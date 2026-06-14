走進連空氣都香甜的桃花源 自駕台三線公路，漫遊卓蘭山城

【圖／文：行遍天下】

帶路達人｜陳柏旭

壢西坪產業文化發展協會理事長特助、苗栗觀光協會理事土生土長的苗栗人，在苗栗生活、讀書、工作已有40多個年頭，在地深耕苗栗，從文化軼事、特色小店與私房秘境都有相當程度的了解。工作遍及苗栗各大觀光景區，曾於育達科大擔任兼任講師，教授休閒觀光相關領域課程

驅車行駛過台三線大湖至卓蘭段，依傍著鯉魚潭水庫的瀲灩湖光與青翠山林，這條淨空天際線、實踐減碳保水的「里山公路」，曾榮獲交通部金路獎肯定，是走讀山城最美的起點。沿著綠意來到被譽為「水果王國」的卓蘭鎮，得天獨厚的純淨氣候與肥沃土壤，成為楊桃、水梨、葡萄、柑橘等四大水果的豐饒產區，更在山谷河谷間交織出晨霧繚繞的慢活山嵐。這裡連空氣都浸潤著花果香甜，宛如大安溪畔的世外桃源，正以其獨特的自然磁場，溫柔黏住每一位返鄉青年與尋覓理想生活的逐夢人。





農村山里義式餐桌上 邂逅卓蘭浪漫

為了照顧父親而返鄉的柏旭生性喜歡與人接觸，因此工作都屬休閒觀光領域，他說目前的老闆游道生就是一位傳奇人物，「他從建築業跨界休閒產業的初衷是為了種樹！因緣際會來到卓蘭，愛上了壢西坪的好山好水，創立『寨酌然』莊園作為樹木的家，並開設了『橘舍三食』露營區。他還當起農夫、壢西坪產業文化發展協會理事長，推動在地田野文化，翻轉農村經濟。」在親友、員工和卓蘭人的眼中，游老闆是一位可以將天馬行空的夢想落地的圓夢人、開創家！

在純樸的苗栗山城卓蘭小鎮隱匿著一座秘境後花園，由設計過上百家旅館的知名建築師游道生創辦，達人介紹，「橘舍三食」結合農園景觀和豪華露營Glamping住宿，還特地打造了義大利料理餐廳「山里廚房」，採用綠建築設計，以耐火磚、環保木衍架、漂流木，甚至用上了水泥大涵管和保齡球球道等回收再利用建材，沒有一塊玻璃的設計，巧妙融入大自然。「山里廚房」由澳洲學藝的主廚、赴東京精進的甜點師傅，端出精選的當季食材、香氣迷人的各式餐食，從經典的柴燒無菜單料理晚餐，又新增了農村午餐義式料理。特別引進西班牙國寶級Josper柴爐烤箱，讓溫度和風味慢慢滲入食材，表現食材的自然純粹。

DATA

橘舍三食 山里廚房Salud Kitchen

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪43-15號

電話：0966-511-591

時間：農村午餐11:00-14:00（最後點餐13:00），週一至週四採預約制、週五至週日採預約制+散客進店；無菜單晚宴18:00，採全預約制

消費：農村午餐480-1,180元+10%，無菜單晚宴1,300+10%/位

網址：www.orangefarmhouse3.tw





靜謐山野裡品一場美學盛宴

「健談好客、才華橫溢！」達人柏旭口中的傳奇人物也是他的前老闆林惠陽，來到「花自在藝術空間餐廳」，在綠意之間用餐，每道料理都像跟風景一起被慢慢品味，柏旭說：「老闆林惠陽跟老闆娘邱桂鈴是園區的靈魂所在，他們親切好客，常跟客人像朋友般話家常，更常利用園區自種的蔬果與在地農特產融入餐點，給客人很多驚喜。」林老闆開過設計公司、畫廊，曾任多處觀光協會的理事長，長期投入藝文與觀光推廣。他在苗栗締造了許多創舉，像是山林景觀咖啡館、無菜單料理，「早年在家鄉公館開『花時間』被質疑開在山裡誰要來，結果一天熱賣咖啡300杯！」他說。油桐花坊、湖畔花時間、石湯溫泉的設計也出自他手。花自在裡裡外外的空間將藝術、美感和自然巧妙融合，禪意家具與裝飾，客人即興揮毫的書法牆面，風情獨具。花園裡的香草植物、可食用花卉、醃漬水果入饌，色香味俱全的前菜驚豔味蕾；客家鹹豬肉沙拉以橘皮、樹葡萄入菜，鹹香佐清甜；炙燒干貝、胭脂蝦吃得到鮮香甜美；蓴菜烏梅汁酸甜中帶著膠質滑嫩，蜜香紅茶連茶器都絕美，好一場壢西坪秘密花園裡的極致饗宴！

DATA

花自在藝術空間餐廳

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里4鄰37-2號

電話：04-2589-5892

時間：11:00-20:00

消費：無菜單料理1,580元

FB：花自在





神農獎老闆玩創意 把農場變夢幻花園

「花露休閒農場」主人陳基能一現身，眾人驚呼：「也太年輕了吧！」一如柏旭所說，這位引領風騷的「拈花惹草」高手，導覽解說不但精采還很幽默。花露農場是苗栗卓蘭最在地、歷史最悠久的指標性休閒農場，園區結合四季花卉園藝、天然精油香氛和歐風城堡造景。為了讓遊客一來再來，神農獎得主的農場主人更是每年推陳出新，規劃新的主題花園和亮點，年年有繽紛新意！「今年新增的藍色風車人氣最旺，類英式花園以生機花園形式自然呈現，波波球則改成具高低層次感的八房松。」日式庭園區、類英式花園、玻璃花屋、蘭花館、植栽區、能量香草園、季節性花展、生態魚池精彩紛呈，目前超人氣的季節限定花海有1-2月的平地牡丹、3-6月的繡球花和夏季的暹羅鬱金香，四季都有不同的花卉與造景可遊賞。繽紛花海搭配浪漫造景，吸引無數國內外遊客前來打卡美拍，漫步花園農場中，徹底淪陷在充滿療癒的花香裡。

DATA

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

電話：04-2589-3280

時間：平日09:00-1700、假日08:30-17:30（週三休）

門票：250元，單一折抵100元消費

網址：flowerhometw.com



