以藝術打開淺山日常　在台南Mattauw大地藝術季與土地相遇

【文：C.C.，圖片提供：2026 Mattauw大地藝術季】

全臺灣第四長的曾文溪，從山裡流向平原，也流過一代代台南人的日常生活。「2026 Mattauw大地藝術季」再度開展，這次循著曾文溪的水路，走進那些平常不一定會特別抵達的淺山聚落，在藝術與土地相遇的地方看見河流留下的痕跡，也聽見地方正在發生的故事。以「曲流擺：曾文溪的裏淺山」為主題，串聯總爺藝文中心、曾文水庫、匏仔寮、拔林、左鎮及楠西照興、密枝聚落等七大展區，集結台灣、日本、荷蘭等37組藝術家與團隊，創作41件作品。讓人感動的亮點是「展覽」不再只是抵達目的地，而成為認識地方的入口。這個秋天，不妨把腳步放慢沿著曾文溪深度巡禮，從一件作品、一個聚落、一段故事開始，重新認識台南淺山的風景與溫度。

活動資訊｜Mattauw大地藝術季

日期：2026/9/5至12/6止

網址：https://mattauw2026.art

FB：Mattauw大地藝術季





亮點1 總爺藝文中心

主展場總爺藝文中心，是最好的起點。集結多組藝術家與團隊，從流域保護、自然權利到水與人的邊界，帶觀眾重新思考「一條河」究竟意味著什麼。李承亮的「時光旅行艙——流域保護色」，將流域想像成可以穿梭其中的時間場域，引導觀眾回望土地變化。

▲荷蘭藝術家Frank Bloem於匏仔寮汲取官田溪之水｜氣味計畫

▲李承亮《時光旅行艙——流域保護色》





亮點2 曾文水庫

曾文水庫不只水資源節點，也是生態、技術、地方與國家治理彼此交會的複雜場域。當公共藝術進入水庫，作品不再只是被觀看的物件，而是開始與水治理、水地景以及生活其中的群體對話。涂維政的「波光粼粼」從水面景象出發，讓原本熟悉的水庫風景產生新的觀看方式；陳瑋軒的「農佣」則將視角拉回農業與土地，讓水不只是水庫裡的資源，更是維繫地方生活與生產的重要力量。藝術並非刻意與環境保持距離，而是直接進入真實的土地現場。

▲陳瑋軒《農佣》





亮點3 匏仔寮

從一條水路出發，重新思考地方究竟是如何形成。匏仔寮的水路除了是地貌、更串聯著居民的生活、記憶、產業與植栽。藝術家走進聚落，透過聲音、影像、纖維與行走等方式，與居民一起轉譯那些平常不一定會被記錄的日常經驗。台語金曲歌王謝銘祐與匏仔寮在地女性共同創作的「水邊的她們：匏仔寮生命之歌《勇勇仔活》」，透過長時間田野訪談與陪伴，將女性的人生經驗寫進歌曲，讓地方故事不只被保存，更能被唱出來、被聽見。

▲謝銘祐-水邊的她們：匏仔寮生命之歌《勇勇仔活》





亮點4 拔林聚落

「流域廚房」將目光放在曾文溪中游的流域經驗與野地生態，讓「吃」成為認識土地的一種方法。藝術家許怡慈的「滋養之愛」，從滋養與土地之間的關係切入；陳瑋軒、陳俊憲則以「拔林聚落《農水與菱角鳥》」將農業、水環境與生態帶進觀看之中。拔林展區特別適合放慢速度，因為這裡的故事並不只存在於作品，而是藏在田野、農作、水路與鳥群之間。沿著聚落走一圈，會逐漸理解「流域」並不是抽象的地理概念，而是一套真正支撐地方生活的日常系統。

▲藝術家陳瑋軒、陳俊憲：拔林聚落《農水與菱角鳥》





亮點5 左鎮聚落

左鎮的地層皺褶、惡地裂痕、化石遺跡，以及古道、炭窯與土窯，都留下人與土地長久相處的痕跡。展覽以「穿梭左鎮地層之中」以「深層時間DEEP TIME」作為觀看視角，邀請觀眾不要只看眼前的風景，而是往土地更深的時間尺度探索。高俊宏的「這種光誕生於前一種光的內部」，則從時間與地景的關係延伸觀看；「聽聽」的「淺山裡的層層海」，更讓人從不同角度想像淺山地景的生成。走進左鎮，像是打開一本沒有封面的土地史書，每一步都可能踩在不同年代留下的故事之上，也讓「藝術季」從觀看作品變成閱讀土地的旅程。

▲聽聽（陳憶婷）《淺山裡的層層海》



