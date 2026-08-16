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陸海空擁抱日月潭湖光山色　走進茶金老茶廠閱讀在地風土

聯合新聞網／ 行遍天下
▲晨曦初露的日月潭靜謐迷人，是最舒服的時刻。（攝影：夏之意）
▲晨曦初露的日月潭靜謐迷人，是最舒服的時刻。（攝影：夏之意）

【文：夏之意，攝影：蔡孝如】

「山中明珠」日月潭不只是鏡頭下的美麗風景，也是融合茶香、美食與部落故事的避暑佳境，可透過「水、陸、空」３大玩法與視角，細細品味湖光山色。

　

水陸並行 貼近湖光山色

清晨的水社碼頭迎來第一道晨光，湖面平靜如鏡，是日月潭旅程最舒服的時刻，從水社碼頭搭上遊艇緩緩駛離岸邊，涼爽湖風拂面，吹散夏日暑氣，船長用風趣幽默的口吻，在航程中娓娓道來日月潭的精彩亮點與歷史故事。

▲遊艇緩緩航行湖面，帶旅人深入了解在地故事。
▲遊艇緩緩航行湖面，帶旅人深入了解在地故事。

告別水路，騎上單車沿著環潭公路慢行，陽光穿過樹梢灑下微光，這座自然生態天堂處處有驚喜。被美國有線電視新聞網CNN生活旅遊網站選為全球最美自行車道之一的日月潭環潭公路，全長約30公里，沿途山巒疊翠，景色夢幻。長約3.4公里的「向山段」，行經水社壩、永結同心橋與向山遊客中心，其中400公尺的水上自行車道架設於水面，景色無與倫比；另一條熱門路線「水社段」，能遠眺拉魯島，美好風光盡收眼底。

　

空中，搭乘纜車 俯瞰山水全景

最後，搭上全長1877公尺、分別連接日月潭與九族文化村的日月潭纜車，穿越山谷、緩緩爬升，從日月潭新八景之一的「微笑山谷」鳥瞰遼闊的日月潭。纜車車廂分爲紅、黃、藍、粉色，分別代表太陽（日）、月亮（月）、湖水（潭），而粉紅色車廂彩繪櫻花圖案，為山林增添浪漫氣息。短短10分鐘車程，讓人看到豐富多變的地理樣貌，也為這趟水、陸、空串聯的旅程，留下美好的回憶。

▲日月潭纜車緩緩穿越山谷，展開高空賞景旅程。
▲日月潭纜車緩緩穿越山谷，展開高空賞景旅程。

離開日月潭，車子緩緩駛進魚池鄉，空氣裡多了山林樹木的清香。在這裡，適合放慢速度，透過一座老茶廠或一家山間咖啡館，細細閱讀在地風土故事。

　

歷史建築裡的茶香時光

翻過山嶺來到魚池鄉，這片得天獨厚的土地，是台灣最早種植紅茶的地區之一，孕育出台茶8號阿薩姆紅茶、台茶18號紅玉紅茶及台茶21號紅韻紅茶的紅茶故鄉。熱門台劇《茶金》拍攝場景的「日月老茶廠」，原為1959年創立的「台灣農林公司魚池茶廠」，至今保留傑克遜式揉捻機、解塊機、萎凋槽等傳統製茶機具，窗框與屋頂皆爲檜木，耐人尋味。這座複合式茶廠積極推動有機栽種，成功轉型為製茶、銷售、觀光、茶文化於一身的茶廠，更入選文化部第一屆「百大文化基地」。一樓商品區展售各種優質茶葉與伴手禮，能選購有機紅茶與友善土地的袋茶；二樓日式風格的有機餐廳採預約制，提供特色茶飲與料理。夏天走一趟茶廠，聽聽關於茶葉與歲月的故事，舒心又愜意。

▲爬滿藤蔓的老牆與藍色檜木窗框，讓老茶廠成為充滿故事的空間。
▲爬滿藤蔓的老牆與藍色檜木窗框，讓老茶廠成為充滿故事的空間。

▲結合歷史建築與傳統製茶機具，日月老茶廠承載著百年製茶工藝。
▲結合歷史建築與傳統製茶機具，日月老茶廠承載著百年製茶工藝。

▲曾經在台劇《茶金》出現的傑克遜式揉捻機。
▲曾經在台劇《茶金》出現的傑克遜式揉捻機。

　

友善大地的社工咖啡夢

順著魚池香茶巷一路尋訪，隱於山腰處的「花音咖啡莊園」宛如一座世外桃源。主理人高郁淳擁有社工、財經法律高學歷，她在自家檳榔樹下栽種近千棵阿拉比卡咖啡樹，並以奶奶與外婆的名字各一字為莊園命名，友善土地的栽種方法，也吸引山羌、穿山甲、五色鳥重回山林。她還發揮社工精神，帶領在地弱勢與身心障礙朋友，一同為社區創造溫暖的社會價值。從老茶廠傳承百年的製茶工藝，到青年返鄉打造的咖啡文化，魚池透過茶與咖啡串起土地、人情與地方創生，讓夏日旅程更值得回味。

▲花音咖啡莊園以預約制接待旅人，可品味魚池咖啡文化。
▲花音咖啡莊園以預約制接待旅人，可品味魚池咖啡文化。

　

景點資訊

日月老茶廠

地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號

電話：049-289-5508　

時間：08:00-17:00

　

花音咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉香茶巷43-69號　

電話：0912-916-756（預約制）

　

《盛夏上山》8月號2026第401期

　

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