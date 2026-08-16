再訪花蓮光復　見證泥濘下的馬太鞍以風土韌性織出新日常

【圖／文：水靜葳】

去年秋天我曾前往花蓮光復鄉採訪，當時台灣人熱烈響應救災的情境令人動容。2026年盛夏再訪，火車站鐵軌上的淤泥、救助站人潮已不復見，多了站前的鏟子超人公仔，唯獨少了人煙。下車後在「松錳租車」租借腳踏車，來到光復黃金三角點—花蓮糖廠、馬太鞍濕地、大農大富，見證馬太鞍溪堰塞湖災後，傾聽在地人的故事，與這片土地破曉重生的美麗。





再訪金牌農村 聽在地人心聲

夏日的馬太鞍濕地開滿野薑花，騎著單車，迎著風，空氣中飄著清甜花香。旅途中遇到採訪認識的在地友人，亦是凝聚縱谷青年、推動地方創生的推手──馬太鞍休閒農業區理事長朱湘榕，她與我分享：「大家不太了解光復的地理位置，以為整個光復都受到影響，其實金三角景點並未受到波及。以災區光復市區來說，去年年底都恢復得差不多了，今年大家來光復已看不出什麼痕跡，交通與台9線道路亦全然通暢，不過，重災區佛祖街的淤泥還是很驚人，不是短期可以恢復的。」

▲生態樂園馬太鞍濕地所幸未受光復洪災波及。

▲光復火車站內、站外豎立起了感謝鏟子超人的裝置品。





深耕永續食農教育 濕地樂園凝聚向心力

「欣綠農園」位於國家級內陸型濕地—馬太鞍濕地，孕育並復育保育類鳥類、蛙類、昆蟲、水生植物等多樣動植物，是我心目中的生態天堂！農園主人阿郎從1999年開幕時的農園開始，開拓成濕地樂園，規劃了在地風味特色餐廳、咖啡館、農聊共耕園，提供濕地生態導覽、在地風味料理、永續食農教育等充滿野趣的體驗活動。欣綠二代朱湘榕於110年成立「後山白日夢」，引進視覺設計、場域優化與創意遊程。她說，像是夜幕下的螢光晚餐「螢饗」跨店串聯「啄木鳥的家」、「阿樂樂代」等在地優秀餐廳，透過聯名發揮齊心效應。

▲馬太鞍休閒農業區理事長朱湘榕，同時也是「後山白日夢huaroom」花蓮地方青年協力平台的創辦人。

▲欣綠農園可體驗阿美族傳統生態捕魚法「巴拉告」（Palakaw）。





品味部落流水席 體驗河上餐桌

馬太鞍溼地知名老字號「紅瓦屋老地方文化美食餐廳」結合傳統文化及木雕創作，主廚林鳳廷以野菜尋根、記憶部落文化，以招牌石頭火鍋、鹽烤魚和多樣性的野菜，並與「縱谷線工作室」合作推出遠近馳名的部落體驗「河上餐桌」。二代鄭宸誼很精神地招呼著我，我們從食材特色、烹飪方法、餐廳雕刻到馬太鞍原住民文化、原生種植物的復育……聊到部落青年在災害中為鄉親爭取救災、重建等等話題。他笑著說：「當天幸好我抱著電線杆逃過一劫！泥石流幾乎快淹到我的腳踝。」他的堅強，令人動容！當時父母忙著在部落裡協助災後重建，身為小老闆的他打起精神來開店，「大家吃便當吃膩了，想要吃點部落家常菜。」更何況，每個員工背後都乘載著一個家庭的生計。

