探訪台東隱藏版美味　看阿美族青農用咖啡及飯糰點亮部落

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聯合新聞網／ 行遍天下
▲電光部落擁有宜人的梯田景觀。
▲電光部落擁有宜人的梯田景觀。

【圖／文：田欣雲】

順著台9線向北，來到關山後右轉跨越卑南溪，轉入海岸山脈一側的電光部落。這裡有個名為「日出禾作」的品牌，賣有機栽種的電光米，也賣全台第一支「零碳咖啡」。品牌創辦人黃瀚是位充滿熱忱的阿美族返鄉青農，以電光部落在日本時代的舊地段名「日出」，搭配象徵著他所栽種的有機稻米「禾作」，也隱含著與農友「合作」的願景。

▲電光村稻米耕作為一年兩作，一捲捲秧苗捲準備投入下半年度栽種。
▲電光村稻米耕作為一年兩作，一捲捲秧苗捲準備投入下半年度栽種。

▲黃瀚在工作前進行祭祖靈儀式。
▲黃瀚在工作前進行祭祖靈儀式。

　

從稻田到咖啡的地方創生

走進黃瀚在家中設置的「禾作吧台」空間，瞬間被一陣濃郁的咖啡香氣包圍。黃瀚說，電光部落其實從日治時期就開始種植咖啡，他將這段沉寂的歷史重新找回，並親手烘焙出屬於家鄉的「電光咖啡」。回憶2022年時，電光社區在取得「低碳旅遊認證」後，台東縣環保局希望進一步盤查並推動具有碳足跡認證的在地農產品，因此促成黃瀚與在地咖啡農合作，從無到有進行碳盤查，甚至購買碳權抵換，讓這裡誕生了全台灣第一支獲得「零碳認證」的國產咖啡。他們用實際行動證明，友善土地的農業不僅能種出好品質，更能對地球環境做出永續的承諾。

▲來「禾作吧台」可品嘗到主人家手沖咖啡。
▲來「禾作吧台」可品嘗到主人家手沖咖啡。

▲電光咖啡是國內第一家獲得「零碳認證」的咖啡。
▲電光咖啡是國內第一家獲得「零碳認證」的咖啡。

如果在台東慢食節遇見日出禾作，記得別錯過那款現烤的「Siraw飯糰」。Siraw是阿美族傳統的熟成肉，黃瀚慶幸自己在祖母過世前，特地向她討教製作工法，之後將這帶著酸甜鹹香的Siraw薄片，放在自家種植的電光米飯糰上，用直火炙燒逼出油脂香氣，不僅讓肉質變得容易咀嚼，也一併消除了大眾對於「吃生肉」的恐懼，讓這份充滿阿美風情的野性滋味，餽贈給每位到訪台東的旅人。

　

店家資訊

日出禾作

地址：台東縣關山鎮電光里中興25-1號

電話：0934-254-225

FB：richuhezuo　

消費：手沖單品160元，拿鐵160元，Dirty泰式髒髒180元

注意事項：採預約制，須至少提前一天預約

　

《沿著稻田去旅行》9月號2026第402期

　

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