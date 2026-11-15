Jambo肯亞！Jambo辛巴！　造訪《獅子王》電影靈感取經之地

【文：Jessica，攝影：Leo】

那首「啊～茲半亞！媽媽咪，吉娃娃～」的磅礡旋律響起、一輪紅日從榮耀石後方冉冉升起的畫面，幾乎是我們童年對非洲大地的最初印象。長大後，肯亞始終是人生清單上最野性純粹的一筆，在真正啟程前，浪漫憧憬背後更多的是對未知的忐忑。在長年累積的刻板印象裡，非洲往往與落後、衛生條件堪憂以及生活不便劃上等號。出發前，我們一行12人——包含同事、朋友——如臨大敵般做了鋪天蓋地的行前功課。大家相約捲起袖子去醫院挨了黃熱病等各色疫苗，隨身行李箱裡更是塞滿了藥品與各類補給，彷彿即將踏上荒野求生試煉。

▲肯亞馬賽馬拉國家保護區經典畫面：黃昏時一輪紅日伴隨稀樹草原。

然而，當班機穿透雲層平穩降落在肯亞的首都奈洛比，映入眼簾的現代化高樓大廈與平穩道路上的車流顛覆了所有人的預期，即便隨後換乘改裝吉普車深入Safari腹地，雖然未鋪柏油的紅土路讓車後總是揚起漫天塵土，偶爾洗澡時的水壓與溫度也像開盲盒般不穩定，但整體環境與旅宿硬體其實比預期中舒適乾淨太多，甚至比許多人先前造訪過的埃及還要整潔。這份意外的文明秩序與純淨，打破了出發前的焦慮與偏見，讓我們得以真正放鬆身心造訪這個全人類的發源地。

▲獅子們互相舔舐嬉戲。





肯亞的動物經濟學 保育與觀光的現實天平

在棲地日益破碎化的當代，人類的經濟擴張與野生動物的生存邊界產生了劇烈摩擦。究竟該以何種姿態與自然共存？來到肯亞，我們看見這座東非國度在現實夾縫中摸索出的答案。

走進奧佩傑塔私人保護區，這份金錢與生命的沉重拉扯更加赤裸。這裡生活著全世界「唯二」僅存的北方白犀牛，遊客必須額外支付一筆昂貴的專項門票才能獲准進入探視。上網一查背後的科學與悲歌更令人震撼：這僅存的兩隻犀牛全都是雌性，宣告該物種在自然狀態下已徹底功能性滅絕。如今科學家只能利用生前從最後雄犀牛身上採集並冷凍保存的精子，在歐洲實驗室進行體外受精，培育出受精卵後，再千里迢迢植入近親「南方白犀牛」的體內擔任代理孕母。這項延續物種火種的尖端科技代價極其驚人，而旅人昂貴的門票，正是支撐這場跨國基因救援與24小時武裝警衛貼身守護的救命稻草。

▲奧佩潔塔保護區大門口，入內要先簽署生命安全同意書。

▲所有遊客在保護區內嚴格禁止下車與私自餵食。

▲奧佩傑塔是全球最後兩隻北方白犀牛的棲息地。





彭彭快逃！ 直擊大草原流氓午餐

告別了保育中心的深思，吉普車一頭扎進茫茫荒原，野性的脈動瞬間拉滿。當輪胎碾過起伏的草浪，整個世界就像按下了任意門，瞬間切換成了真實版的《獅子王》與《動物方城市》片場。只見前方矮丘上一群頂著粗壯牛角的水牛瞪大著雙眼，沉穩而威嚴地注視著過往車輛，活脫脫就是《動物方城市》裡不怒自威的「蠻牛局長」；草叢旁一隻疣豬高高翹著如天線般的細長尾巴，踩著小碎步逗趣地小跑步經過，滿臉傻氣的滑稽模樣，讓人忍不住想搖下車窗對牠大喊一聲「哈庫那馬塔塔」！正逢動物大遷徙的季節，整座平原迎來了最磅礡的生命交響樂。這趟巡獵我們不僅幸運地將威風凜凜的「Big 5」——獅子、花豹、非洲象、犀牛與水牛全數收入行囊，更將充滿詼諧趣味的「Ugly 5」：疣豬、角馬、禿鷹、非洲禿鸛與鬣狗盡收眼底。