▲紅瓦屋老地方文化美食餐廳為馬太鞍溼地知名老字號。

▲餐廳以招牌石頭火鍋、鹽烤魚、山豬肉和多樣性的野菜聞名。





鏟子超人集合！泥濘中送暖紀錄

同島一命，守護光復。還記得那段全台一起捲起袖子、走進泥濘的日子嗎？「希望故事被淡忘前，趕快留下回憶！」國際扶輪社3490區總監張煥章號召成立的「鏟子超人館」於7/6開幕，設於花蓮糖廠的文物館（3號倉庫）。為紀念馬太鞍溪洪災後的重建歷史，短短3個月，透過網路募集到300多把救災鏟子、2,100多張影像、影音及97張超人火車票，超過50萬名鏟子超人的故事和文物免費開放參觀。走入展館，首先映入眼簾的是《大水來了》紀錄影片，以實境重現修復家園的過程；攝影師林亦非空拍光復災區的淹水慘況，破碎、撕裂的大地令人膽戰心驚。參觀者可在互動體驗區拿起不同重量的鏟子，啟動展館燈光，象徵將善念與互助精神持續傳遞。

▲鏟子超人館紀念著馬太鞍溪洪災後的重建歷史。

▲一雙雙沾滿泥凝的雨鞋見證著超人們的熱血與汗水。

▲鏟子超人們一鏟一鏟協助光復鄉親恢復家園。





移動新解方 以工帶振點亮復原之路

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，泥流瞬間沖毀無數居民賴以為生的家園，並讓偏鄉高齡與經濟脆弱問題浮上檯面。當救災初期的高度關注過去，基督教芥菜種會以「三福助人網」理念深入災區，從短期救助、復原、家屋修繕、中長期的兒少陪伴與社會企業「以工帶振」培力，再到以重塑家庭韌性為目的推動「照顧者學校」，賦能脆弱家庭照顧者，一步步帶領居民重新站立。

芥菜種會在光復鄉設立了兩個重要服務據點，位於糖廠對面的「光復重建中心」肩負著技能培訓與產業重建的重任；而坐落於火車站前的「社區據點」則是溫馨的社區活動陪伴場所。2026年初，裕隆汽車捐贈的NISSAN X-TRAIL全能休旅車，成為光復助人網不可或缺的「行動解方」。花蓮地形狹長，有了這輛機動性高的全能休旅車，芥菜種會的社工們得以頻繁往返花蓮市區與光復鄉，將愛心物資精準送達需要者的手上。

芥菜種會東區中心處長吳雅琴提到，以工帶振，是透過學習技能與工作，帶出受助者本身的『振作』。透過「以工帶振供需平台」媒合企業與大眾採購，讓他們靠雙手獲得穩定收入，重拾自信與生活步調。談到光復目前最需要的，莫過於更穩定的產品產銷通路以保障居民生計，以及對未知的防災預備。雅琴處長表示：「鄰近的馬太鞍溪水狀態不穩，仍是居民心中的隱憂。為此，芥菜種會已取得內政部消防署認可的防災士培訓機構資格，同步於社區推動防災與備災培力。」天災無法控制，但透過防災韌性的建立，光復居民正一邊恢復經濟生命力，一邊築起安全的防護牆，勇敢邁向中長期的自立之路。

▲芥菜種會在花蓮光復設有兩處服務據點。

▲裕隆汽車捐贈的NISSAN X-TRAIL全能休旅車成為光復助人網的好幫手。





景點資訊

馬太鞍休閒農業區

地址：花蓮縣光復鄉大全村大全街（約於台9線250K西側轉入）

電話：0975-350-520

FB：fataan.wetland





地址：花蓮縣光復鄉大全村大全街55號

電話：03-870-1861

網址：shin-liu.com.tw

時間：09:00-19:00（最晚入場18:30）

注意事項：園區採電話預約制，訂餐、體驗活動皆須提前預約





地址：花蓮縣光復鄉大全街62巷16號

電話：03-870-4601

時間：11:00-15:00、17:00-19:00，週三晚上採預約制，週四休





地址：花蓮縣光復鄉大進村糖廠街18號（花蓮糖廠3號倉庫）

時間：09:00-17:00





網址：msm3funet.mustard.org.tw





地址：花蓮縣光復鄉華新街6號

電話：03-890-0391分機3535





地址：花蓮縣光復鄉中興路228巷1弄8號

電話：03-890-0391分機3535



