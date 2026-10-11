苗栗隱密綠洲！　走進南窩綠丘擁抱森林、順遊心型公路

【文：CC，攝影：蔡孝如】

車子離開熟悉的道路，開始沿著山路緩緩往裡鑽，沿途樹影、稻田與偶爾從枝葉縫隙裡探出的陽光，繞過最後一個彎，閘門緩緩打開，就像闖入了森林，風吹過草地，空氣裡帶著植物剛剛曬過太陽的味道。走進這裡，第一個感覺是「回到一座有著廣大花園、草原的家」。





被三代人慢慢灌溉的花園

南窩綠丘的故事，其實從30多年前就開始了。最初，這裡只是徐大哥一家人的私房綠地。20多年裡，熱愛與自然為伍的他們沒有急著把土地變成什麼，而是緩緩種樹、整理環境，讓草木按照自己的速度長大。岳母本身是日本池坊插花老師，於是園區裡的景觀，也悄悄藏著花道的思維：樹、石頭、水、草地與四季花木彼此留白，人在其中走動，就像走進一件不斷變化的作品。7年前，徐大哥與妻子接手民宿經營，曾在社會磨礪大半生的他思考著：累積下來的自然環境能帶給人什麼？而答案也在這座花園森林裡慢慢浮現—讓人重新感覺自己。徐大哥是林務局第一批認證的森林療癒師之一，他把森林療癒、農業療癒與心療癒帶進南窩，開立了民宿，他們想邀請客人放慢速度，去聽風聲、聞植物、摸樹皮、喝一杯茶，甚至只是坐著發呆。而徐大哥的兒子也在今年返鄉加入，帶進手沖咖啡、料理，一家三代用心守護這片森山。徐大哥相信，人有眼、耳、鼻、舌、身、意六種感官，而真正的療癒，有時只是把那些被日常生活關掉的感覺，一個個重新打開。談話之間，我注意到桌上是清雅的藍星花，它的花語是「把握當下」與「互相信任」，彷彿呼應了人與人、人與自然的邂逅。





飲一杯花草茶 讓時間慢下來

在南窩綠丘，你能從帶著土地氣息的茶感受細膩的迎賓款待之心。清晨採下的野薑花、香茅、薄荷、香蘭葉……這些植物被放進杯子裡，熱氣升起時，香氣也跟著散開。在這裡喝茶、總能感受主人形容的「六感」，並不是什麼深奧的課程。當眼睛開始注意葉子的形狀，耳朵聽見風吹過樹梢的聲音，鼻子聞到青草與花香，原本急著趕行程的心，好像也靜了下來。跟著主人腳步繼續前行，廣大草原中央牧草、沿著山坡正在人工拔著大花咸豐草的居民，遠方一顆被遊客戲稱如銀行標誌的大樹更讓人擁有了度假的悠然感。當秋天來臨時，則有南窩野餐，讓人把野餐墊鋪在草地上，吃著剛從土地而來的食物，曬著午後陽光。老闆分享，這片綠地與住宿也曾吸引吳青峰、E.SO等藝人前來拍攝或造訪。或許真正讓人想念南窩綠丘的，從來不是哪一個明星來過，而是當離開時，會突然發現自己的腳步，已經不知不覺慢了下來。

回程時我們沿著通霄新埔路一路向山裡前進，車子越過丘陵、穿過一段段彎道，像是把城市的喧鬧慢慢留在山腳。蜿蜒間來到半山腰導航定點處，將車子妥善停好後，下車往回一望，原本不起眼的山路竟在眼前彎成一顆心，這就是通霄的「心型公路」。站在稍微至高的公路旁往下看，心形道路與綠色山坡交疊，遠方則是開闊的西海岸。這趟路，值得慢慢開、慢慢走。翻過山，登高望遠，也在回頭的那一刻，遇見通霄藏在山裡的一顆心。





旅宿資訊

南窩綠丘

地址：苗栗縣通霄鎮城南里5鄰城南66-5號

電話：0918-273-858

網址：https://www.greenhill.tw/

注意事項：莊園為住宿限定空間，需預約住宿才能進入。





地點：苗栗縣通霄鎮新埔路

注意事項：請導航定位心型公路，上山路窄會車困難、請儘量白天前往。景觀台目前封閉中，道路邊下車拍攝請注意安全。



