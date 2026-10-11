三峽舊礦場變身心靈秘境！　五感體驗山林留白時光

【圖／文：田欣雲】

總以為旅行需要遠行，需要穿山越海；然而真正的跳脫，往往發生在日常軌跡稍微偏離的瞬間。車子沿著三峽蜿蜒的山路向上攀升，兩旁繁密的山林如青浪般向後退去，城市的喧囂漸漸遠了，心境也跟著沉靜下來，頓時，視、聽、嗅、味、觸的五感彷彿被放大了，體驗、感受也更加深刻。轉進一道斜坡，把車停妥後，再穿過一道鐵網石牆，眼前景色豁然開朗！名為「無礦」的場域，曾是昔日忠義煤礦的事務所，礦業沒落後，就這麼靜靜地蟄伏在滿山綠意之中。踏入微暗的迎賓空間，不時嗅到一股特殊氣味，午後聽著導覽人員解說才明白，屋裡幽暗燈光、牆壁濕氣與塗了「瀝青」枕木條產生的特殊嗅覺感受，是建築設計團隊「自然洋行」致敬礦工在坑道中的身體經驗——木構支撐、濕熱、昏暗，重現隧道的擬態氛圍。團隊主持人曾志偉希望來到這裡的人們，能以感官體會那一絲絲礦工的苦，與這片土地的歷史。





舌尖上的旬味與手沖咖啡

嗅覺之後，五感旅程接著從觸動味覺感官的「白露·植物食養餐桌」展開。主廚 Chef Jin 以「秋意旬味」為題，將當令蔬果、豆穀與發酵食材轉化為舌尖上的詩篇。從香氣溫潤的秋野茴香薏仁燉飯，到層次飽滿的黃根薄荷湯，蔬食的純粹風味在口中漫開；我最愛台式擔擔豆乳櫛瓜麵，微辛又帶著清爽。飯後，再細品一杯由專業烘豆師精緻控溫呈獻的手沖咖啡，優雅柔和的花果香與滑順甘甜在舌尖綻放，為味蕾帶來極致驚喜。用餐後隨心漫步，滿眼皆是自然洋行建築團隊以低度干預工法留下的景緻。廢墟裡不加雕琢，唯見植物恣意生長的繁密綠意層次。二樓曾是伙房的磚砌灶台外，榕樹氣根穿盤錯節；水泥窗孔間透進日光，綠葉在鏽跡與光影間交映，讓人在綠植奔放的生命力中，放慢了呼吸。





走讀古礦場：從團體到一人成行的轉變

午後跟著導覽人員的腳步走讀建築，穿梭於黑鐵、粗獷牆面與舊木結構之間。導覽人員娓娓道來，這座昔日的礦業事務所修繕後，過去主要以團體包場或品牌活動為主，對一般散客而言極具神秘感；直到近期推出全新的《時光有隙》企劃，才首次以每週三天的常態預約形式開放，哪怕只有一位旅人前來，也能獨享這份山林沉靜。站在昔日拉動採煤台車的「捲揚機」遺構前，看著天花板留下的鑄鐵吊環，昔日開採能源支撐台灣產業轉型的重地，如今變身為療癒身心的避風港，令人感懷歲月的流轉。





茶香、研磨占卜與身心聲場

走讀結束後，多重感官體驗在館內各個角落同步展開。茶席前，茶藝師先遞上乾燥茶葉，邀旅人湊近端詳、品鑑幽香；隨後沖入煮沸山泉，可再細細品嘗產自三峽的季節茶湯韻味。移步香料植物占卜空間，Rose老師拿著裝有多款植物香料的袋子，由人盲抽，友人將抽到的多香果放入缽中，親手研磨搗碎，當植物種子破開瞬間，新鮮的馨香氣味迸發撲鼻，Rose也由植物性格，剖析事主當下亟需「破圈與學習」的心境。三樓的身心療癒聲場同樣精彩，在聲音老師引導下，空靈鼓與印度風琴的音波，與丹田發聲的相互頻率震盪，那些卡住的念頭與焦慮也隨之消融，被俗事填滿的身心在此獲得了難得的留白。





店家資訊

無礦

地址：新北市三峽區金圳里119號之1號

預約：Inline 線上預約，《時光有隙 make a daydream》企劃開放每週五、六、日12:00-16:30（午餐席位2180/位，走讀與體驗1880/位，合購優惠3680/位），咖啡廳每週五、六、日10:00-12:00（無需預約，登山客與騎士可walk-in）



