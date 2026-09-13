海風小鎮人文慢旅　尋訪淺山老屋書店、閱讀地方風景

【文：曹憶雯，攝影：蔡孝如】

從田野的四季更迭，到街角的人文交流，苑裡的生活節奏不只藏在土地裡，也在一本本書、一場場講座與日常相聚中慢慢鋪展。許多環抱夢想的人選擇離開城市，走進鄉野開起書店，以閱讀為起點，讓文化在地方扎根。





在美麗的淺山處閱讀大自然

「淺山綠」獨立書店的誕生，是一段從城市走向自然的故事。33歲那年，長期處於高壓媒體工作的曾泉希，因身體發出的警訊，決定暫時停下腳步，在陽明山竹子湖山居生活五年。那段與自然相處的歲月，讓她重新找回生活的節奏，也培養出對植物與自然議題的熱愛。八年前她因緣際會來到苗栗苑裡淺山處，尋得夢中樂土與老屋，一年後成立書店，展開人生的下半場。

經營獨立書店並不容易，淺山綠不只是閱讀空間，更像是一座播撒文化種子的生活基地。店內選書圍繞植物、設計生活與身心靈，也透過活動讓閱讀走出書架。七年來，她在書店舉辦兩、三百場講座與手作活動，其中「厚話沙龍」讓講者帶著數十本藏書與讀者交流；「異地讀書會」則帶著讀者離開書店，走進不同場域，結合在地有機食材與閱讀體驗，讓書本與真實生活彼此連結。

更奇妙的緣分是，書店的出現，讓周邊志同道合、頻率相同的留鄉與返鄉青年，有了彼此串聯的可能，紅豆餅店、飯糰攤等生活店家陸續聚集，慢慢形成具有地方感的生活圈。在苑裡度過八個四季的曾泉希，一路上有畫家夥伴、兩隻愛犬的陪伴，生活過得有滋有味。每天早晨她習慣打開窗戶讓風自然流動，看著外面的綠意稻田、藍天白雲或收割前的金黃稻浪，也常常仰望苑裡傍晚的天空，尤其是秋天的天色，帶著金色的光澤，匆匆容容地享受淺山綠這份安住與自在。

▲書店選書聚焦植物、設計生活與身心靈，傳遞貼近自然的閱讀美學。

▲淺山綠的手沖咖啡和小農甜點也是一絕。





老廠新生，掀起地方閱讀風景

在苑裡的海風吹拂下，一座由舊紡織工廠改造的複合式文化空間，「掀冊店」與「苑裡掀海風」雙品牌攜手共生，滋養著在地的人文養分。這裡是左右相連的場域，一側是深耕閱讀的獨立書店，另一側則是提供在地風味飲品與輕食的歇腳空間。創辦人劉育育、林秀芃，以深耕田野調查與在地文化的精神，結合獨立書店與複合式餐飲空間，持續推廣友善小農與地方認同。

挑高的空間保留了老織布廠的歲月痕跡，透過彈性的營運模式，讓書香與茶香自由流動。除了在書店挑選喜愛的書籍，移步至隔壁品嘗飲品；若遇到講座或包場活動，也能自在穿梭於兩個空間之間。店內供應的餐飲亦展現在地風味，「蜂蜜檸檬」嚴選在地小農蜂蜜；「西西里咖啡」完美融合檸檬與苑裡咖啡；「鯊魚餅」以鄭記（進發）魚丸店魚漿，加上豬絞肉、芹菜、陳年菜脯製作而成，每一口都吃得到苑裡風土滋味。在此挑選一本好書、品嘗一杯咖啡，便能享受海風小鎮的舒心生活。

▲舊紡織工廠活化重生的複合空間掀海風，展現歲月獨特溫潤質感。

▲吃得到苑裡風土滋味的鯊魚餅。





店家資訊

淺山綠書店

地址：苗栗縣苑裡鎮南勢7鄰93號

電話：0916-196-212

FB：淺山綠

時間：週五至週日10:30-18:00（講座、讀書會等活動請上臉書查詢）





地址：苗栗縣苑裡鎮客庄里新興路35巷22弄32號

電話：037-862-123

時間：週一至五13:00-18:00；週六日10:00-18:00

FB：苑裡掀海風



