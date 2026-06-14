漫步長崎山城曲折巷弄遇見貓 尋訪勾住幸運的麒麟尾
【圖／文：菜菜子Erica Wu】
長崎是座典型的臨海山城，房子順著起伏的地勢緩緩展開，層層堆疊的街屋與縱橫交錯的階梯，構成一幅立體而安靜的日常風景。車子難以進入的坡道與蜿蜒小巷，成了貓咪最理想的棲身之處，加上當地人的友善照顧與餵養，逐漸形成一種人與貓之間恰到好處的距離與默契。走在這樣的山城小巷裡，不用刻意找，放慢腳步轉個彎，就有機會遇見貓。
勾住幸運的麒麟尾貓
在日本，麒麟尾貓一直被視為帶來幸運與財富的象徵。所謂「麒麟尾貓」（尾曲がり猫），指的是尾巴捲曲、像鑰匙般彎折的貓，人們相信這樣的尾巴能把好運勾進家中。長崎約有八成的貓尾巴呈現短小或彎曲的形態，比例之高幾乎是日本其他城市的一倍。這樣的特徵源自江戶時代鎖國期間，長崎是少數對外通商的窗口，透過荷屬東印度公司商船往來，來自東南亞的短尾貓進入港口，與當地貓繁衍後逐漸形成今日的樣貌。也有學者認為，在相對封閉的環境中繁殖，使這樣的基因被保留下來並擴大。久而久之，這些彎曲的尾巴不只成為外型特徵，也融入地方信仰，長崎市內甚至設有「麒麟尾貓神社」，供奉這些被視為帶來幸運的貓咪。
在長崎市區閒晃的某一天，我在丸山公園的洗手間裡，看見一張泛黃的紙張，標題寫著「奢華散步地圖」，並畫了一條紅色貓腳印路線，串起花街、醫學發祥地和唐人屋敷一帶，旁邊還畫了幾隻像是在帶路的黑貓。乍看這只是普通的觀光導覽，但上面的貓咪插畫卻引起了我的好奇心。照著路線走了一圈，才發現對於像我這樣的重度貓奴來說，這其實是一張神秘的貓咪路線地圖。
按圖索驥的意外發現
從丸山公園開始，沿著坡道往上走，經過大德寺公園，再一路延伸到唐人屋敷跡。階梯越來越窄，兩旁的房子貼著山勢排列，人慢慢少了，街道也變得安靜。然後，貓開始出現了，不是一兩隻，而是一路都有。牠們有的從牆角探出頭，有的窩在石階上曬太陽，有的靜靜看著你經過，也有幾隻會主動靠過來蹭蹭，像是早就習慣有人走進這裡。在楠稻荷神社的大樟樹下，我遇到一位前來餵貓的太太。她很自然地跟我聊了起來，說家裡養了三隻貓，也常常來這裡看看這些孩子。她指著更上方的大德寺公園說：「再往上走，那邊還有更多貓喔。」那一刻我突然明白，這些貓之所以存在於此，並不是偶然，是一直有人默默照顧著這群可愛的小生命。
越安靜之處 越容易看到
前往長崎之前，我在網路上看到有人說大浦天主堂旁的祈念坂有很多貓，但實際走了一遍，只看到一隻看到人就迅速離開的身影。反而是在附近的大浦諏訪神社旁，看到一個放著剩餘貓糧的大盆和水。於是我繞了一圈又回來，這次，貓出現了。先是一隻，再來是數隻，甚至還看見長毛的小奶貓，漂亮可愛得像玩具一樣。牠們小心翼翼地靠近食物，又警覺地四處張望，一有動靜就迅速躲回原處。我順著牠們消失的方向走
去，才發現那是一片安靜的靈園，裡面有十多隻貓。路人很少進來，環境也單純，安靜而不被打擾的地方，成了貓咪最安心的棲身之所。沒過多久，一位太太走過來餵食，貓咪立刻圍了上去，跟前跟後。那種熟悉與信任，是長時間累積下來的，看著讓人有點動容。
不需要刻意的偶遇
如果問我在日本大城市中哪裡最容易遇見貓，我大概會選擇長崎。長崎不是那種需要特地去找貓的城市，只要離開主要幹道，走進窄巷，踏上階梯，貓咪就會慢慢出現。牠們不屬於哪個景點，也不集中在某個地方，而是自然的生活在這座山城的縫隙裡，和人的日常交錯在一起。那種不經意的遇見，反而更讓人感到驚喜。也許正因為這座城市的坡道、巷弄與階梯，讓人必須放緩腳步，才讓這樣的相遇變得很自然。很多時候，不是你在找貓咪，而是牠們原本就在那裡。
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