▲大批的牛羚跟在獅子後面，世界上最安全的地方，大概就是敵人後面。

▲長得很酷的疣豬。（攝影：Ryan）





大遷徙渡河與驚險狩獵過程

起初，我們跟著幾十輛吉普車在熱門河岸邊苦等，但領頭的牛羚始終在岸邊猶豫徘徊、遲遲不願跳下水。這時經驗老到的嚮導斬釘截鐵地說：「以我的判斷，牠們今天不會跳了。」我們一開始還堅持不肯走，深怕一轉身就錯過大場面。但嚮導果斷發動引擎，把車開往另一處人煙稀少的河段。果不其然，那裡正有一大批斑馬與角馬迅速往河道集結，突然間，車上有人指著窗外大喊：「跳下去了！」

嚮導立刻搶下絕佳觀賞位。現場連同我們的兩台車，總共只有五台吉普車獨享這份震撼。這群動物顯然挑中了一條沒有深水險灘、也沒有鱷魚埋伏的「花路」，水深僅漫過腳踝，成百上千隻動物就這麼整齊排隊踩著水花奔向彼岸，只能說經驗豐富的嚮導真的是荒原上的定海神針！

然而，大草原的殘酷在於它從不迎合人類的童話濾鏡。除了震撼目睹獅群毫不留情地分食龐大河馬屍骸、大口撕咬血肉的血腥現場，我們更目擊了一場驚心動魄的生存大戲。三隻鬣狗剛合力咬死了一隻疣豬「澎彭」，在下風處嗅到血腥味的年輕雄獅「辛巴」猛然殺出，咆哮著向鬣狗三人組狂奔撲去——如果按照迪士尼的劇本，這無疑是好友慘遭毒手後、辛巴悲憤萬分要替澎彭討回公道的英雄史詩。但現實世界的非洲大草原完全沒有這種浪漫！真實的情況是：那三隻鬣狗費盡九牛二虎之力才取得一頓溫飽，而眼前這隻威嚴的雄獅，純粹就是個蠻橫半路截胡的強盜。牠霸道地搶走獵物、凶狠追咬想把辛勞的鬣狗們趕盡殺絕，隨後大搖大擺地坐在澎彭的屍骸旁宣示主權。大自然的生存法則是如此赤裸且不講武德，但正是這份毫無修飾的真實搏殺，才展現出荒原最震撼心魄的力量。

▲數百隻牛羚、斑馬與羚羊會跨越馬拉河在坦尚尼亞跟肯亞保護區之間遷徙。

▲獅子驅趕鬣狗的一幕。（攝影：CCMA）





換個視角看肯亞 從千米晨曦到峽谷暮色

除了地面上的吉普車遊獵，我們也利用了三種截然不同的交通方式，解鎖不一樣視角的肯亞。清晨五點，天地仍籠罩在薄涼的墨藍之中，我們摸黑抵達了熱氣球發射場，這裡的搭乘方式與其他國家完全不同，藤編吊籃起飛前是整座側躺在地上的，遠看就像一個個巨大的置物格子。所有人必須手腳並用爬進去、背部緊貼著軟墊「倒著平躺」在隔間裡，姿勢奇特又滑稽。





飛翔高空的極限視角

隨著噴火爐在頭頂轟然作響，橘紅烈焰撕裂了夜空的寂靜，巨型藤編吊籃在輕微晃動中緩緩脫離了地心引力。從高空俯瞰的視界極其奇妙，那是吉普車永遠無法抵達的角度——在離地數十公尺掠過平原時我們能直視大樹頂端那些結構繁複的巨大鳥巢，甚至能看見雛鳥在晨風中探頭；更妙的是，透過垂直向下的視角濃密的灌木叢遮蔽徹底失效，你能清晰地看見好幾隻成年雄獅卸下了萬獸之王的防備，在樹叢正中央袒胸露肚睡得正香。當第一縷晨曦刺破大裂谷的薄霧，奔流的馬拉河閃爍如銀帶，成群的角馬與斑馬在大地上奔馳，那份天際視角的宏大與靜謐，讓人屏息。

▲熱氣球與漂亮的肯亞日出



