不丹隱世奢華慢旅　解鎖夢幻頂級旅宿、沉浸療癒桃花源

【圖／文：水靜葳】

說到不丹，你想到什麼？是蓮花生大士的修行聖地、俊美國王與王后，還是劉嘉玲與梁朝偉相隔16年後重返結婚地恩愛同框的佳話？這個位於喜馬拉雅山東段的隱世國度，曾被譽為世界上最幸福的地方。世界愈快，心則慢！不丹的磁場與生活節奏宛若按下暫停鍵，隨著藏傳佛教與奢華渡假村的洗禮，讓我們一起慢下來，踏上這趟回歸初心、尋找純粹幸福的香格里拉之旅。





快樂國度 以國民幸福指數立國

踏入不丹，喧囂頓時被喜馬拉雅山的靈氣阻隔。從機場獻上的哈達祈福與寺廟大師的灌頂加持，讓遠道而來的旅人法喜充滿。在這個全球最晚開放電視與網路的國度，紅綠燈因為沒溫度而被人民下架，造就了人氣網紅跳舞交警；沒有麥當勞、KFC與星巴克，卻有在地香醇的喜馬拉雅野生咖啡和冬蟲夏草。作為全球首個禁菸國，不丹人虔誠信仰藏傳佛教，堅持不殺生、享用有機原型食物，讓這片人間淨土始終維持著最純樸的真善美。

不丹被稱為「快樂國度」主因前國王在1972年捨棄傳統經濟指標GDP，改以「國民幸福總值」（GNH）為國家發展核心。結合藏傳佛教精神、注重心靈滿足、保護自然生態與傳統文化，讓不丹人民抱持知足與樂天知命的生活態度。面對疫情後國際媒體對經濟的質疑，不丹並未盲目向資本靠攏，而是與時俱進推出「GNH 2.0」。誠如年輕帥氣的不丹旅遊局長所說：「來到不丹，請慢下來，回歸本心。」

▲以環保立國的不丹境內高達7成土地被森林覆蓋。

▲因海拔高、溫度低，不丹美食常見辣椒、起司、乳酪。





帕羅宗 名人婚禮經典取景地

不丹的「宗」相當於縣，全國共劃分為20個宗，各自設有政教合一的巨大防禦性建築「宗堡」。其外觀多為白牆、紅頂、斜坡大窗，為藏傳佛教建築的經典代表。梁朝偉、劉嘉玲於2008年舉行世紀婚禮時，特於帕羅宗堡和祈楚寺拍攝的婚紗照瘋傳全網。不丹代表性宗堡有位於首都廷布的札西確宗堡，是不丹國王辦公室及中央宗教機構所在地；普納卡宗堡建於17世紀，曾是不丹古都與政權中心，被譽為最美麗的宗堡；意為「堡壘上的寶石堆」的帕羅宗堡則因電影《小活佛》和梁、劉身著不丹傳統國服與一群寺廟喇嘛、小沙彌同框的婚紗照在此取景而聲名大噪，成為遊客打卡的熱門地標，每逢春季的「帕羅策秋節」曬大佛盛會更是萬人空巷，吸引無數國內外遊客前來朝聖！

▲梁朝偉、劉嘉玲在帕羅宗拍攝婚紗照，讓這座城堡聲名大噪。

▲帕羅宗古堡以米白色外牆為主，搭配黑木窗框與朱紅色、橙色，盡顯一派高雅。





隱世桃花源 奢華渡假村靈性之旅

隱世藏傳佛教聖地不丹王國奉行「高價值、低流量」永續旅遊政策，具備高度私密性、絕佳自然、人文景觀及獨特性的隱世度假氛圍，成為奢華頂級飯店鍾愛之地。2008年梁朝偉與劉嘉玲的世紀婚禮，讓世人注意到這片淨土；16年後的2024年，兩人重返不丹，再次引發旅人對這座隱世天堂的嚮往。隨著世界頂級奢華旅宿的進駐，展現傳統與極致舒適的完美融合，讓不丹成為亞洲最貴旅遊國家之一。

▲隱世渡假村COMO UMA Paro宛若鑲嵌於帕羅山谷間的綠寶石。





夢幻頂級旅宿三足鼎立

不丹頂級奢華渡假村三巨頭：COMO Uma、安縵度假村（Aman Resorts）、六善（Six Senses）。烏瑪帕羅酒店（COMO Uma Paro）正是梁、劉兩人世紀婚禮的婚宴場地及蜜月渡假村，咱們還參觀了兩人的婚房。高踞帕羅山谷，可眺賞喜馬拉雅雪山和帕羅河谷的翠綠梯田風光。入住奢華Villa可盡享私人管家服務、不丹式壁爐與戶外熱石浴。咱們一行特別換上傳統國服美拍，沉浸於優雅寧靜之中。

2024年明星夫妻重返不丹時入住的奢華之所為安縵喀拉（Amankora Paro），安縵在不丹共有5座分布於不同山谷的Lodge，其中帕羅館不僅能遠眺雪山，更可直通不丹最聖潔的聖域——「虎穴寺」。低調優雅的建築線條與幽谷山林和諧共構，宛若一座藝術聖堂，讓人自然向內尋求身心靈的平靜。六善普那卡渡假村（Six Senses Punakha）被譽為「稻田上的空中農舍」，建築融合當地傳統木屋。坐擁山谷梯田與室外絕景泳池，提供有機旬食與草藥SPA，引領旅人在薄霧與鳥囀中感受與自然和諧共生的里山生活。入住豪華渡假村還可體驗宗教儀式，像是時尚設計酒店Pemako Punakha特設迎賓佛寺，駐寺僧侶為我們誦經祈福，並帶來深刻的阿彌陀佛「口傳」體驗。除了奢華設施與絕景，不丹之旅最迷人的莫過於深厚的宗教底蘊，為世人打造療癒身心靈的夢幻桃花源。

▲虎穴寺位於海拔3,120公尺，完美鑲嵌在帕羅山谷900公尺高處的陡峭岩壁上。

▲六善普那卡渡假村強調與大自然融合的原始、古樸與純真氣息。

▲六善普那卡渡假村的露天泳池坐擁清麗空靈的山谷景緻。



