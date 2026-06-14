穿梭府城巷弄的舊時光 探訪老藥行咖啡 朝聖布市絕版美學

【圖／文：行遍天下】

帶路達人｜林荃荃（本名林召荃）

文化導覽老師/杏源珈琲（杏源踅踅文化社）頭家娘

曾任職高中與大學觀光餐飲科系講師的她，在台南出生，老家在茄萣，是「烏魚子世家」，國中正式移居台南。以「杏源珈琲」為據點，擅長將生硬歷史化為生動故事，串聯在地店家，帶領旅人走讀老街區，感受最道地台南人情味。

跟著林荃荃漫步台南中西區街頭，家裡做烏魚子生意、從小就在台南與茄萣間奔波的她，回憶起兒時，阿公每天都會來到台南水仙宮市場賣魚。

談起創立「杏源珈琲」的緣起，2022年她路過下大道良皇宮旁一間待售的老屋。身為標準台南「迷信婦女」的她，跑到隔壁向保生大帝擲筊請示，沒想到神明竟連續賜下8個聖筊！有了神明的加持，他們順利買下這間前身是中藥行的老屋，開啟了以「咖啡」取代「中藥」來治癒現代人心靈的創業之路。

開店後，荃荃決定發揮過去教導觀光導覽的專長，親自規劃街區走讀。她的導覽內容不照本宣科，全都是花時間與廟口阿伯、在地老店主們聊天「盤撋」得來的心血。「我希望大家不要只來我們店，附近的老店都去走一走。」透過她的帶領，那些藏在巷弄深處的布市、青草店、繡花鞋鋪，瞬間都有了鮮活的靈魂，玩出最內行、最道地的府城家鄉味吧！





感受西門布市老派人情味

走在西門路上，荃荃指著腳下說：「我們現在站的地方，以前清朝年間其實就是城牆，現在已經在城外了！」早在1905年，日本人在台灣蓋了第一座現代化公有市場「西市場」，當時還為了衛生考量，將賣魚、賣肉與賣菜的區域分開。而我們今日所見布行林立的「西門商場」（俗稱西門布市），其實有著一段動人的求生歷史。

1945年美軍轟炸台南，當時位於民權路的布商們大舉遷入西市場內部，漸漸形成了這片私有的西門商場。荃荃生動地描繪著1930年代起擴建後的情景：當時二樓出現咖啡店與「西海岸西餐廳」，人們相親通常約在樓上，一旦看對眼了，兩人就會直接下樓，在布市把所有結婚嫁妝、布料一次買齊，完全是一條龍的浪漫服務！

「你看這些招牌，不是壓克力的，是用保麗龍割的！」荃荃興奮地要我們抬頭。在那個物資較缺乏的年代，當時招牌多是用保麗龍製作，能保存到現在實屬難得。這裡曾經是台南最繁華的布料集散地，如今雖然光景不若以往，但那份老派的優雅與人情味，依舊在狹小的巷弄間流轉。





台南超Q印象都在繽紛布裡

繼續往裡走，來到了傳承至第四代的老布行「新玫瑰」，荃荃與老闆娘王姐和小老闆謝先生寒暄著。談起店名由來，王姐笑著回憶，最初代的店名是叫「小玫瑰」，因為早年店面極小，就擠在通道旁，每天開門都要把布從狹窄的通道搬進搬出。然而從前西門布市生意極好，來的消費者都會講價，王姐的前一代老闆娘，看著長輩每天從清晨五六點營業到半夜十一、二點，還得不斷跟客人討價還價，覺得實在太辛苦了。所以她接手後，決心要走一條「不二價」的路線，主打學生客群與棉布，「她說那種感覺好像脫了層殼一樣舒服」，於是就把店名改成了「新玫瑰」。如今的新玫瑰，引進了許多日本進口布與台灣原創設計布料，甚至有印著珍珠奶茶、芒果冰、官田菱角等可愛圖案。「連日本客人都會慕名而來，我跟他們解釋這是台南的菱角，他們還特地跑去水仙宮買來吃呢！」小老闆興奮地說。





結婚ㄟ眉角問老闆娘就對啦!

「來這裡買布做衣服，當然也少不了辦嫁妝！」荃荃接著熟門熟路地帶我們來到「瑞展百貨行」。過去的人相親完，就會來西市場添購行頭，西門商場也因此成了「嫁妝一條街」。瑞展的老闆娘熱情地向我們展示店裡的寶貝。「以前的人結婚，一定會來這裡買床單、毛毯，還有這個『春仔花』和椪粉！」老闆娘拿出一盒充滿古早味的化妝粉。荃荃笑著說：「這裡的阿姨們不只賣東西，如果你要問結婚嫁娶的習俗、要準備什麼禮數，來這裡問就對了，她們連哪裡有免費的媒婆都知道！」雖然老闆娘感嘆現在年輕人不婚不生，產業漸漸沒落，但那份守護著傳統禮俗的堅持，依然是西門布市裡最溫暖的風景。





小小鈕扣蘊藏絕版美學

來到「江順成」，這是間專賣鈕扣與服裝配件的老鋪，亦是無數台南裁縫師的尋寶勝地。店裡的架子上層層疊疊，保存著40年甚至歷史更悠久的超厚實硬紙盒，裡頭裝滿各式絕版鈕扣，「這裡可以買到很多復古的釦子，這些釦子隨便年紀都比我們大很多！」荃荃拿起一顆精緻的老釦子讚嘆道。老闆笑著說：「現在很多鈕扣工廠都關了，真的是買一顆少一顆。」店裡不僅有超過70年的老木櫃，最讓人驚豔的，是老闆娘至今仍習慣用算盤結帳。「她以前是讀商科的，91歲了算盤還是打得嚇嚇叫！」在這裡，買的不只是配件，更是對舊時代手藝的致敬。

DATA

江順成

地址：台南市中西區西門路二段西門商場16號

電話：06-222-3553

時間：9:00-18:00，週日休

新玫瑰

地址：台南市中西區西門路二段西門商場18號

電話：0900-211-081

時間：11:00-19:00，週六至18:00，週日休

瑞展百貨行

地址：台南市中西區西門路二段西門商場34號

電話：06-222-6021

時間：11:00-18:00，週六11:30起、週一12:00起，週日休



