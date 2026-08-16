漫步水山療癒步道百年鐵道　走進優遊吧斯聆聽鄒族家屋故事

【圖／文：田欣雲】

炎夏的熱，在海拔攀升中逐漸消散。抵達阿里山國家森林遊樂區，攝氏20度的微涼空氣沁人心脾，將休旅車泊妥在遊客中心停車場，還不急著邁開步伐，而是選擇搭乘電動遊園車前去「水山療癒站」，正式開啟這趟「森呼吸」之旅。





仰望千年巨木 聆聽森林呼吸

全長兩公里多的水山療癒步道，沿途可觀森林、巨木、鐵道，堪稱阿里山意象縮影，若採「先乘車、後步行」的動線規劃，更幾乎是一路下行，完美免去了攀爬的辛勞，讓旅人能將全部身心，徜徉在解說柱出現的療癒空間，只要開啟手機藍芽與「森遊阿里山」APP，即會推播療癒解說內容。漫步於蓊鬱的次森林中，腳下是柔軟的落葉與泥土，空氣裡飄散著芬多精，邁步階梯向下，不多時，一尊令人屏息的自然瑰寶——「水山巨木」赫然出現於眼前。這棵高逾30公尺、樹圍超過16公尺的紅檜合併木，屹立已有千年，靜靜地佇立於棧道旁，供人仰望；而當你繼續往前，跨越水山線2號橋梁，旅程即將迎來最特別的體驗。

▲搭電動遊園車在「水山療癒站」下車，從此處開啟輕鬆健行。

▲水山巨木並非單一株生長的樹木，而是園區內樹圍最寬的紅檜合併木。





循著百年鐵道 駛向時光月台

這段步道是遊樂區中唯一開放遊客步行的鐵道路段，途經水山站舊月台，雙腳踏在枕木與碎石交織、爬滿綠意的軌道旁，彷彿走入杉林夾道的時光隧道，與霧氣同時襲來的，還有不遠處林業鐵路運行時發出的聲響。等重見柏油馬路，遠方挑高木造結構的「沼平車站」已映入眼簾，於此站搭上充滿復古風情的小火車，穿梭林間，即能緩緩駛回阿里山站。

▲在水山療癒步道，可體驗與鐵軌相伴同行，其他路線可別嘗試！

▲搭小火車返抵阿里山站，別忘了欣賞月台那幾何木構設計的棚頂。

▲從沼平搭林業鐵路到阿里山站，車程約6分鐘。

下山途經石棹，若時間充裕，不妨再撿些涼爽景點，有別於深山峻嶺的險峻，頂石棹的步道群多了一份屬於茶鄉的溫婉，是夏日裡最適合放慢腳步、沉浸茶鄉的仙氣山徑。這裡有霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道與愛之道等六條特色步道，任君選擇。我挑了由過往運送物產的古道改建而成的「霧之道」作為起點，步道兩旁是宛如綠色波浪般的茶園，走到半途，那雲霧像約好般地如期而至，每次呼吸，都能嗅到茶葉的清香，讓人徹底卸下城市的重擔。

▲石棹步道群中的霧之道，常可見雲霧縹緲在山林茶園間。

除了漫步石棹步道賞景，由石棹往南，還可順遊樂山產業道路上的「優遊吧斯鄒族文化部落」。這裡不僅是個文化園區，更是與自然共生的世外桃源。2022年，優遊吧斯家的咖啡農場與茶園雙雙獲得「國際雨林聯盟認證（Rainforest Alliance）」，登上觀景台，翠綠的莊園依傍山勢起伏，來這兒喝烏龍、品金萱，或啜飲一杯地產地銷的手沖咖啡，都蘊含著阿里山獨特的風土韻味。

▲站上園區內的景觀台，可俯瞰茶園景致和茅草屋頂的茶屋。





聆聽家屋故事 感受部落脈動

「優遊吧斯（YUYUPAS）」在鄒語中代表著精神與物質的「富足安康」，跟隨董事長鄭虞坪的腳步，引領我走進鄒族的傳統家屋。這棟遵照部落傳統、以竹木、茅桿、石頭、泥巴等天然素材搭建的建築，蘊含著鄒族人深厚的生活智慧。例如家屋內每天都會生起火塘，利用煙燻的方式來防止木頭長蟲；門分為東西向，男女有別，男人走的門比較寬，是為了方便將打獵的獵物背進屋內；鄒族人運用精湛的揉皮技術，將打獵回來的水鹿皮等獸皮敲打揉軟，製成從帽子到鞋子的全套皮衣褲；老人家過世後，會以蹲姿（出生時的姿態）用獸皮包裹好，埋葬於家屋地下，因此進屋禁止喧鬧；屋內穀倉祭祀小米神，而神明忌腥，所以也不可在屋裡煮魚蝦。在優遊吧斯欣賞演出，感受原民文化，能深刻體會鄒族人敬畏自然、與山林共存的信仰。

▲優遊吧斯董事長鄭虞坪，對鄒族傳統家屋內的器具使用如數家珍。

▲I MI NE NU咖啡館內，可品嘗到日曬、水洗、蜜處理等不同風味的手沖咖啡。





景點資訊

阿里山國家森林遊樂區

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

電話：05-267-9917

門票：本國籍民眾全票200元，小客車停車每次100元，遊園車「遊客中心站-水山療癒站」單程100元，阿里山林業鐵路「沼平-阿里山」單程100元





地點：嘉義縣竹崎鄉(台18線阿里山公路63.5K處轉入)





地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127-2號

電話：05-256-2788

時間：09:00-16:00

網址：https://www.yuyupas.net/

門票：一般票價300元，大型夜幕戶外實景秀400元（採預約制，週六限定）



