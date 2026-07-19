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買菜巴士出發！　不當極限行軍派，我在客庄市場玩上癮

聯合新聞網／ 行遍天下
▲搭上買菜巴士走訪桃園龍潭市場。
▲搭上買菜巴士走訪桃園龍潭市場。

【圖／文：愛自遊】

作者介紹｜愛自遊

愛寫字的普通人，癡迷收集舊時光的片羽，卻又矛盾地被鮮明跳躍的未來色彩浸潤，文字記錄旅途的點滴，透過鏡頭收藏環遊世界的柔軟瞬間。

身為旅遊記者，也是個標準的J人，不管工作採訪還是自己旅行，只要前往陌生的地方，我一定會先做好縝密計畫。出發前瘋狂刷遊記、看影片，把資訊背得滾瓜爛熟，再按照行程按表操課，當個不跟團的極限行軍派。雖然每次完成行程都很有成就感，但說實話，也總是累得半死。直到五月參加「客庄市場好好玩買菜巴士Go」，跟著美食達人走訪桃園龍潭市場，才徹底顛覆我對跟團「上車睡覺、下車上廁所」的刻板印象。

▲客委會推出「買菜巴士Go」，自115年4月起規劃45場活動，由達人帶路走訪市場，品嘗道地客家美味。
▲客委會推出「買菜巴士Go」，自115年4月起規劃45場活動，由達人帶路走訪市場，品嘗道地客家美味。

　

輕鬆遊逛愜意長知識

從上車發放美食攻略地圖的那一刻起，大家的戰鬥模式立刻啟動。哪一攤有限量商品要先衝、哪一家店可以請主辦單位協助預訂，車上早已暗潮洶湧。我甚至觀察到有人自備買菜推車，還有人帶著超大的茄芷袋，顯然都是有備而來。下車後還有專屬的帶路人老師帶路，用幽默生動的方式介紹客家飲食文化，並結合龍潭的新住民故事、茶園歷史與地方特色，讓人一路聽得津津有味。據說只要別上可愛的客家菜包悠遊卡，店家還會對你特別熱情。導覽結束後，期待已久的採買時間正式開始，客家美食，我來啦！

▲龍潭市場匯聚客家、閩南、泰雅與外省文化，多元族群共融，孕育豐富商品與年輕活力，展現獨特市場風貌。
▲龍潭市場匯聚客家、閩南、泰雅與外省文化，多元族群共融，孕育豐富商品與年輕活力，展現獨特市場風貌。

▲傳統美味在這裡也吃得到。
▲傳統美味在這裡也吃得到。

　

市場人情味與美味驚喜

第一站我直奔蘿蔔蔔客家米食老店。剛出爐的客家菜包冒著熱氣，Q彈外皮包著充滿胡椒香的蘿蔔絲內餡，讓人忍不住一口接一口。接著發現有趣的光明菜行，番茄、香菇、竹筍都有可愛的擬人招牌。老闆娘一邊分切豆腐、整理蔬菜，一邊秤重、找錢，還笑著告訴我：「這些看板都是我自己畫的喔！」中午回到休息區，原本互不相識的旅客開始交換戰利品資訊，胡大陸涼麵、傳香雞、徐關西仙草的仙草茶等等輪流分享，氣氛熱鬧得像一場市場同樂會。午後前往小葉子茶園，雖然遇上下雨無法走進茶園，但一邊品飲熱茶聽茶園故事、一邊品嚐自己炸的茶葉天婦羅，在微涼細雨中，也成了另一種難忘的旅行風景。

▲客家菜包是一定要品嘗的美食！
▲客家菜包是一定要品嘗的美食！

▲小葉子農園除了品飲道地台灣紫芽茶、體驗DIY，還能了解青農創業故事。
▲小葉子農園除了品飲道地台灣紫芽茶、體驗DIY，還能了解青農創業故事。

　

活動資訊

報名費每場次300元，分三階段開放：第二波（8月上架）：9月至12月行程（10座市場，共21場次）、第三波（12月上架）：2027年1月至4月行程（10座市場，共17場次）

FB：客庄市場好好玩

IG：hakkafoodie

　

《追光淡江大橋》7月號2026第400期

　

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