漫遊關山無牆博物館　吃老屋炸豬排、喝紅烏龍享受秋日慢時光

【圖／文：田欣雲】

在關山小鎮裡，藝術沒有被關進美術館白牆之內，而是自由地散落在微風吹拂的稻田與街角。今年，關山鎮公所推出了「關山1954街角博物館」計畫，邀請藝術家沿著環鎮自行車道創作，將這座在1954年正式更名的小鎮，變成一座充滿生態與人文對話的無牆博物館。





在小鎮的無牆博物館自由探險

最好的遊賞方式是租輛腳踏車，沿著微風徐徐的車道騎行。灌溉水圳旁，是藝術家鍾雅涵創作的《棲所》，9公尺高的猛禽棲架不僅是件地景藝術，更實質介入了農田生態，為老鷹提供佇立的制高點，藉此制衡田鼠，找回土地的生態平衡；另個設置在半山腰的《穿土的路圖》則完全翻轉上件作品，藝術家陳豪毅以陶製的鼠頭與管道，帶我們用田鼠視角，領略農地之下的生命網絡。台灣自然建築及田野創作團隊「村夢遊牧」創辦人柯慕一所創作的《小米粒》，利用牛糞、黏土與稻殼打造出一顆巨大的米粒空間，讓人走入其中，以「米蟲視角」感受生命的微觀與循環。

▲藝術家鍾雅涵在田邊創作《棲所》，為猛禽提供棲架。

▲藝術家陳豪毅以田鼠視角，創作出《穿土的路圖》。

除了視覺的饗宴，這座街角博物館還充滿了聽覺的感動。小鎮裡散佈著4座復古的黃色電話亭，拿起話筒，聽見的不是冰冷的語音導覽，而是透過AI技術保存下來的在地居民原音重現，從鎮長、社區發展協會理事長、部落前里長到國中學生，他們用充滿情感的語調訴說著關山的私房記憶。

▲拿起復古電話亭話筒，撥出指定號碼，能聽見關山的故事娓娓道來。

騎回鯊魚公園旁，一座居民用積木拼疊而成的地標「塔」，藏著關山千人蘿蔔季等節慶圖像。這座小鎮用最溫暖的藝術，邀請旅人不要只是路過，而是真真切切地走進他們的生活裡。

▲用積木拼疊而成的「塔」佇立在鯊魚公園旁。

DATA｜關山1954街角博物館

網址：https://www.guanshan1954.com/





把在地滋味吃進旅行裡

一趟完美的慢旅行，最好用味蕾來銘記。在關山，有兩間我愛的預約制餐廳，其一是位在電光村的「電光寶媽食堂」，推開門瞬間，令人有種到親戚家吃飯的溫馨自在。前次我們一行人幸運地訂到多人餐桌，品嘗了掌廚人小孟的招牌主餐酒釀滷豬腳，那油亮Q彈的膠質入口軟嫩；還有香煎刺蔥鮭魚，特有的原民香料氣息將魚肉的鮮甜襯托得淋漓盡致，再配上特調飲品，每一口都是從土地直到餐桌的誠意。若是人數少來也不用擔心，只要事先預訂，食堂皆會貼心提供單人套餐，大可獨享這份豐盛的部落風味。

▲電光寶媽食堂給人一種到親戚家作客的自在感。

▲酒釀滷豬腳入口軟嫩，是食堂的招牌料理。

▲香煎鮭魚搭配刺蔥醬，展現部落原鄉風味。

▲電光寶媽食堂採預約制，提供桌菜與單人套餐。

另處讓人流連忘返的，是藏身在靜謐巷弄裡的「漪貳貳巷」。這間2025年初開幕的炸豬排店，坐落在超過一甲子歲月的老屋中。來到這裡，必定會遇見店裡最稱職的迎賓店貓「小媽媽」，個性溫和、極度貪睡卻又十分親人的她，偶爾會在草地間伸懶腰打滾，偶爾又靜靜地躺在客人座椅下，打起瞌睡來。

這裡推薦必點的招牌料理非厚切里肌豬排飯莫屬，店主選用關山在地好米，搭配炸得金黃酥脆的關山溫體豬里肌肉，厚實豬排口感外酥內嫩，咬下瞬間，任肉汁在舌尖恣意流淌，好不痛快！此刻再配上清涼透心的「阿山哥有機紅烏龍冷泡茶」，那股台東特有、順口回甘的蜜韻茶香，恰到好處地淡去了油膩。在老屋的懷舊氛圍中，摸著吃飽的肚子，偷拍打盹的貓咪，這份簡單卻深刻的滿足感，正是關山小鎮留給旅人最雋永的秋日慢時光。

▲漪貳貳巷坐落老屋中，充滿懷舊氣息。

▲厚切里肌豬排飯使用關山溫體豬與關山米，吃得到在地特色。

▲店貓「小媽媽」靜靜地在客人腳邊安睡。

DATA｜電光寶媽食堂

地址：台東縣關山鎮電光里78號

時間：12:00-20:00，須一周前由FB粉專或IG私訊預約

FB：Kaadaadaan.baoma.canteen

消費：單人套餐450元，5人以上以農村時令桌菜出餐(650元/人)

DATA｜漪貳貳巷

地址：台東縣關山鎮新福里隆盛路122巷7號

IG：dimple_yi22

時間：依粉專、IG公告為準，須由FB粉專或IG私訊預約

消費：厚切里肌豬排飯320元、阿山哥有機紅烏龍冷泡茶100元



