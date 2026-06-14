漫步長崎山城曲折巷弄遇見貓 尋訪勾住幸運的麒麟尾

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

長崎是座典型的臨海山城，房子順著起伏的地勢緩緩展開，層層堆疊的街屋與縱橫交錯的階梯，構成一幅立體而安靜的日常風景。車子難以進入的坡道與蜿蜒小巷，成了貓咪最理想的棲身之處，加上當地人的友善照顧與餵養，逐漸形成一種人與貓之間恰到好處的距離與默契。走在這樣的山城小巷裡，不用刻意找，放慢腳步轉個彎，就有機會遇見貓。

▲山城轉角熟睡的貓咪。





勾住幸運的麒麟尾貓

在日本，麒麟尾貓一直被視為帶來幸運與財富的象徵。所謂「麒麟尾貓」（尾曲がり猫），指的是尾巴捲曲、像鑰匙般彎折的貓，人們相信這樣的尾巴能把好運勾進家中。長崎約有八成的貓尾巴呈現短小或彎曲的形態，比例之高幾乎是日本其他城市的一倍。這樣的特徵源自江戶時代鎖國期間，長崎是少數對外通商的窗口，透過荷屬東印度公司商船往來，來自東南亞的短尾貓進入港口，與當地貓繁衍後逐漸形成今日的樣貌。也有學者認為，在相對封閉的環境中繁殖，使這樣的基因被保留下來並擴大。久而久之，這些彎曲的尾巴不只成為外型特徵，也融入地方信仰，長崎市內甚至設有「麒麟尾貓神社」，供奉這些被視為帶來幸運的貓咪。

▲把樹幹當貓抓板的麒麟尾貓貓。

▲三菱造船廠第二船塢是當時三菱造船所為外籍修船船員興建的西式宿舍，位於哥巴拉園的制高點，從二樓望出去能俯瞰長崎港。

▲從三菱造船廠第二船塢的陽台望出去可將整個長崎港盡收眼底。

在長崎市區閒晃的某一天，我在丸山公園的洗手間裡，看見一張泛黃的紙張，標題寫著「奢華散步地圖」，並畫了一條紅色貓腳印路線，串起花街、醫學發祥地和唐人屋敷一帶，旁邊還畫了幾隻像是在帶路的黑貓。乍看這只是普通的觀光導覽，但上面的貓咪插畫卻引起了我的好奇心。照著路線走了一圈，才發現對於像我這樣的重度貓奴來說，這其實是一張神秘的貓咪路線地圖。

▲在丸山公園洗手間裡發現的神秘地圖，紅色散步路線是由貓腳印串起來的。





按圖索驥的意外發現

從丸山公園開始，沿著坡道往上走，經過大德寺公園，再一路延伸到唐人屋敷跡。階梯越來越窄，兩旁的房子貼著山勢排列，人慢慢少了，街道也變得安靜。然後，貓開始出現了，不是一兩隻，而是一路都有。牠們有的從牆角探出頭，有的窩在石階上曬太陽，有的靜靜看著你經過，也有幾隻會主動靠過來蹭蹭，像是早就習慣有人走進這裡。在楠稻荷神社的大樟樹下，我遇到一位前來餵貓的太太。她很自然地跟我聊了起來，說家裡養了三隻貓，也常常來這裡看看這些孩子。她指著更上方的大德寺公園說：「再往上走，那邊還有更多貓喔。」那一刻我突然明白，這些貓之所以存在於此，並不是偶然，是一直有人默默照顧著這群可愛的小生命。

▲唐人屋敷跡巷弄裡的貓貓，後面是唐代府邸最著名的四大遺跡之一「觀音堂」。

▲正在梅香崎神社前餵食的太太，非常親切的和我聊起這一帶的貓咪們。





越安靜之處 越容易看到

前往長崎之前，我在網路上看到有人說大浦天主堂旁的祈念坂有很多貓，但實際走了一遍，只看到一隻看到人就迅速離開的身影。反而是在附近的大浦諏訪神社旁，看到一個放著剩餘貓糧的大盆和水。於是我繞了一圈又回來，這次，貓出現了。先是一隻，再來是數隻，甚至還看見長毛的小奶貓，漂亮可愛得像玩具一樣。牠們小心翼翼地靠近食物，又警覺地四處張望，一有動靜就迅速躲回原處。我順著牠們消失的方向走

去，才發現那是一片安靜的靈園，裡面有十多隻貓。路人很少進來，環境也單純，安靜而不被打擾的地方，成了貓咪最安心的棲身之所。沒過多久，一位太太走過來餵食，貓咪立刻圍了上去，跟前跟後。那種熟悉與信任，是長時間累積下來的，看著讓人有點動容。

▲祈念坂旁的靈園住著一群超漂亮的長毛貓。





不需要刻意的偶遇

如果問我在日本大城市中哪裡最容易遇見貓，我大概會選擇長崎。長崎不是那種需要特地去找貓的城市，只要離開主要幹道，走進窄巷，踏上階梯，貓咪就會慢慢出現。牠們不屬於哪個景點，也不集中在某個地方，而是自然的生活在這座山城的縫隙裡，和人的日常交錯在一起。那種不經意的遇見，反而更讓人感到驚喜。也許正因為這座城市的坡道、巷弄與階梯，讓人必須放緩腳步，才讓這樣的相遇變得很自然。很多時候，不是你在找貓咪，而是牠們原本就在那裡。



