世」的深秋故事。





遠離塵囂 私享靜謐湯泉時光

矗立於阿寒川畔「LA VISTA 阿寒川」飯店，遠離了阿寒湖畔熱鬧的商店街，入秋後的這裡，滿山的紅葉與密林，讓人體會到真正被大自然溫柔包圍的寧靜美感。而這裡的溫泉體驗更是多元而奢華，河畔的大浴場露天湯泉精緻，微涼的秋風拂過面頰，湯氣氤氳，好生舒暢；那三個風格迥異的免費「溫泉個室」，讓人能無拘無束地獨享放鬆時光；至於最令我陶醉的，莫過於客房專屬的檜木風呂了！每每入住這裡，我特別喜歡在一早起床時，打開手機播放輕柔舒緩的樂音，再拿出房裡準備好的整套手沖咖啡器具，看著窗外的溪流與秋色，邊將咖啡豆研磨成粉，聞著第一手飄出的迷人香氣，手沖出熱騰騰的咖啡，讓順口的香醇與陽光暖暖自己剛醒來的微低氣壓心情。然後泡在檜木浴池中，窗外滾滾流淌的阿寒川，綠意與秋紅交織出的視覺饗宴，讓人完全沉浸在原生林的擁抱與心靈洗滌中，那正是最享受的別緻溫泉私密時光。

▲La Vista阿寒川飯店房內備有整套傳統咖啡器具，直接打中我心！

▲房間大窗盡收秋日色彩和溪流，彷彿能聽見大自然吟誦的詩句。（圖片提供：La Vista 阿寒川）





秋日旬味 細品舌尖上感動

此外，日本的秋天也是屬於「蟹」的季節，從帝王蟹（鱈場蟹）的滿足口感、松葉蟹的細緻甘甜、毛蟹令人回味無窮的濃郁蟹膏，到在地逸品花咲蟹迷人滋味，產地直達的極致鮮甜，是日本東北和北海道深秋旅行絕不能妥協的儀式感。不管是溫泉會席料理中精心呈現的秋蟹全席，還是市場裡現炊現蒸的豪邁吃法，那一道道旬味，不只是填飽肚子，更是用味蕾記錄季節轉折最深刻的方式。我必須說，日本東北和北海道的秋天，時間總是來得更早一些，也沉澱得更緩一些。不同於日本其他熱門賞楓景點的人聲鼎沸與嘈雜，這裡的秋天五彩繽紛，濃郁的楓紅、銀杏的金黃和針葉林的深綠交織在一起。這份宛如走進古典畫作和明信片般的美麗，帶著滿滿的生活溫度，可以讓人「歲月靜好」的安心，才是最值得收進口袋中，好好私藏一輩子的秋日浪漫，不是嗎？

▲飯店精彩，戶外周邊景緻也了得。兩手一框，就是一張明信片的美麗啊！（圖片提供：La Vista 阿寒川）

▲飯店大浴場的內池連結户外湯池和溪流及繽紛楓紅，延展式的美麗，就是要你把心留下。（圖片提供：La Vista 阿寒川）



