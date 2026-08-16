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集集線全線復駛品味山蕉歲月　活化舊廠房華麗轉身文創聚落

聯合新聞網／ 行遍天下
▲集集綠色隧道兩旁老樟樹枝繁葉茂，夏日漫步其中，偶遇行駛而過的列車，非常驚喜。
▲集集綠色隧道兩旁老樟樹枝繁葉茂，夏日漫步其中，偶遇行駛而過的列車，非常驚喜。

【圖／文：夏之意】

時光在純檜木打造的集集火車站放慢了腳步，除了火車迷、單車騎士來打卡，暑假期間也增加許多親子旅客來追火車，用美好的旅行體驗寫下獨一無二的旅行日記。

　

跟著集集支線火車 探索懷舊山城

從彰化二水至南投車埕的台鐵集集線，在歷經近五年的修復後，終於在2026年6月25日恢復全線通車，重新串聯沿線景點。許多人會將車停在小鎮，搭段火車穿越茶園與山林，返程再慢慢欣賞建於1933年的「集集火車站」。這座走過九二一地震傷痛、重建後依然守護小鎮的木造車站，保留了昔日風華，斜前方的除役蒸汽火車頭默默訴說著鐵道故事。

▲日治時代留下的集集火車站以檜木建造，是小鎮地標建物。
▲日治時代留下的集集火車站以檜木建造，是小鎮地標建物。

小鎮還有一條全長17.52公里的「集集環鎮自行車道暨綠色隧道」，沿途可欣賞日式建築、濁水溪峽谷，最後串連長達4.5公里的「集集綠色隧道」。隧道兩旁上千棵老樟樹在熱辣的夏日裡留下綿延的綠蔭，偶爾還能看到火車穿越綠隧旁，甚至巧遇保育類動物石虎，旅程充滿驚喜。

▲南投的淺山區和稻田，是石虎主要出沒地，開車時要格外小心動物安全。
▲南投的淺山區和稻田，是石虎主要出沒地，開車時要格外小心動物安全。

　

一口山蕉 品味集集的金黃歲月

集集的故事除了鐵道，更與金黃香蕉緊密相連。午後走進「Jijibanana集元果觀光工廠」，得以一窺中部山蕉的繁華記憶，當地得天獨厚的氣候水土，孕育出香甜彈牙的山蕉，民國40至60年代還曾被日本天皇指定為御用貢品，為了延續驕傲，工廠打造了生態樂園。漫步戶外山蕉生態教育園區，上百種香蕉令人大開眼界；室內文展區透過互動教學成為闔家同遊的樂園；森林輕食部落餐廳供應山蕉鬆餅與特色套餐；展售區陳列的香蕉果乾、山蕉捲捲酥等產銷履歷伴手禮，健康無添加，讓人安心把甜美滋味與集集風土帶回家。

▲集元果觀光工廠的戶外山蕉生態園區栽種百種山蕉。（攝影：夏之意）
▲集元果觀光工廠的戶外山蕉生態園區栽種百種山蕉。（攝影：夏之意）

　

景點資訊

集集火車站

地址：南投縣集集鎮民生路75號　

電話：049-2762546

時間：購票才能進入月台；大廳及售票窗口08:00-17:00

　

集元果觀光工廠

地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷1號

電話：049-2764562　

時間：09:00-17:30（週三公休）

門票：免門票，導覽及DIY採預約制。

來到集集線列車終點，迎接旅人的是群山環抱的車埕車站。這座車站在九二一地震後由大自然建材原木重新構築，展現樸素典雅的溫潤風貌，早年，因為埔里糖廠的糖與山區原木在此轉運，站前停滿台車因而命名「車埕」，過去肩負糖業、木材運輸任務的車埕，如今也成為保留鐵道文化與木業風貌的基地。

▲車埕貯木池昔日浸泡原木、防止木材乾裂，如今已成群山環抱的靜謐生態景觀。
▲車埕貯木池昔日浸泡原木、防止木材乾裂，如今已成群山環抱的靜謐生態景觀。

位於車站旁的「林班道商圈」昔日是振昌木業的舊廠房與貯木池，秉持老董事長孫海先生「教育與環保」的理念，從傳統木材產業成功轉型休閒林業，經過活化後，成為結合選物、美食、體驗與展覽的文創聚落。自營的木桶便當創始店「木茶房」，融合林業與鐵道意象，木桶餐強調現點現做，新鮮精緻；貯木池畔的「隱茶」，主打一邊品茗一邊賞景，曾經浸泡原木的杉木池已經化身為生態池，結合環湖步道、落羽松與天車，訴說著車埕曾經輝煌的林業歲月。瀰漫木頭香氣的「林班道體驗工廠」，每位旅人在木藝老師指導下，細細敲打、組裝木料，一張張木凳慢慢成形，手作不僅帶來樂趣，也給予滿滿的成就感。此外，林班道團隊還承租廢校的車埕國小，將閑置空間活化為「鐵道觀光小學堂」，結合鐵道文化、歷史保存與互動體驗，很適合親子、鐵道迷朝聖。

▲木茶房以木桶餐結合地方食材，成為車埕特色美食。（圖片提供：林班道）
▲木茶房以木桶餐結合地方食材，成為車埕特色美食。（圖片提供：林班道）

▲林班道體驗工廠，讓旅人重拾親手作木工的樂趣。（圖片提供：林班道）
▲林班道體驗工廠，讓旅人重拾親手作木工的樂趣。（圖片提供：林班道）

▲鐵道觀光小學堂除了收藏林業文物，也引進商品和咖啡館。
▲鐵道觀光小學堂除了收藏林業文物，也引進商品和咖啡館。

　

景點資訊

林班道體驗工廠

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-5號　

電話：049-277-7462　

時間：09:30-17:00（假日至18:00，週二公休）　

網址：https://www.grove.com.tw

　

木茶房

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷105號　

電話：049-277-2873　

時間：10:00-17:30（週二公休）

　

隱茶

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號（林班道池畔區）　

電話：049-277-6471（開放一個月內預約）

時間：10:00-17:00（週二公休）

　

鐵道觀光小學堂

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷127號　

電話：049-277-2982　

時間：09:00-17:00

　

《盛夏上山》8月號2026第401期

　

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