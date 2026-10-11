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食慾之秋！　新店裕隆城大人味洋食、南洋蔬食巡禮

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：田欣雲】

微涼秋風送爽，正是食慾大開、犒賞味蕾的最佳時節。在新北最大購物商場新店裕隆城，匯聚了多元豐富的風格餐飲。本次精選兩家質感餐廳：主打大人味和風洋食的「青春漢堡」，以及榮獲蔬食評鑑肯定、打破傳統框架的「熱浪島南洋蔬食茶堂」，帶領讀者走入滿溢幸福感的美食巡禮！

DATA｜YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號　

網址：www.facebook.com/yuloncity

電話：02-2910-0667　

時間：週日～週四11:00~21:30，週五、週六11:00~22:00

　

青春漢堡 Aoharu Burger　老宅質感空間裡的大人味洋食

走進位於新店裕隆城2樓的「青春漢堡」，映入眼簾的木質調配色與復古老屋物件，打造出宛如置身老宅般的寫意氛圍。品牌承襲台中「田樂」超過30年的日系漢堡研發功底，所謂「青春（日語Aoharu）」對團隊而言不是年齡，而是一份對料理始終如一的熱忱與初心。在這裡，日本洋食文化被重新轉化為兼具懷舊質感與現代感的「大人味洋食」。

▲青春漢堡裕隆城店為該品牌首度進駐大型商場。
▲青春漢堡裕隆城店為該品牌首度進駐大型商場。

▲青春漢堡承襲「田樂」在日系漢堡領域30多年經驗。
▲青春漢堡承襲「田樂」在日系漢堡領域30多年經驗。

招牌「經典多明格拉斯牛肉堡」，將傳統搭配米飯享用的日式漢堡排融入自家烘焙麵包中，肉排飽滿多汁，淋上耗時慢火熬煮、融合大量蔬菜與高湯精華的多明格拉斯醬（即多蜜醬Demiglas Sauce），醇厚濃郁的風味象徵著時光的淬鍊。喜愛吃炸物又怕油膩口感的饕客，則不能錯過融合九州鄉土風味的「龍田揚風炸雞」，料理以宮崎巷弄美食南蠻雞為靈感，將日式唐揚雞改良為帶有醬油風味的「龍田揚」炸雞，酥脆外皮炸好後再淋上甘醋醬，入口鹹甜滋味中帶點微酸，內裡肉質Q彈軟嫩，搭配起來開胃且不膩口，完美契合裕隆城平日優雅樂齡族與假日家庭客的味蕾。

▲經典多明格拉斯牛肉堡是店內招牌商品。
▲經典多明格拉斯牛肉堡是店內招牌商品。

▲龍田揚風炸雞吃起來香酥美味。
▲龍田揚風炸雞吃起來香酥美味。

DATA｜青春漢堡　

位置：新店裕隆城2F　

電話：02-8914-6993

FB：www.facebook.com/aoharuburger.tw

消費：經典多明格拉斯牛肉堡350元，龍田揚風炸雞290元，每人低消一份餐點或飲品，店內酌收10%服務費。

　

熱浪島南洋蔬食茶堂　讓葷食者也愛上的南洋香料饗宴

榮獲《綠．蔬食評鑑指南》一星肯定的『熱浪島南洋蔬食茶堂』，北部唯一能享用完整套餐與火鍋的旗艦門市進駐裕隆城6樓，是由自幼茹素逾40年的林宏涼加盟經營。他認為，蔬食不該只是素食材的堆疊，更非對清淡味道的妥協。期望以美味且層次豐富的料理，希望吸引葷食者前來品嚐、邀請大家輕鬆體驗。「多一餐蔬食，多一份環保；尊重生命，愛護地球」。

▲熱浪島南洋蔬食茶堂用美味餐點吸引饕客嘗試素食。
▲熱浪島南洋蔬食茶堂用美味餐點吸引饕客嘗試素食。

▲店面位於新店裕隆城6樓，空間寬敞。
▲店面位於新店裕隆城6樓，空間寬敞。

▲熱浪島品牌最初發跡於台中。
▲熱浪島品牌最初發跡於台中。

熱浪島掌握南洋料理精髓，善用自家農場栽培的香茅、南薑、咖哩葉與七葉蘭（斑蘭葉）等天然辛香料，創作出令人口齒留香的熱帶風味。鎮店招牌「叻沙麵」湯頭入口先迸發濃醇椰香，接續著溫潤辛香與微辣回甘，其「魚板」更是極具巧思，由海苔包裹豆包捲製而成，散發出天然海味。人氣極高的「串燒薑黃飯」則將滿溢香氣的薑黃飯，搭配帶有炙烤焦香、由菇類與大豆製成的沙嗲串燒，淋上特調醬汁，香辣過癮！特色飲品首推頗具大馬風情的QQ七葉奶、恐龍美祿，沁涼解辣；餐後甜點再來道摩摩喳喳或七葉奶酪，彷彿一秒置身馬來西亞。在這兒用餐，讓蔬食不再是種飲食限制，而是讓全家人共享幸福滋味的南洋饗宴。

▲叻沙麵微辣中帶有馥郁的椰奶香氣。
▲叻沙麵微辣中帶有馥郁的椰奶香氣。

▲串燒薑黃飯適合偏愛重口味的吃客。
▲串燒薑黃飯適合偏愛重口味的吃客。

▲QQ七葉奶（左）、恐龍美祿都是極具大馬特色的飲品。
▲QQ七葉奶（左）、恐龍美祿都是極具大馬特色的飲品。

DATA｜熱浪島南洋蔬食茶堂

位置：新店裕隆城6F　

電話：02-8665-3366

IG：@pulau_redang_yeslife

消費：每人低消300元（120cm以上兒童同大人低消），店內酌收10%服務費。主餐叻沙麵399元、串燒薑黃飯399元，贈送飲料、甜點、小菜（換購QQ七葉奶、恐龍美祿等特色飲品可折抵50元）。

　

《轉進隱藏風景》10月號2026第403期

　

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