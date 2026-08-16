盛夏衝浪玩水再闖乾冰瀑布 解鎖嘉義沁涼奇幻避暑景點
【圖／文：田欣雲】
炎夏的燠熱總讓人渴望奔向清涼，今年夏天，嘉義多了一套兼具動感與知性的消暑提案。無論是鄰近故宮南院、六月甫新開幕的「芯浪國際滑板衝浪公園」，讓人能安全體驗水上衝浪的破浪快感；或是隱身在「冷研碳索館」裡的奇幻二氧化碳實驗，透過如夢似幻的乾冰瀑布帶來視覺與觸覺的雙重冷涼。這兩處風格迥異的全新亮點，正用截然不同的水花與白霧，為旅人串聯起最愜意的夏日避暑路線。
踏浪乘風 擁抱夏日水上活力
夏天就是要玩水啊！2026年6月新開幕的「芯浪國際滑板衝浪公園」鄰近故宮南院，是國內少數能體驗人工衝浪與滑板衝浪的專業水上樂園。一踏入園區，滿滿的青春氣息與夏日氛圍撲面而來，教練一對一指導著初學者如何在上坡的水流中保持平衡，即便跌入水中也能確保安全。除了刺激的衝浪設施、滑水道與戲水池，園區內也提供肉醬熱狗堡等輕食與冰沙、軟飲，讓人在揮灑汗水後，能愜意地坐在池畔，享受夏日戲水時光。
寓教於樂奇幻體驗 見證乾冰瀑布
嘉義另處夏日冷涼景點，首推以二氧化碳、乾冰為主題的觀光工廠「冷研碳索館」。這裡將深奧的碳循環與淨零永續理念，轉化為輕鬆有趣的互動體驗。跟隨著專業導覽人員的腳步，用乾冰做實驗，帶遊客深入了解了二氧化碳的三態變化，並見識乾冰如何搖身一變，成為洗牆去污的神兵利器。而最令人期待的高潮，莫過於一樓大廳的「乾冰瀑布」展演。當時間一到，大量的乾冰與溫水結合，瞬間昇華成如夢似幻的濃郁白霧，沿階梯傾瀉而下，大人小孩都忍不住伸手觸摸這冰涼的微型雲海，也為這趟小旅行劃下了一個回味無窮的句點。
景點資訊
芯浪國際滑板衝浪公園
地址：嘉義縣太保市東勢里015鄰故宮東路30號
電話：05-362-1652
時間：10:00-17:00
網址：https://www.xinflowsurfingpark.com/
門票：開園慶75折735元，博幼票580元
地址：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路38號
電話：05-362-0966
時間：09:30-16:30(週一、二休館)
門票：全票200元，半票100元（可折抵館內消費50元，只收
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