快訊

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

鯨魚來看你！　飛墨西哥探訪鯨魚產房、摸寶寶超療癒

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：Sylvie Lu】

作者介紹｜Sylvie Lu

八年前移居英國攻讀設計碩士並留在當地工作。身兼旅遊作者、藝術家、園藝家及設計師，熱愛探索隱密小眾景點，透過各式創作將記憶收錄於個人專頁：@citygirl_inthemiddleofnowhere

三月初，我飛到加州，跨越邊境進入墨西哥下加利福尼亞半島。原因只有一個：近距離與灰鯨及其剛出生的幼鯨互動。過去我曾搭船跨越黑海，甚至與全球領先的鯨豚非營利組織一同環遊英國水域，無數次拿著望遠鏡在浪尖上守候。專業人士總是信誓旦旦說機會極高，結果卻一次次落空。野外觀察從無絕對，但這次，我只想把落空的風險降到最低。BBC曾說，墨西哥下加利福尼亞是世界上唯一一個「鯨魚會來看你」的地方，幾乎可以保證近距離賞鯨。

▲搭小飛機前往看灰鯨的途中滿心期待。
▲搭小飛機前往看灰鯨的途中滿心期待。

清晨出海，船身劃開水面，朝著鯨魚出沒最頻繁的水域駛去。低沉馬達聲在水面上迴盪，也震動了水面下的世界。不一會兒船速漸緩，灰鯨龐大的身軀悄然垂直浮出，整個頭部赫然出水，就在離船不到5尺的距離，上演了傳說中的「立泳偵查」(spy hop)。牠靠尾鰭完美平衡，讓眼睛高舉過水面打量四周，這是對陌生環境與船隻的好奇。深邃目光緩緩掃過船上的我們，帶著一種難以言喻的靈性，在打量，也在探究。短短幾秒，彷彿確認完畢，牠便緩緩沉回水中。那一刻，甲板上安靜得只剩快門聲此起彼落，和每個人臉上藏不住的震撼。那是我第一次如此近距離看見鯨魚，巨大，且令人敬畏。

▲「立泳偵查」指的是灰鯨將頭部至胸鰭接近垂直狀態浮出水面的狀態。
▲「立泳偵查」指的是灰鯨將頭部至胸鰭接近垂直狀態浮出水面的狀態。

我住在沙漠瀉湖旁的營區，離最近的格雷羅內格羅鎮還有一小時車程。團隊每天出海兩次，每次約一小時，探訪這片灰鯨的產房。幼鯨在墨西哥瀉湖出生，當地人驕傲地視牠們為「墨西哥公民」。為了保護這些鯨魚，墨西哥訂下嚴格法規：船隻不得追逐，須靜待牠們自願靠近。就連營區也不例外，所有建設都必須在鯨魚季後拆除，回歸原始沙漠生態。

▲營區附近的沙漠環境
▲營區附近的沙漠環境

▲海邊的渡船頭。
▲海邊的渡船頭。

下午我們再次出海。引擎熄火，船靜靜漂著。突然水面一陣隆起，一道灰黑脊背緩緩浮出，隨即一聲悠長噴氣，鹹濕水霧直撲臉上。全船驚呼出聲。巨大的母鯨探出水面，靜靜看著船上的人類，近得彷彿伸手就能觸及。幼鯨緊接著貼了過來，我輕輕摸著牠，牠側過身回望著我，張嘴露出微笑般的神情。整個過程，不可思議得像一場夢。

▲灰鯨浮出水面呼吸時，用肺部將熱空氣與水氣從頭頂的噴氣孔用力排出。
▲灰鯨浮出水面呼吸時，用肺部將熱空氣與水氣從頭頂的噴氣孔用力排出。

▲灰鯨寶寶與我互動的可愛模樣。
▲灰鯨寶寶與我互動的可愛模樣。

　

從北極到墨西哥 孕育新生旅程

灰鯨其實出乎意料地親人，而且每頭母鯨個性截然不同。牠們天生好奇，多半樂於互動，但方式因「鯨」而異：有些母鯨會靠近船邊，卻始終將幼鯨護在身側；也有些大方地把孩子推向船邊，任人們輕撫。幾個月大的幼鯨尾鰭還不太聽使喚，常常興沖沖地想靠近，卻一個沒穩住，「啪」地一聲把大家噴得一身濕。很難用言語形容那種激動，灰鯨主動靠近你、與你對望、任你撫摸的瞬間。平時遙不可及的巨獸，那一秒卻近在眼前，眼神裡滿是好奇、靈性與情感。

灰鯨大部分時間都待在北極覓食，成年灰鯨會長途跋涉來到下加利福尼亞產下幼鯨。牠們大約在12月底抵達墨西哥，並在此停留約三個月。這段期間，母鯨完全不進食，僅靠母鯨用極度營養豐富的乳汁哺育幼鯨，讓小灰鯨能快速成長，為幾個月後即將面對的酷寒北極海域做好準備。牠們選擇在溫暖的海域產下下一代，是演化留下的生存智慧。到了三月底，牠們便啟程返回北極，這趟返程大約需要四週。

▲灰鯨媽媽主動靠近船邊。
▲灰鯨媽媽主動靠近船邊。

▲母鯨守護在幼鯨身側。
▲母鯨守護在幼鯨身側。

　

守護海洋巨獸 留一片生態淨土

太平洋灰鯨曾經被人類獵殺至近乎滅絕，相近品種的北大西洋灰鯨更因此徹底消失，人們取用鯨脂製成蠟燭來點亮街燈。那段時期，灰鯨因為屢屢攻擊捕鯨船，被冠上攻擊性的惡名。時間拉近到1950年代，美國海軍甚至拿灰鯨當作標靶，來測試深水炸彈。直到1990年代，聯合國教科文組織（UNESCO）與墨西哥政府攜手，將埃爾比斯開諾（El Vizcaíno）劃為自然保護區，灰鯨才終於卸下這段血腥歷史。如今，牠們在與人類的互動中，重新展現出天生的好奇。灰鯨擁有出色的記憶力與高度感知能力，能夠理解周遭環境，並透過探索學習新事物；而母鯨也會將這份對船隻與人類的信任傳遞給幼鯨。再加上牠們本就喜歡藉由摩擦與觸碰來彼此溝通，這裡，便成了太平洋灰鯨最後一片未受干擾、人與動物彼此信賴的蔚藍天堂。

　

《轉進隱藏風景》10月號2026第403期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

行遍天下

追蹤

相關新聞

三峽舊礦場變身心靈秘境！　五感體驗山林留白時光

總以為旅行需要遠行，需要穿山越海；然而真正的跳脫，往往發生在日常軌跡稍微偏離的瞬間。車子沿著三峽蜿蜒的山路向上攀升，兩旁繁密的山林如青浪般向後退去，城市的喧囂漸漸遠了，心境也跟著沉靜下來，頓時，視、聽、嗅、味、觸的五感彷彿被放大了，體驗、感受也更加深刻。

食慾之秋！　新店裕隆城大人味洋食、南洋蔬食巡禮

微涼秋風送爽，正是食慾大開、犒賞味蕾的最佳時節。在新北最大購物商場新店裕隆城，匯聚了多元豐富的風格餐飲。本次精選兩家質感餐廳：主打大人味和風洋食的「青春漢堡」，以及榮獲蔬食評鑑肯定、打破傳統框架的「熱浪島南洋蔬食茶堂」，帶領讀者走入滿溢幸福感的美食巡禮！

開箱圓山實境解謎　地底密道探險、夜訪神秘洞窟酒吧

矗立於劍潭山頭的圓山大飯店，紅柱金瓦的宮殿姿態深植人心，如今卻展現出令人驚喜的新潮玩法。圓山攜手「蹦世界」推出全台首創「躺著玩」實境解謎住房專案「月夜圓山」，相當適合好友相約闖關。入住精緻無窗客房，當房門開啟，地上留下一封寫有「小心！別讓羊群失控」的神秘信件與精緻謎題包，一場跨越虛實的冒險由此拉開序幕。

苗栗隱密綠洲！　走進南窩綠丘擁抱森林、順遊心型公路

車子離開熟悉的道路，開始沿著山路緩緩往裡鑽，沿途樹影、稻田與偶爾從枝葉縫隙裡探出的陽光，繞過最後一個彎，閘門緩緩打開，就像闖入了森林，風吹過草地，空氣裡帶著植物剛剛曬過太陽的味道。走進這裡，第一個感覺是「回到一座有著廣大花園、草原的家」。

知本老爺大改裝！　泡純淨原湯、品味舌尖上的在地生活

穿過蔥鬱蒼翠的東台灣縱谷，沿著知本溪畔蜿蜒而上，依山傍水的台東知本老爺酒店在歷經半年封館整備後，以全新品牌主張「真好，所在」重新敞開大門。作為深耕東台灣30餘載的度假旅宿，這次迎來開館以來最大規模的改裝工程，飯店褪去歲月的繁複裝飾，換上簡潔溫潤的現代洗鍊風格，將窗外連綿的山林綠意與卑南風土自然接軌。走進館內，空間以低調雅致退為背景，讓自然光線與在地生活質感成為主角，靜靜等待旅人在此放慢步調，重新感受身心的鬆弛。

鯨魚來看你！　飛墨西哥探訪鯨魚產房、摸寶寶超療癒

三月初，我飛到加州，跨越邊境進入墨西哥下加利福尼亞半島。原因只有一個：近距離與灰鯨及其剛出生的幼鯨互動。過去我曾搭船跨越黑海，甚至與全球領先的鯨豚非營利組織一同環遊英國水域，無數次拿著望遠鏡在浪尖上守候。專業人士總是信誓旦旦說機會極高，結果卻一次次落空。野外觀察從無絕對，但這次，我只想把落空的風險降到最低。BBC曾說，墨西哥下加利福尼亞是世界上唯一一個「鯨魚會來看你」的地方，幾乎可以保證近距離賞鯨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。